Google enrichit Gemini avec de nouveaux outils destinés aux entrepreneurs et aux petites entreprises. Au programme : une page d’accueil dédiée aux usages professionnels, la création de visuels respectant l’identité d’une marque, l’analyse de données financières et des connexions avec les applications utilisées au quotidien. L’objectif est de faire de l’IA un véritable assistant opérationnel, capable d’accompagner aussi bien le marketing que la gestion d’activité.

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Selon Vishnu Sivaji, directeur senior de l’application Gemini, des dizaines de millions de propriétaires de petites entreprises utilisent déjà l’assistant pour imaginer de nouveaux produits, analyser les retours des clients ou suivre les performances de leur activité. Ces nouvelles fonctionnalités doivent faciliter ces usages en regroupant davantage d’outils dans un même environnement.

Google commence à déployer ces nouveautés à l’échelle mondiale, auprès des utilisateurs de l’application Gemini. Leur disponibilité doit s’étendre dans les prochains jours.

Une page dédiée pour centraliser les besoins des entrepreneurs

Gemini accueille une nouvelle page d’accueil professionnelle conçue pour simplifier les tâches quotidiennes des petites entreprises. Elle rassemble les outils permettant de développer une marque, d’analyser ses finances et de mieux comprendre ses clients.

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L’assistant peut également se connecter aux services de Google, notamment Google Business Profile, Google Ads et Google Workspace. Des applications tierces sont aussi prises en charge, parmi lesquelles Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho et Xero.

Cette approche vise à limiter les changements d’outils et à rapprocher les données de l’entreprise des capacités de l’IA. Un entrepreneur peut ainsi retrouver dans Gemini des services liés à sa présence en ligne, à ses campagnes publicitaires, à ses documents ou à son activité commerciale.

Toutefois, l’intérêt dépendra des intégrations réellement disponibles et des autorisations accordées par l’utilisateur. Google ne détaille pas, dans son annonce, toutes les opérations que Gemini pourra effectuer dans chacune des applications connectées.

Nano Banana 2.1 pour créer des visuels cohérents avec une marque

La création graphique constitue l’un des principaux axes de cette mise à jour. Les utilisateurs peuvent fournir à Gemini leur site web, leur kit de marque, leurs polices de caractères ou leur palette de couleurs afin de définir leur identité visuelle.

Le modèle de génération d’images Nano Banana 2.1 peut ensuite s’appuyer sur ces références pour produire des visuels destinés au lancement d’un produit ou à une campagne marketing. L’objectif est de conserver un style cohérent entre les différentes créations, sans devoir transmettre les mêmes consignes à chaque nouvelle demande.

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Cette fonctionnalité pourrait intéresser les entrepreneurs qui ne disposent pas d’une équipe de communication dédiée. Elle permettrait de préparer plus facilement des supports pour les réseaux sociaux, des illustrations de produits ou des éléments visuels promotionnels, tout en respectant les codes de la marque.

La cohérence graphique restera néanmoins liée à la qualité des références fournies et aux résultats générés. Pour des campagnes importantes, une vérification humaine restera utile afin de contrôler les textes, les détails visuels et le respect de l’identité de l’entreprise.

Des données financières transformées en graphiques interactifs

Google veut également simplifier l’analyse financière. Gemini peut convertir des tableurs, des reçus et des relevés d’achats en graphiques financiers et en modèles interactifs, afin de rendre les données plus faciles à interpréter.

Plutôt que de devoir examiner manuellement des tableaux remplis de chiffres, un entrepreneur peut utiliser ces représentations pour mieux comprendre les informations dont il dispose. Cette approche vise notamment les petites structures qui ne possèdent pas nécessairement de service financier ou d’analyste dédié.

Ces outils peuvent faciliter l’exploration des données, mais ils ne remplacent pas une comptabilité rigoureuse ni la vérification des calculs. La qualité des résultats dépendra des documents transmis, de leur lisibilité et de la manière dont les informations sont interprétées par l’assistant.

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Google ne précise pas non plus l’ensemble des indicateurs financiers disponibles ni les limites des modèles interactifs. Il faudra donc évaluer les fonctionnalités concrètes à mesure que le déploiement progressera.

Bleu Clémentine, un exemple français à Bordeaux

Pour illustrer l’intérêt de Gemini, Google met en avant le cas de Morgane, une céramiste installée à Bordeaux qui dirige l’entreprise Bleu Clémentine. Elle utilise l’assistant pour rédiger des descriptions de produits, préparer des newsletters et trouver des accroches pour les réseaux sociaux.

Selon Google, ces usages lui permettraient d’économiser deux à trois heures par jour. Elle peut ainsi consacrer davantage de temps à la fabrication de vaisselle et d’objets de décoration.

Ce témoignage illustre le type de tâches répétitives que l’IA peut aider à accélérer dans une petite entreprise : la production de textes commerciaux, la préparation de contenus marketing et l’organisation de la communication. Le gain annoncé reste toutefois un exemple individuel rapporté par Google, et non une mesure représentative de l’ensemble des petites entreprises.

Un déploiement mondial face aux offres professionnelles

La page d’accueil dédiée, les outils marketing et financiers ainsi que les nouvelles connexions avec des applications commencent à être déployés dans le monde entier auprès des utilisateurs de Gemini. Google indique que cette disponibilité doit s’étendre dans les prochains jours.

Pour les entreprises plus importantes qui souhaitent généraliser l’IA à plusieurs équipes, Google propose également Gemini pour les entreprises, avec des contrôles d’administration centralisés, une gouvernance des données renforcée et des mécanismes de sécurité adaptés aux environnements professionnels.

Avec cette évolution, Google cherche à faire de Gemini un outil de travail plus complet pour les petites structures, au-delà de la génération de texte ou des réponses aux questions. La combinaison entre création visuelle, analyse financière et intégrations tierces pourrait réduire certaines tâches administratives et marketing, à condition que les résultats soient suffisamment fiables pour un usage quotidien.