Google pourrait bientôt enrichir les options de personnalisation des smartphones Pixel avec une nouvelle fonction de fonds d’écran animés générés par intelligence artificielle. Repérée dans le code d’une application réservée aux appareils Pixel, cette fonctionnalité permettrait de transformer une image fixe en une animation vidéo utilisable sur l’écran d’accueil.

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Baptisée provisoirement « Animated wallpaper », elle a été découverte par Android Authority dans la version 2026.07.09.978 de l’application Custom Icons. Son nom de code serait « catsmile ». Google n’a toutefois rien annoncé officiellement, et rien ne garantit que cette fonction sera proposée au public.

Des photos transformées en fonds d’écran animés

Google propose déjà aux utilisateurs de Pixel plusieurs options pour personnaliser leur fond d’écran avec des effets générés par IA. Depuis 2025, une fonction permet notamment d’ajouter des effets météorologiques à certaines photos utilisées comme fonds d’écran animés : pluie, neige, soleil ou brouillard peuvent ainsi modifier visuellement l’image.

La nouveauté repérée dans le code pourrait aller plus loin en transformant directement une image en vidéo animée. Une photographie statique pourrait ainsi devenir une scène en mouvement, avec un rendu plus dynamique sur l’écran d’accueil.

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Le principe rappellerait la fonction « Photo en vidéo » de Google Photos, qui utilise l’intelligence artificielle pour animer une image. Une photographie d’un animal, par exemple, peut être transformée en une courte séquence où celui-ci semble bouger. Appliquée aux fonds d’écran Pixel, cette approche ouvrirait de nouvelles possibilités de personnalisation.

Une connexion Internet et des limites quotidiennes possibles

Les chaînes de texte découvertes par Android Authority apportent quelques indices sur le fonctionnement envisagé. L’une d’elles semble correspondre à une notification affichée pendant la création d’une animation en arrière-plan.

D’autres éléments du code suggèrent qu’une connexion Internet serait nécessaire pour générer les vidéos. Une limite quotidienne du nombre d’animations pourrait également être mise en place, sans que son fonctionnement exact soit connu.

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Ces indices ne permettent pas encore de déterminer si le traitement serait effectué entièrement dans le cloud, quelles restrictions s’appliqueraient aux utilisateurs ou combien de temps prendrait la génération. Google n’a communiqué ni les conditions d’utilisation ni les éventuelles exigences matérielles de cette fonction.

Une personnalisation plus poussée grâce à l’IA

Si elle se concrétise, cette nouveauté pourrait rendre les fonds d’écran des Pixel plus personnels. Au lieu de se limiter à une photographie ou à des effets visuels prédéfinis, les utilisateurs pourraient disposer d’images animées créées à partir de leurs propres clichés.

L’intégration dans l’écosystème Pixel serait également cohérente avec les fonctions d’IA déjà proposées par Google Photos. L’entreprise pourrait ainsi rapprocher la création de contenus et la personnalisation du smartphone, même si les détails de cette éventuelle intégration restent inconnus.

Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle pour savoir si « Animated wallpaper » arrivera réellement sur les Pixel, quels appareils seront compatibles et si la fonction sera accessible à tous. Pour l’instant, cette découverte dans le code constitue un indice de développement, pas la confirmation d’un lancement imminent.

Si Google va jusqu’au bout de ce projet, les fonds d’écran pourraient devenir une nouvelle vitrine de ses capacités d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. Reste à savoir si les animations seront suffisamment convaincantes pour devenir une option utilisée au quotidien, plutôt qu’un simple effet de personnalisation occasionnel.