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Brève Il y a 2 h

Samsung accueille Apple dans les pliables avec un petit tacle bien placé

L'essentiel
  • Samsung dévoile une vidéo publicitaire baptisée « Welcome to Foldables » en plein cœur du buzz d'Apple.
  • Une mise en avant des Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avec un argument clé : le plus léger au monde.
  • Un timing millimétré pour concurrencer le lancement imminent du nouvel iPhone Duo pliable.

À quelques minutes de la présentation attendue du premier iPhone pliable, Samsung a publié une nouvelle vidéo baptisée « Welcome to Foldables ». Un timing difficile à considérer comme un hasard.

La courte séquence met en avant les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, avec notamment la promesse que le Galaxy Z Fold 8 serait le smartphone pliable le plus léger au monde.

Le titre ressemble surtout à un message adressé à Apple, qui doit enfin rejoindre un marché sur lequel Samsung évolue depuis plusieurs années. Le constructeur coréen n’en est d’ailleurs pas à son premier coup de communication de ce type : il avait notamment multiplié les publicités moqueuses après l’arrivée de l’encoche sur l’iPhone X en 2017.

Cette fois, le ton reste beaucoup plus léger, mais le message est clair : Samsung veut rappeler son avance historique dans les pliables au moment où Apple s’apprête à lancer son premier modèle.

Selon les dernières rumeurs, cet iPhone pliable pourrait porter le nom d’iPhone Duo et débuter autour de 1 999 dollars. Il viendrait directement concurrencer les Galaxy Z Fold sur le segment très haut de gamme.

La keynote Apple débute ce 9 septembre à 19 heures en France.

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche
Yohann Poiron
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