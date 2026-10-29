Meta expérimente une nouvelle façon de rendre l’intelligence artificielle plus attachante avec Waddle World, une application mobile gratuite qui associe animal virtuel, journal intime et conversations avec une IA. Le concept rappelle les Tamagotchi, mais avec une différence importante : le petit compagnon numérique peut discuter avec son propriétaire et créer des illustrations inspirées de ce qu’il lui raconte.

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Disponible actuellement sur iOS et Android aux Philippines, l’application est réservée aux adultes. Meta n’a pas encore annoncé de calendrier de lancement dans les autres pays.

Un animal virtuel qui écoute le récit de votre journée

Waddle World se présente comme un journal quotidien déguisé en animal de compagnie. Après avoir fait éclore son compagnon virtuel, l’utilisateur peut lui raconter sa journée par écrit ou à la voix. L’application transforme ensuite ces confidences en une entrée de journal rédigée dans le style du personnage, accompagnée d’un petit dessin généré à partir du récit.

L’expérience repose sur une interaction régulière, mais sans obligation de connexion quotidienne. Meta insiste sur le fait que Waddle World n’est ni un chatbot classique, ni un assistant personnel, ni un outil de productivité. L’objectif est plutôt de proposer un espace ludique dans lequel l’utilisateur peut revenir lorsqu’il en a envie, sans série de jours consécutifs à maintenir ni score à améliorer.

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L’application peut également envoyer des e-mails hebdomadaires fondés sur les informations partagées au fil des conversations. Cette fonction prolonge l’expérience au-delà du téléphone, en proposant une rétrospective personnalisée des échanges et des événements racontés à l’animal.

Des mini-jeux pour prendre soin de son compagnon

Waddle World ne se limite pas à la discussion. L’application intègre plusieurs mini-jeux destinés à offrir une pause entre deux entrées dans le journal. Les joueurs peuvent notamment empiler des courses sur la tête de leur compagnon, attraper des étoiles tout en évitant des bombes ou reconstituer des mots à partir de lettres mélangées.

Les parties rapportent des points qui permettent d’acheter de la nourriture et des jouets pour l’animal virtuel. Ces mécaniques reprennent certains codes des jeux de compagnie numérique, tout en les associant à une IA capable de personnaliser les interactions à partir des récits de l’utilisateur.

L’idée est de créer un compagnon qui évolue au fil des échanges, plutôt qu’un simple personnage animé. Les confidences deviennent la matière première du journal, tandis que les mini-jeux entretiennent le lien avec l’animal.

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Cette application s’inscrit dans une démarche plus large de Meta visant à rendre ses technologies d’intelligence artificielle plus accessibles et conviviales. L’entreprise développe notamment Muse, un agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche présenté comme capable d’accomplir certaines tâches, ainsi que Charm, un concept de petit appareil associé à cet univers de personnages.

Waddle World adopte une approche différente : au lieu de mettre en avant les performances ou la productivité, l’application cherche à créer un lien émotionnel avec un personnage numérique. Cette approche pourrait rendre les échanges avec l’IA plus naturels pour certains utilisateurs, mais elle pose aussi la question de la quantité d’informations personnelles qu’ils sont prêts à partager avec un compagnon virtuel.

Pour l’instant, Meta n’a pas précisé quand Waddle World pourrait arriver en Europe ou dans d’autres régions. Son lancement reste donc limité aux Philippines, où l’application est accessible gratuitement aux adultes sur iOS et Android.