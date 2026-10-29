Huawei officialise le Pura 90 Plus en Chine, après avoir ouvert les précommandes et dévoilé un premier aperçu de son design la semaine dernière. Ce nouveau smartphone se distingue au sein de la gamme Pura 90 par son cadre métallique incurvé, alors que les autres modèles adoptent des tranches plates. Il inaugure également la puce Kirin 9025 et mise sur un équipement photo ambitieux, avec un capteur principal de 1 pouce.

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Le Pura 90 Plus est proposé en quatre coloris : noir obsidienne, blanc neige, violet coucher de soleil et or aube. Huawei met en avant la prise en main et l’aspect du cadre métallique incurvé, qui marque une différence esthétique avec les Pura 90 Pro et Pro Max.

Un écran incurvé LTPO pouvant descendre à 1 Hz

En façade, le Huawei Pura 90 Plus embarque un écran à quatre bords incurvés de 6,8 pouces. Sa définition atteint 2 848 × 1 276 pixels. La dalle LTPO adapte dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, afin d’ajuster la fluidité à l’usage et de limiter la consommation lorsque l’affichage évolue peu.

Huawei annonce également une gradation PWM à 1 440 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Ces caractéristiques visent notamment le confort visuel et la réactivité de l’écran, même si leur bénéfice concret dépend des conditions d’utilisation.

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Kirin 9025 et HarmonyOS 7

Le Pura 90 Plus inaugure le Kirin 9025, une nouvelle puce dont Huawei ne détaille pas ici l’ensemble des caractéristiques techniques. Le constructeur affirme que l’optimisation conjointe du matériel, du système, du processeur et du cloud améliore les performances globales de 19 %. Ce chiffre reste une revendication du fabricant, dont les conditions de mesure ne sont pas précisées.

Le smartphone fonctionne sous HarmonyOS 7 et intègre la fonction Super Storage. Selon Huawei, celle-ci peut libérer jusqu’à 110 Go d’espace sur la version équipée de 1 To de stockage. Le gain dépendra de la configuration et de l’utilisation de cette fonction.

Un appareil photo principal avec capteur de 1 pouce

La photographie constitue l’un des principaux arguments du Pura 90 Plus. Son capteur photo principal de 50 mégapixels repose sur un capteur de 1 pouce, associé à une ouverture variable de f/1.6 à f/4.0 et à une stabilisation optique. Cette combinaison doit permettre d’adapter la quantité de lumière captée aux différentes situations de prise de vue.

Le module arrière comprend également un téléobjectif macro de 48 mégapixels, doté d’une ouverture f/2.1 et d’une stabilisation optique, ainsi qu’un appareil photo ultra grand-angle de 40 mégapixels avec une ouverture f/2.2. Un capteur multispectral Red Maple de 1,5 mégapixel complète l’ensemble pour contribuer à la reproduction des couleurs.

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Huawei ajoute plusieurs outils logiciels de la famille XMAGE : Smart Shooting, XMAGE Style, recommandation de poses par IA, composition assistée, panoramas Ultra HD, amélioration Ultra HD par IA et mode nuit. La fonction Space Chasing complète les possibilités annoncées. Ces outils couvrent différents usages, du portrait à la photographie nocturne, mais leurs résultats devront être appréciés en conditions réelles.

Batterie de 5 700 mAh et recharge rapide

Le Huawei Pura 90 Plus embarque une batterie de 5 700 mAh. La recharge filaire atteint 100 W, tandis que la recharge sans fil peut monter à 80 W. Le smartphone prend aussi en charge la messagerie satellite bidirectionnelle BeiDou et la connectivité 5A annoncée par le constructeur.

Ces fonctions complètent une fiche technique orientée vers les usages haut de gamme, même si les informations disponibles ne précisent pas encore l’autonomie mesurée ni les performances réelles en recharge.

Prix et disponibilité du Huawei Pura 90 Plus

Le Pura 90 Plus sera commercialisé en Chine à partir du 31 octobre. Trois configurations sont proposées :

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12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 5 499 yuans, soit environ 740 euros.

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 5 999 yuans, soit environ 810 euros.

16 Go de RAM et 1 To de stockage : 6 999 yuans, soit environ 942 euros.

Huawei organise également une opération promotionnelle dans le cadre du Double 11, du 28 octobre au 30 novembre. La remise peut atteindre 300 yuans, avec un prix promotionnel annoncé à partir de 5 199 yuans, soit environ 700 euros.

Aucune disponibilité internationale n’est précisée dans les informations communiquées. Avec son écran LTPO, son capteur principal de 1 pouce, sa recharge rapide et sa nouvelle puce Kirin, le Pura 90 Plus se positionne comme un modèle ambitieux dans la gamme Huawei. Son intérêt dépendra toutefois des performances constatées, de la qualité photo réelle et d’une éventuelle commercialisation en dehors de la Chine.