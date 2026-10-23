Huawei prépare le renouvellement de sa gamme de smartphones Enjoy. Le constructeur chinois a officiellement annoncé la série Enjoy 100, dont la présentation est programmée le 28 octobre, lors de sa conférence Double Eleven Renewal Season All-Scenario New Product Launch. L’événement pourrait également accueillir le Huawei Pura 90 Plus, déjà annoncé pour un lancement prochain.

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Les précommandes de la nouvelle série sont ouvertes dès aujourd’hui sur Huawei Mall, auprès des partenaires de commerce en ligne agréés, dans les boutiques Huawei Experience Stores et chez les revendeurs autorisés. Huawei n’a cependant pas encore confirmé les noms définitifs de tous les modèles ni leurs caractéristiques techniques.

Un retour au calendrier de lancement printanier et automnal

L’arrivée des Enjoy 100 en octobre marque une évolution dans le calendrier de Huawei. La série Enjoy 90 avait été présentée le 23 mars dernier. Avec ce nouveau lancement à l’automne, le constructeur semble renouer avec un rythme de renouvellement au printemps et à l’automne, une stratégie qu’il avait suivie jusqu’en 2023.

Ce calendrier avait ensuite été abandonné, notamment dans un contexte de disponibilité limitée des puces Kirin. La présentation des Enjoy 100 pourrait donc signaler un retour à une cadence plus régulière pour cette gamme, même si Huawei n’a pas officiellement annoncé une nouvelle stratégie de lancement à long terme.

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Trois smartphones aux designs distinctifs

L’affiche officielle dévoile trois smartphones, chacun présenté dans une finition différente. Les trois appareils partagent un motif fluide en demi-cercle sur leur coque arrière, mais se distinguent par leur module photo.

Le modèle bleu, baptisé Cloud Sky Blue, semble correspondre au Enjoy 100 Pro Max. Le smartphone orange pourrait être le Enjoy 100 Pro, tandis que la version blanche serait le modèle standard. Ces identifications reposent toutefois sur l’interprétation du visuel : Huawei n’a pas encore confirmé les appellations commerciales.

Le modèle supposé Pro Max se démarque par un grand module photo circulaire entouré d’un anneau rouge. Le design lui donne une identité visuelle distincte des deux autres appareils.

Un module photo différent pour chaque version

Le modèle supposé Enjoy 100 Pro adopte un module carré intégrant deux cercles d’objectifs disposés verticalement. Sous chacun d’eux, un détail évoquant une grille complète l’ensemble. Le flash LED prend place dans un anneau transparent lumineux, qui constitue l’un des éléments les plus visibles de cette conception.

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Le modèle standard reprend une disposition proche de celle du Pro, mais le flash LED est positionné différemment. Ces variations permettent de distinguer les appareils au sein de la gamme, sans que les seules images ne permettent de déduire leurs capacités photographiques respectives.

Huawei n’a pour l’instant révélé aucune information détaillée concernant les capteurs, les processeurs, les écrans, les batteries ou les tarifs. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour connaître les différences matérielles entre les trois smartphones.

Un lancement prévu le 28 octobre en Chine

La série Enjoy 100 sera présentée le 28 octobre dans le cadre d’un événement consacré aux nouveaux produits de Huawei. Le Pura 90 Plus pourrait également y être dévoilé, mais sa présence au programme reste à confirmer.

Les précommandes étant déjà ouvertes, les prochaines annonces devraient préciser les noms des modèles, leurs caractéristiques et leurs prix. Pour l’heure, Huawei mise surtout sur le design pour annoncer sa nouvelle gamme, avec trois identités visuelles distinctes et un retour apparent à un calendrier de lancement au printemps et à l’automne.