Le mystérieux bracelet aperçu dans plusieurs publicités du Pixel 11 pourrait finalement être bien plus qu’un simple accessoire créé pour les besoins d’une campagne. Un nouvel appareil Google portant la référence G8BL6 vient d’apparaître dans des documents de la FCC, avec plusieurs indices pointant vers un tracker d’activité fonctionnant sous Android, voire Wear OS.

Bluetooth LE, GPS intégré, menus proches de ceux de la Pixel Watch et utilisation d’ADB pendant les tests : les éléments commencent à s’accumuler. Reste une question essentielle : Google prépare-t-il enfin un successeur au Fitbit Charge, ou une nouvelle catégorie de produit sous la marque Pixel ?

Un mystérieux appareil Google apparaît à la FCC

La découverte provient de documents réglementaires concernant un appareil simplement décrit comme un « wireless device ». Aucun nom commercial n’est indiqué et la FCC ne révèle pas de véritable fiche technique, mais sa référence G8BL6 ressemble au système de nomenclature utilisé par Google pour ses propres appareils. Un autre indice vient du fabricant mentionné dans les documents : Goertek. L’entreprise travaille déjà avec Google sur certains produits matériels, notamment les Pixel Buds, ce qui renforce l’hypothèse d’un appareil destiné à rejoindre directement son écosystème.

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Pris isolément, ces éléments ne permettent évidemment pas de conclure qu’il s’agit d’un bracelet connecté. Les informations relatives aux technologies sans fil deviennent cependant beaucoup plus intéressantes lorsqu’elles sont rapprochées des précédentes apparitions du mystérieux accessoire dans les publicités du Pixel 11.

Google y avait montré un appareil porté au poignet avec un écran allongé et arrondi, visuellement situé quelque part entre un Fitbit Charge et une Pixel Watch miniature.

Bluetooth LE et GPS, mais apparemment pas de Wi-Fi

Les documents de la FCC mentionnent une compatibilité avec Bluetooth Low Energy et GNSS. Ce dernier permet à l’appareil d’utiliser les systèmes de navigation par satellite, dont le GPS, et donc potentiellement d’enregistrer des activités sportives sans dépendre en permanence du smartphone pour la localisation.

L’apparente absence de Wi-Fi est tout aussi intéressante. Une Pixel Watch complète utilise plusieurs technologies de connexion afin d’assurer ses fonctions avancées, tandis qu’un tracker sportif peut plus facilement se contenter de Bluetooth LE et d’un GPS intégré. Cette configuration correspondrait donc davantage à un bracelet d’activité qu’à une smartwatch traditionnelle.

Un autre détail intrigue : les documents indiquent que les informations réglementaires peuvent être consultées via le chemin Settings > System > Regulatory Information. La Pixel Watch utilise une organisation similaire dans son interface, suggérant que le nouvel appareil pourrait partager une partie de son environnement logiciel.

Enfin, ADB, Android Debug Bridge, a été utilisé pendant les tests réglementaires. Sa présence constitue un indice supplémentaire en faveur d’un système basé sur Android. Elle ne suffit toutefois pas à confirmer Wear OS à elle seule.

Un bracelet sous Wear OS serait une évolution inhabituelle

Si le G8BL6 fonctionne réellement avec Wear OS, Google pourrait expérimenter un format encore assez rare pour son système d’exploitation. Wear OS a surtout été conçu autour de montres dotées d’écrans relativement larges. Adapter l’interface à une dalle étroite et ovale demanderait donc un travail spécifique sur la navigation, les notifications et les applications.

Mais, l’idée aurait plusieurs avantages. Google pourrait proposer un appareil plus léger et potentiellement plus endurant qu’une Pixel Watch, tout en conservant certains éléments de son écosystème logiciel : notifications, services Google, applications de santé ou intégration avec Android. Une telle approche permettrait aussi de combler l’espace entre les trackers très simples et les montres connectées complètes.

La question de l’autonomie serait alors déterminante. L’un des principaux avantages historiques des bracelets Fitbit réside justement dans leur capacité à fonctionner plusieurs jours sans recharge, là où Wear OS reste généralement plus gourmand.

Google devrait donc soit proposer une version fortement allégée de Wear OS, soit limiter certaines fonctions pour préserver cette endurance.

Fitbit Charge ou Pixel Watch Lite ?

C’est probablement la question la plus intéressante autour de cet appareil. Google pourrait tout simplement préparer un successeur spirituel du Fitbit Charge 6, mais modernisé autour de sa plateforme logicielle actuelle. La gamme Charge correspond parfaitement au format observé : un écran compact, des fonctions de suivi de santé avancées et un positionnement intermédiaire entre bracelet et montre.

L’autre hypothèse serait beaucoup plus stratégique : Google pourrait progressivement transférer ce type de produit vers la marque Pixel. Un éventuel Pixel Watch Lite, ou Pixel Band sous un autre nom, permettrait de créer une gamme plus lisible autour des appareils Google. La Pixel Watch resterait le produit premium, tandis que le bracelet viserait les utilisateurs privilégiant la santé, l’autonomie et la discrétion.

Cette hypothèse prend davantage de poids avec l’arrivée récente du Fitbit Air. Celui-ci adopte une approche différente puisqu’il s’agit d’un tracker sans écran proposé à partir de 99,99 dollars. Google disposerait alors de trois niveaux : un tracker Fitbit minimaliste, un bracelet connecté avec écran et une véritable Pixel Watch.

Mais aucun de ces noms ni ce positionnement n’est confirmé pour l’instant.

Le calendrier reste difficile à expliquer

Un élément continue néanmoins de brouiller les pistes : le timing. Google vient de lancer la gamme Pixel 11 sans annoncer de nouveau bracelet Pixel, alors même qu’un appareil ressemblant fortement à ce produit était apparu dans certaines publicités.

Si le G8BL6 est réellement un nouveau produit Pixel, son absence lors du lancement des smartphones est surprenante. Le prochain grand rendez-vous traditionnel de Google serait la Google I/O au printemps prochain, ce qui laisserait plusieurs mois entre le passage devant la FCC et une éventuelle présentation. Ce délai n’est pas impossible, mais il serait relativement long pour un produit déjà suffisamment avancé pour passer certaines certifications réglementaires.

Un lancement sous la marque Fitbit serait plus facile à expliquer. Google n’aurait alors aucune raison d’attendre un événement Pixel majeur et pourrait commercialiser le produit indépendamment.

Il reste également possible que l’entreprise prépare une annonce plus discrète avant Google I/O ou que le calendrier du produit ait changé depuis la réalisation des publicités du Pixel 11.

Google pourrait redessiner la frontière entre Fitbit et Pixel

Au-delà du nom du produit, ce mystérieux bracelet pose surtout la question de l’avenir de la stratégie wearable de Google. Depuis l’acquisition de Fitbit, l’entreprise dispose à la fois d’une marque historiquement associée au suivi d’activité et de la Pixel Watch, devenue la vitrine de Wear OS. Maintenir deux univers distincts devient moins évident à mesure que leurs technologies de santé, leurs applications et leurs services convergent.

Un bracelet Pixel pourrait clarifier cette stratégie en faisant de Pixel la famille de produits connectés complète de Google, tandis que Fitbit évoluerait davantage vers la plateforme santé et les appareils spécialisés. À l’inverse, relancer la gamme Charge avec une base Android plus moderne permettrait à Google de conserver la puissance de la marque Fitbit sans transformer Pixel Watch en une gamme trop complexe.

Pour l’instant, la FCC ne permet pas de trancher. Elle apporte cependant suffisamment d’indices pour rendre l’existence d’un nouvel appareil connecté beaucoup plus crédible.

Après deux apparitions intrigantes dans les publicités du Pixel 11, le mystérieux bracelet de Google commence donc à sortir du domaine de la simple spéculation. Reste à découvrir si Mountain View prépare le retour ambitieux du Fitbit Charge ou, plus symboliquement, la naissance d’une nouvelle branche de la famille Pixel.