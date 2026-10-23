Les agents d’intelligence artificielle sont de plus en plus capables d’effectuer des tâches à la place des utilisateurs, mais leur utilisation soulève une question essentielle : comment leur permettre de se connecter à des services en ligne sans leur confier directement des identifiants sensibles ? 1Password apporte une réponse avec 1Password for Agents, une nouvelle fonctionnalité conçue pour autoriser les connexions sans exposer les mots de passe aux agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche.

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Le principe repose sur un contrôle explicite de l’utilisateur. Les agents ne bénéficient pas d’un accès automatique à tous les comptes associés : chaque demande de connexion doit être approuvée. L’objectif est de simplifier les tâches nécessitant une authentification tout en limitant les risques liés au partage des identifiants.

Une connexion sans révéler le mot de passe à l’agent

Avec 1Password for Agents, chaque agent IA utilise une clé numérique unique pour prouver son identité auprès de 1Password lorsqu’il arrive sur un formulaire de connexion. Le gestionnaire de mots de passe envoie alors une notification à l’utilisateur, précisant le compte auquel l’agent souhaite accéder et la raison de cette demande.

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Si l’utilisateur accepte, 1Password renseigne lui-même les informations de connexion nécessaires. L’agent peut ainsi accéder au service sans jamais voir ni manipuler directement le mot de passe. L’autorisation est accordée depuis l’appareil de l’utilisateur, qui conserve donc le contrôle sur les accès demandés.

Le fonctionnement rappelle celui de l’authentification à deux facteurs : une validation supplémentaire est nécessaire avant de poursuivre. La différence tient ici à l’objectif, puisqu’il s’agit de permettre à un agent automatisé de se connecter à un service sans lui transmettre durablement les secrets associés au compte.

Une réponse aux risques liés aux agents autonomes

Cette approche cherche à résoudre un problème qui devient plus important à mesure que les agents IA gagnent en autonomie. Pour accomplir une tâche, un agent peut avoir besoin d’accéder à plusieurs services, par exemple pour consulter des informations ou effectuer des opérations sur un compte. Lui transmettre directement les identifiants peut alors élargir inutilement les risques en cas de mauvaise utilisation ou de compromission.

1Password entend interposer une couche de confiance entre l’agent et les comptes auxquels il doit accéder. « Un agent devrait pouvoir accomplir la tâche qui lui a été confiée sans obtenir un accès permanent à tout ce qui se trouve derrière le compte », explique Aashish Tripathi, PDG de 1Password, dans le communiqué de l’entreprise.

Le dispositif ne signifie toutefois pas que les agents deviennent intrinsèquement inoffensifs. L’approbation humaine permet de contrôler les demandes de connexion, mais la sécurité globale dépend aussi des actions autorisées une fois la session ouverte et de la manière dont l’agent exécute sa tâche.

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ChatGPT Work, Claude Duet et Meta Muse parmi les agents compatibles

1Password for Agents est conçu pour fonctionner avec plusieurs agents IA. Parmi les solutions citées figurent Meta Muse, ChatGPT Work et Dots, Claude Duet, GrokGrok est l'assistant IA de xAI — désormais réuni avec SpaceX et X au sein de SpaceXAI — un agent conversationnel connecté en temps réel au réseau X, au ton volontairement direct et provocateur. Lire la fiche Bot et Town.

L’entreprise indique également travailler avec d’autres partenaires pour étendre la compatibilité du dispositif. La liste comprend notamment Browserbase, Browser Use, Dana, Instinct, Kernel, PerplexityUn moteur de recherche dopé à l'IA qui interroge le web en temps réel et cite systématiquement ses sources. Lire la fiche, Ramp, Tomo et Wajo. D’autres intégrations sont annoncées, sans calendrier détaillé dans les informations communiquées.

Avec cette initiative, 1Password cherche à adapter la gestion des identifiants à un environnement dans lequel les logiciels ne se contentent plus d’assister les utilisateurs, mais réalisent aussi des actions à leur place. La question centrale sera désormais de déterminer comment encadrer ces accès sans multiplier les validations au point de rendre les agents difficiles à utiliser.