Google s’apprête à revoir en profondeur l’accès aux modèles Gemini pour les utilisateurs gratuits et les abonnés Google AI Plus. À partir du 9 octobre, les utilisateurs de la formule gratuite seront limités à Gemini Flash Lite, alors qu’ils peuvent actuellement choisir entre Flash Lite, Flash et Pro.

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Pour continuer à utiliser le modèle Gemini Flash standard, il faudra désormais souscrire à Google AI Plus à 4,99 euros par mois. Mais, cette formule va elle aussi perdre un avantage important : Google prévoit de retirer prochainement l’accès à Gemini Pro aux abonnés AI Plus.

Gemini Flash devient payant

Le changement est particulièrement significatif pour les utilisateurs gratuits. Jusqu’ici, Google leur permettait de choisir différents niveaux de modèles directement dans Gemini, avec notamment Flash Lite, Flash et Pro.

À partir du 9 octobre, cette liberté disparaîtra donc largement. Flash Lite deviendra le modèle accessible gratuitement, tandis que Flash nécessitera un abonnement Google AI Plus.

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Google précise que les abonnés AI Plus seront avertis par e-mail lorsque leur accès à Gemini Pro prendra fin. La société ne semble donc pas seulement modifier les limites d’utilisation : elle recompose progressivement toute la hiérarchie de ses abonnements IA.

Gemini Pro réservé aux offres les plus chères

Après cette nouvelle réorganisation, l’accès au modèle haut de gamme Gemini Pro et à la fonction de raisonnement avancé Deep Think sera réservé aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra.

Google AI Pro est facturé 19,99 euros par mois, tandis que Google AI Ultra atteint 99,99 euros par mois. L’écart avec l’offre gratuite devient donc particulièrement important pour les utilisateurs qui souhaitent accéder aux modèles les plus performants.

Google cherche ainsi à créer une séparation plus nette entre ses différents niveaux d’abonnement, avec Flash Lite comme porte d’entrée gratuite, Flash pour AI Plus et les modèles les plus avancés pour les formules Pro et Ultra.

Les niveaux d’effort restent disponibles

Toutefois, Google ne supprime pas totalement les possibilités de personnalisation. Les utilisateurs pourront toujours choisir entre différents niveaux d’effort de raisonnement — faible, moyen ou élevé — pour les modèles auxquels ils ont accès.

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Cependant, il faudra surveiller sa consommation. Google indique que l’utilisation des niveaux d’effort les plus élevés peut épuiser plus rapidement les limites d’utilisation de Gemini.

Ce changement illustre surtout la nouvelle stratégie de Google autour de Gemini. Alors que les modèles d’IA deviennent de plus en plus coûteux à faire fonctionner, Google semble vouloir réserver progressivement ses capacités les plus avancées aux abonnements payants, tout en conservant une porte d’entrée gratuite avec un modèle plus léger.