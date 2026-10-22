Anthropic veut faire de Claude bien plus qu’un assistant conversationnel. Avec Claude Duet, l’entreprise lance un agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche proactif capable de suivre des projets, de surveiller les applications professionnelles connectées et d’exécuter des tâches en arrière-plan, même lorsque l’utilisateur a éteint son ordinateur ou son smartphone.

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L’objectif est de déléguer une partie du travail quotidien à un agent qui ne se contente plus d’attendre une instruction.

Conçu autour de Claude Opus 5.5, Claude Duet reprend la mémoire, les compétences et les connexions aux applications déjà configurées dans le compte Claude de l’utilisateur. Il permet de communiquer par texte ou par voix dans un fil de discussion continu, aussi bien pour une demande ponctuelle que pour un projet de plus longue durée.

Le service est actuellement proposé sous la forme d’une préversion de recherche aux abonnés Claude Pro et Max aux États-Unis. Cette première version reste limitée, mais elle donne un aperçu de la direction prise par Anthropic : faire évoluer l’IA vers un collaborateur numérique capable de prendre des initiatives encadrées.

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Un agent qui travaille même lorsque vous êtes absent

La principale différence entre Claude Duet et l’application Claude classique tient à sa capacité à fonctionner de manière autonome en arrière-plan. L’agent s’exécute dans une machine virtuelle disposant de son propre navigateur et peut poursuivre son travail même lorsque le téléphone ou l’ordinateur de l’utilisateur est éteint.

Toutes les quelques heures, il vérifie les comptes connectés afin de repérer les nouveaux messages, les tâches en attente ou les éléments nécessitant une intervention. Il peut ensuite signaler les points importants et préparer un bilan matinal regroupant les informations issues des différentes applications.

L’utilisateur peut définir ce que Claude Duet doit surveiller et à quel moment recevoir ses notifications. Il peut également consulter les actions déjà réalisées, suivre le travail en cours et donner de nouvelles instructions pour orienter l’agent.

Cette approche change la logique habituelle des assistants IA. Au lieu d’ouvrir une conversation chaque fois qu’un problème se présente, l’utilisateur délègue une mission et laisse l’agent identifier les prochaines étapes. La contrepartie est une consommation accrue des limites d’utilisation lorsque les vérifications en arrière-plan sont plus fréquentes.

Plus de 6 000 connecteurs pour les outils professionnels

Claude Duet prend en charge plus de 6 000 connecteurs et extensions via le Claude Marketplace. Le catalogue couvre notamment la communication, la finance, le recrutement, la gestion documentaire, le marketing et le commerce en ligne.

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Quelques exemples illustrent les usages envisagés :

Gmail et Slack : retrouver les messages importants oubliés et préparer des réponses.

QuickBooks et Stripe : repérer les factures impayées et rédiger des rappels de paiement.

Gusto : préparer les opérations de paie, notamment les heures travaillées, les primes et les remboursements.

LinkedIn : rédiger des offres d’emploi, que l’utilisateur peut modifier et approuver avant publication.

DocuSign : préparer des contrats et les transmettre pour examen et signature.

HubSpot : rédiger des messages de suivi en s’appuyant sur l’historique des contacts et des opportunités.

Canva : concevoir une campagne pour accompagner le lancement d’un produit.

Shopify : créer, concevoir et gérer une boutique en ligne.

Anthropic prévoit également un éditeur visuel plus complet pour Shopify. Celui-ci doit permettre de concevoir et de prévisualiser une vitrine avant sa publication. L’intérêt est de confier à l’agent une partie de la réalisation, tout en conservant un contrôle humain sur le résultat final.

Des achats et des paiements, avec validation humaine

Claude Duet peut aussi accompagner certains achats en ligne. Le service prend en charge Link, le portefeuille numérique de Stripe, ainsi que Shop Pay pour le paiement sur les boutiques compatibles.

Avec Link, l’agent doit confirmer l’article avec l’utilisateur avant que le système de paiement ne demande l’autorisation de la dépense. Le règlement s’effectue ensuite à l’aide d’une carte virtuelle, afin de ne pas communiquer directement le numéro de la carte réelle au service marchand.

Anthropic prévoit également de permettre à Claude Duet de se connecter à des sites web en utilisant les identifiants conservés dans 1Password, avec l’autorisation de l’utilisateur.

Cette autonomie reste encadrée. Les actions importantes nécessitent une approbation, et l’utilisateur peut examiner les opérations proposées ou déconnecter une application à tout moment. Certaines opérations financières sont interdites, même avec autorisation : l’agent ne peut notamment pas négocier des titres financiers ni transférer de l’argent entre comptes.

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Une sécurité conçue pour limiter les risques des agents IA

Donner à un agent accès à des courriels, des documents, des outils de gestion ou des services financiers élargit considérablement les risques potentiels. Anthropic affirme avoir conçu Claude Duet autour de son cadre de sécurité pour les agents, également utilisé dans Claude CodeClaude Code est l'agent de programmation d'Anthropic, conçu pour vivre dans le terminal du développeur — écrire du code, corriger des bugs, ouvrir des pull requests — et devenu en 2026 un outil pilotable à la voix, à distance, et de plus en plus en pilotage automatique. Lire la fiche et Claude dans Chrome.

La gestion des identifiants reprend l’approche employée pour Claude Managed Agents : l’agent n’accède pas directement aux mots de passe ni aux jetons de connexion des utilisateurs. L’entreprise met aussi en avant plusieurs mécanismes de protection.

Un classificateur automatique doit notamment empêcher l’agent d’effectuer des actions qui ne correspondent pas aux instructions reçues. Des protections contre les attaques par injection de prompt cherchent à neutraliser les instructions malveillantes dissimulées dans des pages web ou d’autres contenus consultés par l’agent.

Anthropic indique que ses équipes internes de sécurité, ainsi qu’une société externe spécialisée dans les tests d’intrusion, ont évalué l’infrastructure. Le service est également couvert par le programme public de récompenses pour la découverte de vulnérabilités de l’entreprise.

Un système dédié vérifie par ailleurs les messages contenant des informations sensibles. Claude Duet refuse les demandes de partage relevant de sa catégorie de protection la plus stricte, notamment les numéros de carte bancaire et les identifiants officiels. D’autres données sensibles, comme des informations de santé ou des renseignements financiers personnels, ne peuvent être transmises que si l’utilisateur demande explicitement leur envoi.

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Ces protections constituent une base importante, mais elles ne suppriment pas tous les risques associés à l’automatisation. La capacité de l’agent à interpréter correctement le contexte, à reconnaître les instructions malveillantes et à distinguer une action attendue d’une action imprévue devra aussi être évaluée dans la pratique.

Claude Duet peut-il vraiment gérer une activité professionnelle ?

Les cas d’usage présentés par Anthropic dépassent largement la rédaction de messages. Claude Duet peut planifier des réunions, construire des tableaux de bord en utilisant plusieurs outils, préparer des prévisions financières ou commerciales, prototyper des applications web et produire des documents, des feuilles de calcul ou des présentations.

Des membres de l’équipe Anthropic l’utilisent déjà dans leur quotidien. Boris Cherny, responsable de Claude Code, explique notamment lui confier sa liste mentale de tâches pendant ses promenades. Chelsea Larsson, qui dirige la conception du comportement des modèles et des produits, lui transmet une liste de tâches avant de passer du temps avec ses enfants, puis consulte un rapport en soirée. Karan Ahuja, responsable de Claude Duet, l’utilise pour planifier des entretiens avec des utilisateurs, développer des prototypes et livrer du code.

Ces exemples illustrent l’ambition du produit, mais ne constituent pas une garantie de résultats identiques pour tous les utilisateurs. La qualité dépendra des applications connectées, de la complexité des tâches et de la capacité de l’agent à comprendre les priorités.

Anthropic reconnaît d’ailleurs plusieurs limites. Claude Duet peut mal interpréter une conversation, évaluer incorrectement le degré d’urgence d’un message ou manquer un événement survenu entre deux vérifications. Les tâches personnelles, comme la réservation de billets, sont moins avancées que les usages professionnels. Enfin, les utilisateurs ne peuvent pas encore visualiser le navigateur utilisé par l’agent.

Le service fonctionne également séparément de l’application Claude principale. Les deux partagent les mêmes limites d’utilisation : les vérifications en arrière-plan consomment du quota, tandis que les tâches complexes, comme la création d’un modèle financier ou d’une présentation, nécessitent davantage d’étapes et de calcul.

Une préversion réservée aux abonnés américains

Claude Duet est déployé progressivement sous la forme d’une préversion de recherche. L’accès est réservé aux abonnés Claude Pro et Max aux États-Unis, qui peuvent rejoindre une liste d’attente et recevoir un e-mail lorsque leur compte devient éligible. Les offres Team et Enterprise sont exclues de ce lancement initial.

Le service est accessible depuis des applications autonomes sur iOS et Android, ainsi que depuis le site claude.ai sur ordinateur. Anthropic compte s’appuyer sur les retours des premiers utilisateurs pour faire évoluer Duet et mieux l’intégrer à l’application Claude existante.

Cette phase permettra surtout de vérifier si un agent qui surveille les outils professionnels et agit en arrière-plan apporte un gain de temps réel, sans multiplier les erreurs ou les validations nécessaires. Pour Anthropic, le défi n’est plus seulement de produire des réponses convaincantes, mais de rendre l’autonomie suffisamment fiable pour qu’on puisse lui confier une partie de son travail quotidien.