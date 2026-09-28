À quelques heures de la présentation officielle de la série Magic 9 en Chine, Honor vient de dévoiler le prix de son Magic 9 standard. Le smartphone sera commercialisé en configuration 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 5 999 yuans, soit environ 785 euros avant subvention.

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Après application de la subvention gouvernementale, le prix effectif annoncé descend à 5 499 yuans, soit environ 720 euros. Un positionnement qui permet à Honor de se rapprocher directement de plusieurs smartphones haut de gamme lancés en Chine au cours des dernières semaines.

Un Magic 9 généreusement équipé dès la configuration de base

Honor proposera son Magic 9 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une configuration particulièrement généreuse pour le modèle standard, surtout face à certains concurrents qui démarrent avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le smartphone sera disponible en quatre coloris : Explosive Rice White, Curtain Black, Opening White et Olive Green. Honor conserve donc une approche assez classique sur le design, tout en misant fortement sur la fiche technique pour différencier son appareil.

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Le Magic 9 devrait également embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, ce qui le place directement dans la catégorie des smartphones Android haut de gamme de dernière génération.

Un écran de 6,37 pouces et trois capteurs photo

Le Magic 9 adoptera un écran de 6,37 pouces. Honor n’a pas encore détaillé dans les informations communiquées ici toutes ses caractéristiques techniques, notamment sa définition ou son taux de rafraîchissement.

La photographie constitue en revanche un argument particulièrement visible. Le smartphone disposera d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif de 200 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Cette combinaison est loin d’être anodine. Le double 200 mégapixels devrait notamment permettre à Honor de travailler à la fois la photographie principale et le zoom, deux domaines devenus particulièrement importants sur les smartphones premium chinois.

Une batterie de 8 000 mAh

Le Magic 9 embarquera également une imposante batterie de 8 000 mAh. Honor lui associe une recharge filaire de 80 W et une recharge sans fil de 50 W. Cette capacité place le smartphone dans une catégorie encore assez rare sur les modèles haut de gamme traditionnels. Elle devrait permettre de privilégier l’autonomie, notamment pour les utilisateurs intensifs, même si l’autonomie réelle dépendra évidemment de l’écran, du processeur et de l’optimisation logicielle.

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Honor semble ainsi suivre une tendance qui s’accélère sur le marché chinois : augmenter fortement la capacité des batteries sans nécessairement augmenter dans les mêmes proportions l’épaisseur des smartphones.

Honor face au Find X10 et au Vivo X500

Le positionnement tarifaire du Magic 9 prend tout son sens lorsqu’on le compare aux modèles récemment lancés en Chine. Le Find X10 commence à 5 499 yuans avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le vivo X500 démarre également à 5 499 yuans dans une configuration similaire.

Avant subvention, le Magic 9 coûte donc 500 yuans de plus que ces deux modèles. Mais la comparaison change après application de la subvention : son prix effectif tombe lui aussi à 5 499 yuans, tout en conservant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que ces prix concernent le marché chinois et que la subvention gouvernementale ne peut pas être transposée directement à d’autres marchés. Le tarif international du Magic 9, s’il est commercialisé hors de Chine, pourra donc être sensiblement différent.

Une série Magic 9 qui doit encore dévoiler ses cartes

Honor doit présenter officiellement la série Magic 9 ce 28 septembre en Chine. Toutefois, le Magic 9 standard n’est qu’une partie de la gamme et les modèles supérieurs devraient apporter des différences importantes en matière de performances, de photographie et de fonctionnalités. Avec ses 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, trois capteurs dont deux de 200 mégapixels et une batterie de 8 000 mAh, le Magic 9 affiche déjà une fiche technique ambitieuse. Son prix chinois subventionné de 5 499 yuans le place en outre face à des concurrents particulièrement agressifs.

La présentation officielle permettra surtout de vérifier les caractéristiques encore incomplètes et de déterminer si Honor réserve certaines technologies aux modèles Pro ou Max.