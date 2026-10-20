OnePlus prépare deux nouveaux smartphones orientés performances, les OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro, dont le lancement en Chine est attendu plus tard en octobre. Une image publiée sur X et améliorée par intelligence artificielle offre un premier aperçu du design du modèle Pro, avec deux finitions distinctes et un bloc photo qui se démarque de celui du OnePlus 16.

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Le visuel montre un smartphone aux lignes relativement sobres, mais dont le dos mise sur des couleurs contrastées et un marquage Ace particulièrement visible. Sous cette apparence, le OnePlus Ace 7 Pro pourrait embarquer un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique et une plateforme Snapdragon haut de gamme.

Les caractéristiques restent toutefois à confirmer. L’image divulguée ne constitue pas une présentation officielle et plusieurs éléments de la fiche technique reposent encore sur des fuites.

Deux finitions et un bloc photo carré pour le OnePlus Ace 7 Pro

L’image qui circule sur X présente deux exemplaires du smartphone. Le premier associe une finition argentée à un dégradé cuivré tirant vers l’orange dans la partie inférieure. Le second adopte un bleu clair et une texture mate qui rappelle un traitement brossé.

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Les deux appareils affichent un grand logo Ace ainsi que le nom OnePlus disposé verticalement à l’arrière. Cette identité visuelle distingue la gamme Ace du design attendu sur le OnePlus 16, même si les différences exactes devront être appréciées à partir de visuels officiels.

Le module photo occupe le coin supérieur gauche. Il prend la forme d’un carré métallique en relief aux angles arrondis, avec une ouverture verticale en forme de pilule, un objectif circulaire plus petit et un élément en forme d’anneau. Le flash est placé à l’extérieur du bloc.

Cette disposition pourrait correspondre à la configuration photo évoquée dans les fuites, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x. OnePlus n’a toutefois confirmé ni ces capteurs ni leurs caractéristiques.

Snapdragon haut de gamme et refroidissement actif

Le OnePlus Ace 7 Pro serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que le modèle standard pourrait recevoir une variante de la série V de cette plateforme. Cette différence permettrait à OnePlus de distinguer les deux appareils en matière de performances.

Une autre caractéristique évoquée concerne le refroidissement. Des schémas ayant fuité suggèrent la présence d’un ventilateur intégré associé à un système à double flux d’air, conçu pour limiter la montée en température du processeur et de la coque lors des sessions de jeu prolongées.

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La présence de ce dispositif sur le modèle Pro n’est pas encore confirmée officiellement, pas plus que son éventuelle disponibilité sur l’Ace 7 standard. Son efficacité dépendra notamment de la conception du système de ventilation et de la gestion thermique globale du smartphone.

Un écran OLED de 185 Hz et une batterie de 9 000 mAh

Les deux smartphones devraient partager plusieurs caractéristiques. Les fuites évoquent un écran OLED de 6,78 pouces avec une définition de 1,5K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz. Une telle fréquence vise principalement la fluidité de l’affichage dans les jeux compatibles. Elle ne garantit toutefois pas que tous les titres pourront fonctionner à 185 images par seconde : cela dépendra aussi de leur optimisation et des capacités du processeur.

La batterie constituerait un autre argument majeur, avec une capacité annoncée de 9 000 mAh. La recharge rapide pourrait atteindre 100 ou 120 W selon la configuration finalement retenue, mais les informations disponibles ne permettent pas encore d’attribuer précisément chaque puissance à un modèle.

Les deux appareils pourraient également proposer jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage, ainsi qu’un appareil photo frontal de 16 mégapixels. Côté logiciel, ColorOS 17 basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche est attendu, selon les mêmes fuites.

Un lancement chinois attendu fin octobre

Les réservations des OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro seraient déjà ouvertes sur la boutique chinoise de la marque. Leur présentation est attendue plus tard dans le mois, mais les prix et les disponibilités définitives n’ont pas encore été annoncés dans les informations disponibles.

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La gamme Ace vise traditionnellement les utilisateurs qui privilégient les performances, notamment pour les jeux mobiles. Avec un écran à fréquence élevée, une batterie de grande capacité et un système de refroidissement potentiellement actif, les nouveaux modèles semblent poursuivre cette orientation.

Il reste désormais à attendre la présentation officielle pour connaître les différences exactes entre les deux versions, confirmer les caractéristiques techniques et découvrir leurs tarifs. La commercialisation en dehors de la Chine n’est pas précisée à ce stade.