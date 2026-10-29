Huawei a profité de son événement chinois consacré aux nouveautés du Double Eleven pour dévoiler plusieurs appareils, dont la série Enjoy 100. Au sommet de cette gamme, le Huawei Enjoy 100 Pro Max mise sur une autonomie particulièrement généreuse, avec une batterie de 8 800 mAh, un écran de 6,84 pouces et une puce Kirin 8020 sur sa configuration la plus équipée. Le smartphone est pour l’instant réservé au marché chinois.

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Un grand écran et deux variantes de puce Kirin

Le Huawei Enjoy 100 Pro Max embarque un écran de 6,84 pouces présenté par le constructeur comme une dalle très lumineuse, conçue pour préserver le confort visuel. Huawei annonce une luminosité maximale de 8 000 nits lorsque 1 % de la surface affichée est sollicitée, et de 1 000 nits à 20 % de surface moyenne.

Ces chiffres correspondent à des conditions de mesure spécifiques et ne signifient pas que l’écran maintient ces niveaux sur l’ensemble de sa surface.

La configuration matérielle dépend de la capacité de stockage. La version de 512 Go utilise un Kirin 8020, tandis que les modèles de 128 et 256 Go sont équipés d’un Kirin 8020A. Huawei ne détaille pas ici les différences de performances entre ces deux processeurs.

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Le téléphone fonctionne sous HarmonyOS 7. Le fabricant affirme que l’intégration entre le système, le matériel, la puce et le cloud améliore les performances globales de 62 %. Il attribue également à son moteur Ark Engine des lancements d’applications 25 % plus rapides, une fluidité des pages améliorée de 25 % et un chargement des contenus accéléré de 37 %. Ces gains sont des chiffres communiqués par Huawei, dont les conditions de mesure ne sont pas précisées dans les informations disponibles.

Le constructeur met aussi en avant sa technologie Ultra Space Storage, censée libérer jusqu’à 51 Go sur le modèle de 512 Go et jusqu’à 22 Go sur celui de 256 Go.

Une batterie de 8 800 mAh au cœur de la proposition

L’autonomie constitue le principal argument du Enjoy 100 Pro Max. Sa batterie Whale de 8 800 mAh s’accompagne du système Super Energy Gathering Pump de Huawei et de fonctions d’économie d’énergie intégrées au système. La marque annonce jusqu’à 49 heures d’appels continus, une valeur théorique qui dépendra des conditions d’utilisation.

La fiche technique mentionne également une connectivité 5A, un GPS double bande, le système BeiDou à trois bandes et le Wi-Fi 7. Le smartphone prend en charge les messages satellites BeiDou bidirectionnels, une fonction qui permet d’envoyer et de recevoir des messages par satellite dans les conditions prévues par le service.

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Huawei met enfin l’accent sur la sécurité avec plusieurs outils reposant sur l’intelligence artificielle : détection des visages générés ou manipulés, protection contre les tentatives de fraude par téléphone et fonctions antifraude destinées aux familles.

Prix et disponibilité du Huawei Enjoy 100 Pro Max

Le smartphone est proposé en quatre coloris : noir obsidienne, or sable, bleu azur et blanc neige. Les précommandes sont ouvertes en Chine sur la boutique Vmall de Huawei et auprès de revendeurs agréés. Aucune disponibilité internationale n’a été annoncée.

Voici les tarifs chinois communiqués par le constructeur :

128 Go : 1 999 yuans, soit environ 300 dollars.

256 Go : 2 399 yuans, soit environ 360 dollars.

512 Go : 2 899 yuans, soit environ 435 dollars.

Avec sa batterie de 8 800 mAh, son grand écran et ses fonctions de communication par satellite, le Huawei Enjoy 100 Pro Max cible avant tout les utilisateurs qui privilégient l’autonomie et les fonctionnalités pratiques. Reste à connaître ses performances réelles, notamment celles des deux variantes de puce, ainsi que ses éventuelles perspectives de commercialisation hors de Chine.