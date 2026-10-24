Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

L’iPhone Duo a beau séduire par son format pliable et sa conception soignée, il fait aussi l’objet de critiques sur un point précis : l’absence de Face ID. Pour son premier smartphone pliable, Apple a choisi d’intégrer un capteur d’empreintes Touch ID dans le bouton latéral, rompant avec une habitude installée depuis plusieurs générations d’iPhone.

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Cette situation pourrait toutefois évoluer avec la prochaine génération. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple testerait déjà des prototypes de l’iPhone Duo 2 équipés d’un système Face ID dissimulé sous l’écran. Cette technologie permettrait de retrouver l’authentification faciale sans conserver un module visible sur la dalle extérieure.

Pourquoi Apple a-t-il abandonné Face ID sur l’iPhone Duo ?

Contrairement aux iPhone classiques, qui utilisent Face ID depuis l’iPhone X, le smartphone pliable d’Apple mise sur un lecteur d’empreintes intégré au bouton latéral. Cette solution est courante sur les appareils pliables concurrents, où elle permet de conserver un système d’authentification biométrique sans multiplier les composants visibles sur les écrans.

Apple utilise déjà une approche similaire sur plusieurs modèles d’iPad, à l’exception de la gamme Pro. Sur l’iPhone Duo, ce choix constitue néanmoins un changement important pour les utilisateurs habitués à déverrouiller leur téléphone simplement en le regardant.

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Les premiers retours sur l’appareil ont salué la qualité de sa conception matérielle, tout en soulignant cette différence d’usage. Le passage de Face ID à Touch ID ne constitue pas nécessairement un défaut technique, mais il peut demander un temps d’adaptation aux propriétaires d’iPhone qui utilisent l’authentification faciale depuis plusieurs années.

Face ID sous l’écran déjà testé sur des prototypes

Dans son podcast Power On, Mark Gurman explique qu’Apple travaille sur plusieurs fonctionnalités destinées aux futurs iPhone Duo 2 et iPhone Duo 3. Parmi les pistes étudiées figure l’intégration de Face ID sous l’écran.

Selon le journaliste, certains prototypes de l’iPhone Duo 2 seraient déjà équipés d’un capteur Face ID sous la dalle ainsi que d’une caméra sur l’écran extérieur. Cette configuration pourrait permettre de retrouver une authentification faciale tout en préservant une surface d’affichage plus dégagée.

Il ne s’agit toutefois pas d’une caractéristique confirmée pour le produit final. Apple teste régulièrement différentes configurations au cours du développement de ses appareils, et la présence de cette technologie sur des prototypes ne garantit pas son adoption dans la version commercialisée.

Gurman estime néanmoins que le retour de Face ID pourrait intervenir dès la première ou la deuxième mise à jour de l’iPhone Duo, dans un horizon de deux à trois ans. Cette échéance reste une anticipation du journaliste, et non un calendrier annoncé par Apple.

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Un iPhone pliable plus proche des habitudes des utilisateurs

L’intégration de Face ID sous l’écran pourrait aussi s’inscrire dans une évolution plus large du design des iPhone. Des rumeurs évoquent un modèle spécial pour le vingtième anniversaire de l’iPhone, attendu l’année prochaine, qui pourrait lui aussi adopter un système Face ID invisible sous la dalle.

Si Apple parvient à concrétiser cette technologie sur plusieurs appareils, elle pourrait progressivement réduire la présence des composants nécessaires à l’authentification sur la surface d’affichage. Pour un smartphone pliable comme l’iPhone Duo, cette évolution serait particulièrement intéressante, puisque l’écran extérieur doit rester pratique à utiliser même lorsque l’appareil est fermé.

Pour le moment, le lecteur d’empreintes latéral demeure donc la solution retenue sur l’iPhone Duo actuel. Les prototypes évoqués par Bloomberg montrent qu’Apple étudie déjà une autre approche, mais il faudra attendre de futures annonces pour savoir quand Face ID pourrait revenir sur son smartphone pliable.