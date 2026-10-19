Bluesky transforme Attie en outil de création d’applications sociales par IA

Bluesky élargit les ambitions d’Attie, son outil d’intelligence artificielle conçu initialement pour permettre aux utilisateurs de créer leurs propres fils de discussion personnalisés. La plateforme permet désormais de générer de petites applications sociales à partir de simples instructions en langage naturel : jeux, sondages, quiz ou tableaux de bord peuvent ainsi être créés puis partagés sous la forme de sites web indépendants.

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Présentée par Toni Schneider, PDG de Bluesky, lors de l’événement TechCrunch Disrupt, cette approche s’inscrit dans la tendance du vibe coding, qui consiste à créer des outils logiciels en décrivant simplement ce que l’on souhaite obtenir. Schneider parle de « social vibe coding », ou de création assistée par l’IA au service d’une communauté.

L’idée est de rendre la création d’expériences interactives accessible à des personnes qui ne maîtrisent pas nécessairement la programmation. Pour l’instant, les applications proposées restent toutefois relativement simples, davantage proches de petits divertissements communautaires que de véritables plateformes logicielles.

Attie permet de créer des applications avec une simple instruction

Le fonctionnement d’Attie repose sur une interface conversationnelle. L’utilisateur décrit l’application qu’il souhaite créer, et l’IA génère une première version sans qu’il soit nécessaire d’écrire manuellement du code.

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Un exemple rapporté par TechCrunch illustre cette simplicité : un sondage opposant Pokémon Rouge à Pokémon Bleu aurait été généré en quelques minutes. Ce type d’outil peut permettre de lancer rapidement une interaction autour d’un sujet partagé par une communauté, sans devoir développer un site spécifique.

Attie propose également plusieurs créations mises en avant sur son site. Parmi elles figurent un clone de Flappy Bird mettant en scène un papillon, une boîte à rythmes, un quiz et un jeu de clics incrémental consacré à un personnage représentant un céleri.

Ces exemples montrent surtout le potentiel ludique de l’outil. La boîte à rythmes a notamment retenu l’attention du journaliste de TechCrunch, tandis que les autres créations illustrent la possibilité de transformer une idée simple en expérience interactive.

Des applications partageables comme de petits sites web

Les créations générées par Attie ne sont pas limitées à une publication dans le fil d’actualité de Bluesky. Chaque application peut disposer de son propre lien sur le domaine attie.site, ce qui permet de la partager directement avec d’autres personnes.

Les pages affichent également une attribution indiquant qui a créé l’application. Ce fonctionnement donne aux utilisateurs la possibilité de diffuser leurs créations sans obliger les visiteurs à les découvrir uniquement à travers leur fil social.

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Cette approche rapproche Attie d’un outil de création web simplifié, tout en conservant une dimension communautaire. Un utilisateur peut imaginer un quiz pour son groupe, un petit jeu autour d’un centre d’intérêt commun ou un sondage interactif, puis transmettre simplement le lien correspondant.

Le modèle pourrait ainsi encourager la création de contenus participatifs qui dépassent le format habituel des publications, des images et des vidéos.

Le « social vibe coding », une nouvelle piste pour Bluesky

Avec Attie, Bluesky explore une utilisation de l’intelligence artificielle qui ne se limite pas à la génération de texte ou à la recommandation de contenus. L’IA devient un moyen de créer directement de nouvelles expériences, adaptées aux intérêts d’une communauté.

L’approche reste néanmoins à un stade relativement simple. Les exemples présentés sont principalement des applications légères, conçues pour divertir ou susciter des interactions ponctuelles. Rien dans les informations disponibles ne permet encore de conclure qu’Attie peut générer des applications complexes ou rivaliser avec des environnements de développement plus complets.

L’intérêt du projet réside plutôt dans la réduction de la barrière à l’entrée : si une idée peut être transformée en application en quelques minutes, davantage d’utilisateurs pourraient expérimenter avec des formats interactifs.

Reste à voir si ces créations deviendront un élément durable de l’expérience Bluesky ou si elles resteront principalement des curiosités ludiques. Attie ouvre en tout cas une piste intéressante : faire de chaque communauté non seulement un lieu d’échange, mais aussi un espace où ses membres peuvent fabriquer leurs propres outils sociaux.