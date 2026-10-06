Sur le forfait gratuit de Claude, il n’existe pas de quota de messages fixe : l’accès repose sur une limite de session glissante d’environ cinq heures, consommée en « tokens ». Chaque mot que vous tapez, chaque réponse de Claude et chaque fichier généré compte, et une seule demande complexe peut suffire à atteindre le plafond.

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Plutôt que de passer au payant dès le premier blocage, sept réflexes permettent de faire durer la session sur Claude. Les limites exactes changent régulièrement : pour les formules en vigueur, consultez notre fiche Claude AI.