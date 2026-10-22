Coolpad lance un smartphone qui prend le contre-pied du format classique des téléphones actuels. Baptisé Cool X Wide, ce modèle adopte un écran de 6,38 pouces au format 16:10, nettement plus large que celui d’un smartphone traditionnel. Les précommandes sont ouvertes, mais le constructeur n’a pas encore communiqué son prix.

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Avec ce modèle, la marque chinoise explore une approche différente de l’ergonomie mobile. Plutôt que de privilégier un écran toujours plus haut et étroit, Coolpad mise sur une dalle plus large, qui pourrait se révéler intéressante pour lire, consulter des documents ou regarder certains contenus. Le positionnement reste toutefois difficile à évaluer tant que le tarif et les caractéristiques logicielles ne sont pas connus.

Un écran 16:10 qui change le format du smartphone

Le Cool X Wide embarque une dalle TFT de 6,38 pouces, avec une définition HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son ratio 16:10 lui donne une silhouette sensiblement différente de celle des smartphones conventionnels, généralement plus allongés.

Cette différence se retrouve dans ses dimensions : 150,3 × 94,5 × 8,95 mm. Sa largeur de 94,5 mm est particulièrement inhabituelle, alors que la plupart des smartphones se situent autour de 70 à 80 mm de large.

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Ce choix pourrait offrir davantage d’espace horizontal pour afficher du texte, des pages Web ou des interfaces adaptées. En contrepartie, la prise en main à une seule main risque d’être moins pratique, et le téléphone pourrait se montrer plus difficile à glisser dans certaines poches. L’intérêt de ce format dépendra donc largement des usages auxquels Coolpad souhaite répondre.

Trois coloris sont annoncés : blanc, noir et rouge.

Une puce MediaTek et jusqu’à 256 Go de stockage

À l’intérieur, le Cool X Wide s’appuie sur un processeur MediaTek Helio G99 à 8 cœurs, associé à de la mémoire vive LPDDR4X et à un stockage UFS 2.2. Coolpad prévoit trois configurations :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte TF, permettant d’ajouter jusqu’à 256 Go de stockage supplémentaire. Cette possibilité offre une solution pour conserver davantage de photos, de vidéos et de fichiers sans devoir acheter directement la variante dotée de la plus grande capacité.

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La fiche technique reste néanmoins incomplète. Coolpad n’a pas précisé la version d’Android installée ni les éventuelles fonctions logicielles conçues pour tirer parti de l’écran large. Ces informations seront importantes pour déterminer si le format 16:10 apporte un véritable avantage au-delà de son apparence.

Un appareil photo de 50 mégapixels et une batterie de 4 600 mAh

Pour la photographie, le Cool X Wide dispose d’un capteur arrière principal de 50 mégapixels, accompagné d’un objectif macro mentionné dans sa fiche technique. Toutefois, le constructeur n’a pas confirmé le nombre total de capteurs arrière, et les caractéristiques de la caméra frontale restent inconnues.

La batterie affiche une capacité de 4 600 mAh. En revanche, la puissance de recharge n’a pas été communiquée, ce qui empêche d’estimer le temps nécessaire pour remplir l’accumulateur.

Le smartphone prend en charge deux cartes SIM avec double veille. Coolpad annonce également une compatibilité réseau étendue, sans détailler les bandes de fréquences prises en charge. Les utilisateurs devront donc attendre des précisions pour savoir si l’appareil est adapté aux réseaux et aux opérateurs de leur marché.

Le prix reste le principal point d’interrogation

Les précommandes du Cool X Wide sont ouvertes, mais Coolpad n’a pas encore annoncé son prix. Cette donnée sera déterminante pour évaluer l’intérêt du téléphone face aux smartphones d’entrée et de milieu de gamme déjà disponibles.

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Le constructeur a déjà commercialisé des appareils privilégiant une configuration accessible et une capacité de stockage importante. Le Coolpad Cool 50, lancé en juillet 2024, proposait ainsi 256 Go de stockage et une batterie de 4 700 mAh. Le Cool X Wide reprend en partie cette approche, tout en misant surtout sur un format d’écran inhabituel.

Reste à savoir si cette largeur supplémentaire répond à une demande suffisamment importante pour justifier l’achat. Le format pourrait intéresser certains utilisateurs, mais la définition HD de l’écran, la puce Helio G99 et l’absence de détails sur le logiciel devront être pris en compte au moment de comparer les offres.

Le Coolpad Cool X Wide se distingue donc avant tout par sa forme : un smartphone large, doté d’un écran 16:10 et d’une configuration relativement classique. Son prix, sa disponibilité et les détails logiciels permettront de savoir si cette proposition peut dépasser le stade de la curiosité.