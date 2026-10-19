Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple a longtemps été critiquée pour l’autonomie de ses iPhone, notamment à une époque où certains smartphones permettaient de remplacer facilement leur batterie. Avec l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable, la marque pourrait toutefois frapper fort : un document réglementaire européen révèle une capacité de 4 883 mAh, supérieure aux estimations initiales.

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Plus surprenant encore, l’appareil pourrait offrir une autonomie de navigation web supérieure à celle de plusieurs concurrents équipés de batteries plus imposantes.

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Cette information provient d’une étiquette énergétique publiée par Apple dans le cadre de la réglementation européenne. Elle permet également de découvrir les caractéristiques annoncées en matière d’autonomie vidéo et de résistance à l’eau et à la poussière. Des données qui donnent un premier aperçu du positionnement du futur pliant face aux Galaxy Z Fold et aux autres modèles de sa catégorie.

iPhone Duo : une batterie de 4 883 mAh

La capacité de la batterie de l’iPhone Duo est annoncée à 4 883 mAh, soit 3,9 % de plus que les 4 700 mAh initialement évoqués. Cette différence reste modeste sur le papier, mais elle pourrait compter pour un appareil qui doit alimenter deux écrans, dont une dalle interne de grande taille.

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Pour mesurer le chemin parcouru par Apple, il suffit de regarder l’évolution de ses smartphones. Le constructeur a commencé à accorder davantage d’importance à l’autonomie avec l’iPhone 6 Plus en 2014. L’iPhone 11 Pro Max, lancé en 2019, a ensuite été le premier modèle de la marque à dépasser les dix heures d’écran allumé selon les estimations citées par la source. L’iPhone 17 Pro Max a finalement franchi le seuil des 5 000 mAh en 2025.

L’iPhone 18 Pro Max poursuit cette progression avec une batterie de 5 567 mAh dans sa version eSIM destinée au marché américain, contre 5 088 mAh pour son prédécesseur. Cela représente une augmentation de 9,41 %. L’iPhone Duo ne cherche donc pas nécessairement à battre tous les records de capacité : son enjeu sera surtout de tirer le meilleur parti de sa batterie malgré son format pliable.

Une autonomie annoncée supérieure à celle des Galaxy Z Fold

D’après les données rapportées, l’iPhone Duo pourrait atteindre 22 heures de navigation web sur une seule charge. Si cette estimation se confirme dans des tests indépendants, il dépasserait plusieurs concurrents pourtant dotés de batteries plus grandes.

Le Motorola Razr Fold, qui dispose d’une batterie de 6 000 mAh, est crédité de 20 heures et 14 minutes de navigation web. Le Galaxy Z Fold 8 atteindrait 17 heures et 44 minutes, contre 14 heures et 11 minutes pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Le Pixel 11 Pro Fold se situerait à 13 heures et 52 minutes.

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Les capacités des batteries varient pourtant sensiblement d’un modèle à l’autre. Le Galaxy Z Fold 8 embarque 4 800 mAh, le Galaxy Z Fold 8 Ultra en propose 5 000 mAh et le Pixel 11 Pro Fold dispose de 4 806 mAh. Ces chiffres illustrent une réalité importante : la capacité exprimée en mAh ne suffit pas à déterminer l’autonomie, qui dépend aussi de l’efficacité énergétique des composants et de la gestion logicielle.

Il faut néanmoins rester prudent. Les 22 heures attribuées à l’iPhone Duo sont une estimation rapportée par la source, et non un résultat de test indépendant. Les conditions de mesure et la configuration exacte des appareils comparés peuvent également influencer les résultats.

Jusqu’à 44 heures de lecture vidéo sur l’écran externe

Le document européen fournit aussi des estimations pour la lecture vidéo. L’écran externe de l’iPhone Duo pourrait atteindre 44 heures de lecture sur une seule charge, tandis que l’écran interne serait crédité d’une autonomie maximale de 31 heures. Cette différence est logique : l’utilisation de l’écran principal, plus grand, devrait solliciter davantage la batterie. À l’inverse, privilégier l’écran externe pour les tâches rapides ou certains contenus pourrait contribuer à prolonger l’autonomie globale.

Apple annonce par ailleurs jusqu’à 24 heures d’utilisation mixte typique. Comme toujours, ces chiffres restent dépendants des usages réels : luminosité, applications utilisées, connexion réseau et fréquence de sollicitation de l’écran interne peuvent modifier sensiblement les résultats.

L’enjeu sera donc de vérifier si l’iPhone Duo parvient à conserver une autonomie solide dans des conditions quotidiennes, notamment lorsque son grand écran est utilisé de manière intensive.

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Une certification IP68 au niveau des iPhone 18 Pro

L’étiquette révèle également une certification IP68 pour l’iPhone Duo, au même niveau que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon les informations rapportées, les appareils concernés peuvent résister à une immersion jusqu’à six mètres de profondeur pendant 30 minutes, dans les conditions prévues par la certification.

Le Pixel 11 Pro Fold serait l’autre modèle pliant cité dans la comparaison à bénéficier de cette classification. Les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Motorola Razr Fold afficheraient pour leur part une certification IP48.

La différence concerne notamment la protection contre les particules solides. L’indice IP6X signifie qu’un appareil est étanche à la poussière, tandis que l’indice IP4X garantit une protection contre certains corps solides de plus d’un millimètre, sans offrir le même niveau de protection contre les particules fines.

Pour un smartphone pliant, cette caractéristique est particulièrement importante, car la poussière peut représenter un risque pour les mécanismes de charnière. La certification IP68 de l’iPhone Duo constituerait donc un argument supplémentaire, même si elle ne garantit pas une protection absolue contre toutes les situations.

Apple mise sur l’efficacité plutôt que sur la seule capacité

Avec ses 4 883 mAh, l’iPhone Duo ne possède pas la batterie la plus imposante de sa catégorie. Pourtant, les estimations d’autonomie rapportées lui attribuent des performances potentiellement supérieures à celles de plusieurs modèles concurrents. Si les essais indépendants confirment ces chiffres, Apple pourrait démontrer qu’un pliant n’a pas nécessairement besoin d’une batterie de 6 000 mAh pour tenir longtemps.

La prudence reste toutefois de mise tant que l’appareil n’aura pas été évalué dans des conditions comparables à celles de ses rivaux. La capacité de la batterie, les estimations de lecture vidéo et la certification IP68 constituent des indicateurs intéressants, mais l’autonomie réelle sera le véritable test de l’iPhone Duo.