Claude gratuit : 7 réflexes pour que les limites durent plus longtemps
Durée5 à 15 minutes
NiveauDébutant
RequiertL’appareil, le service ou le compte concerné
Étapes7
Yohann Poiron
·
PUBLIÉ
L'ESSENTIEL
Sélectionner le modèle et ajuster l'effort de réflexion selon la complexité de la tâche.
Soigner la structure de vos prompts en définissant clairement le rôle, la tâche, le format et le contexte.
Demander d'abord un plan détaillé avant de lancer l'exécution de projets complexes.
Préparer un document de transition en fin de session pour reprendre le fil sans tout réexpliquer.
Sur le forfait gratuit de Claude, il n’existe pas de quota de messages fixe : l’accès repose sur une limite de session glissante d’environ cinq heures, consommée en « tokens ». Chaque mot que vous tapez, chaque réponse de Claude et chaque fichier généré compte, et une seule demande complexe peut suffire à atteindre le plafond.
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Plutôt que de passer au payant dès le premier blocage, sept réflexes permettent de faire durer la session sur Claude. Les limites exactes changent régulièrement : pour les formules en vigueur, consultez notre fiche Claude AI.
Pas à pas
Les 7 étapes
Étape01
Choisissez le modèle selon la tâche
Tous les modèles ne consomment pas la même quantité de session. Selon Anthropic, Haiku est le plus économe et suffit pour une réponse rapide, un résumé ou une extraction simple, tandis que Sonnet, plus gourmand, convient au code, à la rédaction, à l’analyse et aux enchaînements en plusieurs étapes.
Sur Sonnet, un menu « Effort » permet aussi de régler la profondeur de réflexion, de Low à Max (Medium par défaut). Baisser l’effort ménage votre limite ; le monter la consomme plus vite.
!Astuce. Réservez Sonnet et les efforts élevés aux tâches qui en valent la peine, et passez en effort bas pour le reste.
Étape02
Structurez votre prompt dès le départ
Un prompt vague provoque des allers-retours, donc des tokens gaspillés. La source recommande une structure en quatre blocs, qu’elle résume par l’acronyme PTOC : le Persona (le rôle attendu), la Tâche (l’objectif précis), le format de sortie (Output) et le Contexte (les informations de fond).
!Astuce. Exemple : « Tu es relecteur technique. Relis ce paragraphe. Réponds par trois remarques maximum. Le texte s'adresse à des débutants. »
Étape03
Demandez un plan avant d'exécuter
Pour un projet complexe, demandez d’abord un guide pas à pas qui explique aussi le « pourquoi » de chaque action, sans lancer l’exécution. Enregistrez ce plan dans un fichier texte ou Markdown.
Vous pouvez ensuite confier les étapes simples à un autre assistant gratuit et ne revenir à Claude que pour les points bloquants. Claude a l’avantage de clarifier avant d’agir, là où d’autres assistants se lancent sans poser de question.
!Astuce. Terminez la demande par : « Ne fais rien pour l'instant, donne-moi seulement le plan détaillé. »
Étape04
Préparez un document de transition
Quand la limite approche, demandez à Claude un résumé concis de ce qui a été fait, des règles posées et des étapes restantes, en texte ou en Markdown. Ouvrez ensuite une nouvelle conversation, avec Claude ou un autre assistant, et collez ce document en premier message : le travail reprend sans repartir de zéro.
!Astuce. Exemple : « Résume où nous en sommes : décisions prises, règles à respecter, prochaines étapes. Format Markdown. »
Étape05
Méfiez-vous de la génération de documents
Créer un tableur ou un document Word complexe est l’un des usages les plus coûteux : Claude doit produire le fichier avec ses outils internes, et une seule demande peut vider la session. Vérifiez donc que votre prompt contient déjà tous les détails (structure, style, logique) avant de l’envoyer.
Pour les retouches, ne redemandez pas tout le fichier : indiquez seulement les paragraphes, lignes ou colonnes à modifier.
!Astuce. Relisez votre demande une fois avant de l'envoyer : une correction demandée après coup coûte autant qu'une génération complète.
Étape06
Utilisez les Projects pour les tâches récurrentes
Un Project regroupe des instructions et du contexte réutilisables : vous évitez de redonner le rôle, le format et les règles à chaque nouvelle conversation. D’après la source, le forfait gratuit est limité à cinq Projects ; les usages avancés (partage d’équipe, grandes bases de documents) sont réservés aux formules payantes.
Rédigez les instructions du Project dans un fichier Markdown clair : tâches, compétences attendues et formats de sortie.
!Astuce. Un Project par usage récurrent (relecture, veille, e-mails clients) rentabilise vite les cinq places disponibles.
Étape07
Traitez la limite comme un garde-fou, pas comme un mur
Une limite serrée pousse à mieux préparer ses demandes : objectif précis, contexte fourni d’emblée, tâches découpées. Ces habitudes améliorent aussi la qualité des réponses, même avec un forfait payant. Et si vous travaillez beaucoup avec Claude, comparez le coût réel du blocage avec celui d’une formule payante, détaillée dans notre fiche Claude AI.
!Astuce. Si vous atteignez la limite plusieurs fois par semaine, le problème est peut-être l'usage, pas le forfait.
?
Troubleshooting
Ça n'a pas marché ?
01
Que faire si l’option n’apparaît pas ?
Vérifiez que votre application ou votre système est à jour, puis relancez la procédure depuis le début.
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