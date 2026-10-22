Zoom veut dépasser son rôle historique de plateforme de visioconférence pour devenir une infrastructure d’intelligence artificielle capable de comprendre le fonctionnement d’une entreprise. À l’occasion de Zoomtopia 2026, l’entreprise a dévoilé une série de nouveautés articulées autour d’une Unified Context Layer, une couche de contexte destinée à relier les informations issues des réunions, des appels, des conversations et des applications professionnelles.

Publicité

L’objectif est de permettre aux assistants IA de retrouver les décisions prises lors d’une réunion, d’identifier les actions encore en attente et de consulter les informations pertinentes sans interroger séparément plusieurs systèmes. Zoom souhaite également ouvrir cet accès à des assistants tiers, notamment Claude, ChatGPT, Gemini et d’autres environnements compatibles avec le protocole MCP.

En parallèle, l’entreprise lance ZoomMate Agent Teams, un système d’agents spécialisés capables de travailler simultanément sur différentes parties d’un projet. Traduction vocale, détection de deepfakes, outils de gouvernance et nouvelles fonctions pour les centres de contact complètent cette feuille de route, dont une partie des nouveautés doit arriver d’ici au premier trimestre 2027.

Unified Context Layer : une mémoire partagée pour les IA professionnelles

La pièce maîtresse de cette annonce est une couche de contexte construite autour d’un graphe de connaissances actualisé en continu. Zoom y rassemble les informations issues de ses réunions, de Zoom Phone et de ses conversations, puis les enrichit avec des données provenant d’applications professionnelles connectées, comme Salesforce, ServiceNow ou Workday.

Publicité

L’objectif est de transformer des informations dispersées en un ensemble consultable par les agents autorisés. Au lieu de parcourir plusieurs transcriptions ou d’interroger différentes applications pour comprendre une décision, un assistant pourrait demander directement à cette couche ce qui a été décidé lors d’une réunion commerciale et quelles actions restent à effectuer.

Cette approche vise à conserver le contexte lorsque le travail passe d’un outil à un autre. Une décision prise en visioconférence, une tâche discutée dans un chat et une information enregistrée dans un CRM pourraient ainsi contribuer à une même réponse, sous réserve des autorisations d’accès applicables.

Zoom affirme que cette architecture réduit de 45 à 65 % les coûts par rapport à des agents autonomes qui analysent séparément les informations. Cette estimation provient des benchmarks internes de l’entreprise et n’a pas fait l’objet d’une validation indépendante mentionnée dans l’annonce. Zoom cite également sa propre étude sur le retour sur investissement de l’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche, selon laquelle les utilisateurs accomplissent certaines tâches deux fois plus rapidement.

La Unified Context Layer est annoncée comme disponible dès maintenant. Les administrateurs peuvent examiner l’activité des agents, interrompre ceux qui enfreignent les règles définies et consulter les sources utilisées pour produire une réponse. Ces fonctions de supervision seront importantes pour les organisations qui envisagent de connecter l’IA à des données sensibles.

MCP : utiliser les données Zoom avec Claude, GPT ou Gemini

L’autre volet stratégique concerne l’ouverture de la plateforme aux assistants tiers. Zoom étend ses serveurs MCP (Model Context Protocol) et lance des API Search & Ask permettant à des outils d’IA externes d’interroger directement sa couche de contexte, sans passer par l’interface Zoom.

Le protocole MCP fournit une interface standardisée entre les assistants IA et les sources de données ou outils externes. Les environnements cités par Zoom comprennent Claude, GPT, Codex, Muse, Microsoft CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche, Gemini et Slackbot, ainsi que d’autres agents compatibles.

Publicité

Les serveurs MCP dédiés aux réunions, au chat, aux documents, aux tableaux blancs et à Revenue Accelerator sont annoncés comme disponibles. Un serveur MCP d’administration Zoom, permettant de configurer certains paramètres par conversation, est attendu ultérieurement.

Zoom cherche ainsi à rendre ses données accessibles quel que soit le modèle retenu par une entreprise, plutôt que de miser exclusivement sur son propre assistant. Cette stratégie pourrait lui permettre de jouer un rôle d’intermédiaire entre les systèmes de collaboration et les différentes IA utilisées dans les organisations.

La plateforme développeur Zoom Platform Studio rassemble également 15 nouveaux services d’IA, notamment pour les agents vocaux, l’interprétation, la transcription, la synthèse de la parole et la production de décisions structurées. Les entreprises peuvent les intégrer dans des flux gérés ou utiliser leur propre modèle de langage. Des crédits universels doivent servir d’unité de consommation commune entre les produits.

Une ouverture qui impose des exigences de sécurité

La possibilité de connecter des agents externes à des données professionnelles rend les contrôles de sécurité particulièrement importants. Le protocole MCP fait l’objet d’une attention croissante des spécialistes, notamment en raison de risques comme l’empoisonnement d’outils (tool poisoning), qui peut manipuler le comportement d’un agent à travers une description malveillante ou trompeuse.

Le document de référence signale également une évolution importante de la spécification MCP en juillet 2026, avec des changements architecturaux et des exigences d’authentification susceptibles d’affecter la compatibilité de certains clients. Les entreprises devront donc vérifier que leurs environnements respectent les versions et les mécanismes de sécurité adaptés.

La possibilité de consulter les sources d’une réponse et d’interrompre un agent constitue un mécanisme de gouvernance utile, mais elle ne remplace pas une analyse de sécurité de bout en bout. Les droits d’accès, la gestion des identités, les données transmises aux modèles externes et les risques liés aux outils connectés devront être évalués avant un déploiement à grande échelle.

Publicité

ZoomMate Agent Teams : plusieurs agents travaillent sur un même projet

Zoom lance également ZoomMate Agent Teams, un système dans lequel un agent principal répartit le travail entre plusieurs agents spécialisés. Chaque agent peut traiter simultanément une partie d’un projet : rédiger une section de proposition, récupérer des données commerciales, vérifier un inventaire ou préparer un calendrier.

L’agent principal rassemble ensuite les résultats pour produire un livrable unique, soumis à un humain avant toute action. Ce point de validation est important : l’objectif n’est pas seulement de générer du contenu, mais de coordonner plusieurs tâches tout en conservant un contrôle humain sur le résultat final.

Le système de recherche agentique doit s’appuyer sur les données de Zoom et sur celles d’environ 40 applications, parmi lesquelles Salesforce, ServiceNow et Workday. L’efficacité de cette approche dépendra donc de la qualité des connexions et de la capacité à rapprocher des informations qui restent souvent réparties entre plusieurs outils.

My Notes Workflows, attendu en octobre, doit permettre de transformer les résumés de réunion en actions de suivi dans Zoom Chat ou Salesforce, par exemple pour créer un ticket informatique ou préparer une relance commerciale. Un Live Meeting AI Agent est annoncé pour le premier trimestre 2027 afin de rechercher des informations et de répondre aux questions en temps réel pendant une réunion.

Traduction vocale et nouvelles fonctions de collaboration

Zoom prépare également un traducteur vocal baptisé « Translate Me », attendu en version bêta. La fonction doit convertir la parole d’un interlocuteur vers cinq langues : anglais, chinois, français, japonais et espagnol.

Le système repose sur trois étapes : reconnaissance automatique de la parole, traduction du texte, puis synthèse vocale. Cette dernière cherche à reproduire certaines caractéristiques de la manière de parler de l’intervenant. Il s’agit d’une voix synthétisée qui cherche à ressembler à celle du locuteur, et non nécessairement d’un clonage biométrique complet de sa voix.

Publicité

Pendant la bêta, la fonctionnalité est réservée aux comptes payants basés aux États-Unis et limitée à cinq heures d’utilisation par mois. Une fonction appelée Touch Up My Voice, prévue en décembre, doit également lisser certains accents en anglais pour améliorer la clarté de la communication.

D’autres évolutions sont attendues d’ici la fin de l’année. Enriched Notes doit relier les diapositives, les partages d’écran et les messages échangés en réunion à des moments précis d’une transcription consultable. Follow the Meeting doit fournir des résumés et transcriptions personnalisés aux personnes qui manquent tout ou partie d’une réunion.

Zoom prévoit aussi une refonte de Zoom Chat en décembre, avec une boîte de réception regroupant les réponses dans les fils de discussion, une page dédiée aux mentions et réactions, ainsi que des suggestions générées par l’IA pour amorcer les conversations. Des appareils DTEN, puis Bota au premier trimestre 2027, doivent étendre la capture de notes aux réunions en présentiel.

Des agents IA jusque dans les points de vente

Les annonces concernent aussi l’expérience client. Zoom prépare Customer Profiles, prévu en novembre, pour regrouper les informations CRM, l’historique des interactions et les dossiers liés aux services Contact Center et Phone. L’objectif est de permettre à un client de passer d’un canal à un autre sans devoir répéter systématiquement son historique.

La nouveauté la plus visible est le Virtual Agent Kiosk, attendu en novembre. Cet agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche prendra place dans des bornes physiques en magasin, où il pourra répondre aux questions sur les produits et aux demandes de service. Une caméra permettra aux clients de montrer un article à l’agent, avec la possibilité de transférer la demande à un collaborateur humain si nécessaire.

Zoom prépare également CX Insights, qui doit analyser les transcriptions en langage naturel et proposer des actions à partir des données opérationnelles. Agent Architect pourra, de son côté, générer des parcours conversationnels pour les agents virtuels à partir de l’analyse des transcriptions d’appels.

Publicité

Ces outils illustrent l’ambition de Zoom d’étendre l’IA au-delà des réunions en ligne, vers les interactions entre clients et entreprises, y compris dans des espaces physiques.

Gouvernance, détection de deepfakes et contrôle des réponses

À mesure que les agents accèdent à davantage de données et peuvent réaliser plus de tâches, Zoom annonce de nouveaux mécanismes de contrôle. Les Sensitivity Labels sont disponibles pour certains clients Zoom Workplace et peuvent être synchronisés avec Microsoft Purview. Ils doivent appliquer des règles de données en fonction de la classification des réunions et des contenus.

La détection de deepfakes, prévue en décembre, analysera les flux audio et vidéo afin d’attribuer des scores de confiance aux cas suspectés de manipulation synthétique externe. Cette fonction vise notamment les entretiens de recrutement, les interactions avec les clients et les réunions professionnelles.

AI Guardrails, attendu au premier trimestre 2027, doit permettre aux administrateurs de définir des limites sur ce que l’IA peut générer ou utiliser dans ses réponses. Le support de Compliance Manager pour My Notes et Canvas, prévu en janvier 2027, doit quant à lui archiver le contenu généré par l’IA pour répondre aux besoins de conservation et de supervision.

Ces annonces interviennent dans un contexte où la confiance et la conformité restent des conditions déterminantes pour les déploiements d’IA en entreprise. Les outils de gouvernance annoncés devront démontrer leur efficacité dans des environnements réels, notamment lorsque plusieurs agents et applications partagent des données sensibles.

Zoom veut devenir une infrastructure d’IA indépendante des modèles

Avec cette feuille de route, Zoom se positionne face à des acteurs comme Microsoft Teams et Copilot, Salesforce Agentforce ou ServiceNow Now Assist. Tous cherchent à placer des assistants IA au-dessus des données de communication et des outils de travail. La différence mise en avant par Zoom réside dans sa volonté de rendre son contexte accessible à différents modèles et agents, plutôt que de le réserver à un assistant propriétaire.

Cette stratégie s’appuie sur un avantage potentiel : Zoom dispose déjà d’un volume important de données issues des réunions, des appels et des conversations professionnelles. Mais la valeur de cette information dépendra de la qualité de son rapprochement avec les autres systèmes, de la pertinence des réponses et du respect des politiques de sécurité des entreprises.

Le groupe indique que le nombre de clients de son Virtual Agent a progressé de 256 % sur un an selon ses résultats de septembre. Ce chiffre illustre l’intérêt commercial porté à ses outils d’IA, mais ne permet pas, à lui seul, de mesurer leur efficacité ou leur adoption à grande échelle.

Les annonces de Zoomtopia dessinent ainsi une évolution structurelle : Zoom veut devenir une couche d’intelligence et de contexte au sein des systèmes d’information, au-delà de la visioconférence. La Unified Context Layer et ZoomMate Agent Teams constituent les premières briques de cette ambition. Les fonctionnalités annoncées pour les prochains mois, les contraintes de sécurité et leur intégration dans les environnements réels détermineront si cette stratégie peut s’imposer dans les entreprises.