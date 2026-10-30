Intel travaillerait sur une nouvelle famille de processeurs d’entrée de gamme baptisée Moon Lake, destinée aux ordinateurs portables abordables. Selon une fuite relayée par Wccftech, ces puces se distingueraient par une puissance de base de seulement 6 W, contre 10 W au minimum pour les Core Series 3 actuels évoqués dans la source.

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L’objectif serait de proposer des machines moins énergivores, potentiellement dépourvues de ventilateur, sans sacrifier l’autonomie.

Cette approche pourrait répondre aux défauts de certains PC portables économiques, souvent pénalisés par le bruit de leur système de refroidissement et une autonomie limitée. Intel n’a toutefois pas confirmé l’existence de Moon Lake : les caractéristiques avancées doivent donc être considérées comme provisoires.

Une puce de 6 W pour réduire la consommation et le bruit

D’après les informations disponibles, Moon Lake reposerait sur quatre cœurs LPE (Low Power Efficient), conçus pour les tâches peu exigeantes en ressources. Contrairement aux processeurs qui associent des cœurs performants à des cœurs économes, cette architecture ferait l’impasse sur les premiers afin de privilégier la sobriété énergétique.

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La valeur de 6 W correspondrait à la puissance thermique de conception, ou TDP, utilisée pour caractériser les besoins de refroidissement dans des conditions définies. Une enveloppe aussi réduite pourrait permettre aux fabricants de concevoir des ordinateurs sans ventilateur, avec moins de bruit et une consommation énergétique plus faible.

Le gain d’autonomie reste néanmoins à mesurer. Il dépendra également de la capacité de la batterie, de l’écran, des autres composants et de l’optimisation du système. Une puce moins énergivore constitue un avantage potentiel, mais ne garantit pas à elle seule plusieurs heures supplémentaires d’utilisation.

Le procédé Intel 18A au service de l’entrée de gamme

Moon Lake utiliserait le procédé de fabrication Intel 18A, selon la fuite. Associée à une configuration de 8 à 16 Go de mémoire vive, cette plateforme pourrait servir de base à des ordinateurs portables relativement abordables, destinés aux usages quotidiens.

La navigation sur le Web, le traitement de texte, les visioconférences et le streaming constitueraient les principaux scénarios d’utilisation. En revanche, l’absence de cœurs orientés vers les performances laisse présager des limites pour le montage vidéo intensif, les applications professionnelles exigeantes et les jeux vidéo.

La possibilité d’augmenter la limite de puissance configurable jusqu’à 15 W est également évoquée. Une telle configuration pourrait améliorer les performances, mais au prix d’une consommation plus élevée, d’un dégagement thermique accru et, potentiellement, du retour d’un ventilateur.

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Moon Lake face à Wildcat Lake

Dans la gamme supposée d’Intel, Moon Lake se positionnerait sous Wildcat Lake, présenté dans la source comme une famille Core Series 3 lancée plus tôt en 2026. Ces processeurs offriraient jusqu’à deux cœurs performants et une plage de puissance comprise entre 10 et 28 W.

Moon Lake viserait donc un autre compromis : moins de puissance brute, mais des machines potentiellement plus silencieuses et économes. Cette stratégie pourrait intéresser les étudiants, les utilisateurs qui travaillent principalement sur des documents et ceux qui recherchent un ordinateur simple pour les tâches courantes.

Intel n’a communiqué ni date de lancement ni caractéristiques officielles pour Moon Lake. Il reste donc impossible de juger ses performances réelles, son prix ou son autonomie. Si cette plateforme se concrétise, son intérêt dépendra surtout de sa capacité à offrir une expérience fluide dans les usages quotidiens sans reproduire les limites des PC portables d’entrée de gamme.