HMD préparerait un nouveau smartphone pour compléter sa gamme Vibe 2. Baptisé Vibe 2 Max, ce modèle se distinguerait notamment par un appareil photo principal de 108 mégapixels, une caméra frontale de 50 mégapixels et un stockage de 256 Go. Des caractéristiques révélées par le leaker @smashx_60, qui a également partagé plusieurs rendus du smartphone sur X.

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Ce modèle viendrait se positionner au-dessus du HMD Vibe 2 Pro 5G, lancé en Inde à la fin du mois de septembre. Malgré cette montée en gamme apparente, les deux appareils partageraient plusieurs caractéristiques, notamment leur écran de 6,78 pouces à 120 Hz et leur batterie de 6 000 mAh. HMD n’a toutefois pas encore officialisé ce nouveau smartphone.

HMD Vibe 2 Max : un écran de 6,78 pouces à 120 Hz

Selon les informations divulguées, le HMD Vibe 2 Max serait équipé d’un écran LCD IPS de 6,78 pouces affichant une définition Full HD+. Sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assurerait une navigation fluide, tandis que la luminosité maximale annoncée atteindrait 1 500 nits.

Ces caractéristiques seraient identiques à celles du Vibe 2 Pro 5G. Le Vibe 2 Max chercherait donc davantage à se différencier par ses composants internes, son stockage et ses capacités photographiques que par une évolution de l’affichage.

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Les rendus partagés montrent un smartphone aux lignes classiques, avec un module photo rectangulaire placé dans le coin supérieur gauche du dos. Trois coloris seraient prévus : noir, rouge et vert. Chaque version présenterait deux objectifs visibles accompagnés d’un flash LED.

Une puce Unisoc et 256 Go de stockage

Le Vibe 2 Max embarquerait une puce Unisoc T9100 cadencée à 2,7 GHz, associée à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage. Ce dernier chiffre constituerait l’une des principales différences avec le Vibe 2 Pro 5G, qui propose jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le changement de plateforme serait également notable. Le Vibe 2 Pro 5G s’appuie sur un MediaTek Dimensity 6300, tandis que le modèle Max ferait appel à une solution Unisoc. Il reste toutefois difficile d’évaluer précisément le gain de performances sans tests comparatifs indépendants.

Le smartphone fonctionnerait sous Android 16 et prendrait en charge la 5G. La fuite mentionne également le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC, ce qui laisserait présager une connectivité relativement complète pour cette catégorie de produits.

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Un appareil photo principal de 108 mégapixels

La photographie serait l’autre domaine dans lequel HMD chercherait à faire évoluer sa formule. Le Vibe 2 Max disposerait d’un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un second capteur arrière de 8 mégapixels. À l’avant, une caméra de 50 mégapixels serait destinée aux selfies et aux appels vidéo.

Le Vibe 2 Pro 5G adopte une configuration différente, avec un capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels, un module macro de 2 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels. Sur le papier, le Vibe 2 Max afficherait donc des résolutions nettement supérieures, en particulier pour les selfies.

La fuite évoque également la possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde. Le Vibe 2 Pro 5G, lui, est limité à la Full HD à 30 images par seconde selon les caractéristiques rapportées.

Il faudra néanmoins attendre les premiers tests pour juger de la qualité photographique réelle. Une résolution plus élevée ne garantit pas, à elle seule, de meilleurs résultats : le traitement logiciel, la taille des pixels et les performances en basse lumière restent déterminants.

Une batterie de 6 000 mAh et une charge de 33 W

Le HMD Vibe 2 Max conserverait une batterie de 6 000 mAh, identique à celle annoncée pour le Vibe 2 Pro 5G. La recharge filaire atteindrait 33 W. Cette capacité devrait offrir une réserve d’énergie confortable, mais l’autonomie effective dépendra notamment de l’efficacité de la puce et de l’optimisation logicielle.

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La liste des caractéristiques évoque également des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales placé sur le côté et une certification IP64 contre la poussière et les projections d’eau. Cette dernière ne signifie pas que le téléphone peut être immergé.

Prix et disponibilité encore inconnus

HMD n’a pas encore annoncé officiellement le Vibe 2 Max. Le prix, la date de lancement et les marchés visés restent donc inconnus. Rien ne permet pour l’instant de confirmer si le smartphone sera commercialisé en Europe ou s’il sera réservé à certains marchés, comme l’Inde.

Sur le papier, le Vibe 2 Max miserait sur une combinaison intéressante : un écran 120 Hz, 256 Go de stockage, une batterie de 6 000 mAh et des capteurs photo à haute résolution. Son positionnement dépendra toutefois du tarif retenu et des performances réelles de son appareil photo comme de sa puce Unisoc.