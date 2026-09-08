OPPO prépare une offensive particulièrement ambitieuse sur la photographie mobile avec la future série Find X10. Le constructeur a commencé à dévoiler plusieurs éléments de son nouveau système photo développé avec Hasselblad, avec une promesse claire : produire des images plus naturelles, mieux équilibrées et moins dépendantes d’un traitement logiciel trop visible.

La gamme pourrait également marquer une nouvelle escalade sur la définition des capteurs. Le Find X10 miserait sur deux modules de 200 mégapixels, tandis que le Find X10 Pro Max pourrait aller jusqu’à trois capteurs de 200 mégapixels. Un choix spectaculaire sur le papier, mais dont l’intérêt réel dépendra surtout de la taille des capteurs, des optiques et du traitement appliqué.

Un nouveau système Hasselblad centré sur le naturel

OPPO présente cette génération autour d’un nouveau système baptisé Hasselblad Super Clear Camera. L’objectif n’est pas simplement d’augmenter la netteté ou la saturation, mais de préserver davantage les textures fines et les tons de peau sans introduire un rendu trop artificiel.

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C’est un positionnement intéressant à un moment où la photographie mobile est de plus en plus critiquée pour ses traitements parfois excessifs. Les algorithmes modernes savent produire des images très lumineuses et très détaillées, mais au prix d’une texture de peau trop lisse, d’un micro-contraste accentué ou d’une colorimétrie peu naturelle.

OPPO semble donc vouloir déplacer le discours de la puissance algorithmique vers la fidélité visuelle.

Deux capteurs 200 mégapixels sur le Find X10

Le Find X10 devrait intégrer une double configuration de 200 mégapixels développée avec Hasselblad. OPPO n’a pas encore détaillé précisément la nature de chaque capteur, mais l’approche suggère que le constructeur veut utiliser la très haute définition sur plusieurs focales plutôt que de la réserver au module principal.

Cette stratégie peut apporter plusieurs avantages. Un capteur de 200 mégapixels permet d’exploiter le pixel binning pour améliorer la sensibilité en basse lumière, mais aussi de recadrer plus fortement l’image sans perdre immédiatement en définition. Sur un téléobjectif, cela peut permettre de proposer plusieurs niveaux de zoom intermédiaires à partir d’un seul module optique.

Mais, le nombre de mégapixels ne suffit évidemment pas. Un capteur plus petit avec 200 millions de photosites peut produire de moins bons résultats qu’un modèle moins défini mais physiquement plus grand.

Le Find X10 Pro Max pourrait pousser le concept à trois capteurs 200 mégapixels

Le Find X10 Pro Max irait encore plus loin avec trois capteurs de 200 mégapixels. Une telle configuration serait particulièrement rare sur smartphone et montrerait clairement le positionnement photo du modèle. Selon les informations actuellement disponibles, le téléobjectif périscopique pourrait utiliser une focale équivalente à 70 mm avec une ouverture f/2,1.

Des rumeurs antérieures évoquaient un capteur OV52A, mais les caractéristiques apparues plus récemment semblent remettre cette hypothèse en question. La version finale pourrait plutôt utiliser un grand capteur 200 mégapixels plus conventionnel.

Il faut donc rester prudent tant que OPPO n’a pas confirmé la fiche technique complète. Le téléobjectif devrait également prendre en charge la macro à longue focale, permettant de photographier de petits sujets avec davantage de distance qu’avec un ultra grand-angle macro classique.

Danxia Color Restoration Lens passe à sa deuxième génération

La série Find X10 introduira également la seconde génération du Danxia Color Restoration Lens. Ce système utilise 24 canaux d’échantillonnage pour analyser plus précisément la lumière ambiante et reconstruire les couleurs. OPPO revendique une plage dynamique de 15 stops, avec pour objectif de mieux préserver les variations de lumière entre zones sombres et hautes lumières.

L’intérêt de cette technologie est surtout colorimétrique. Dans des scènes complexes, un smartphone peut facilement perdre les nuances d’une lumière artificielle, modifier un teint de peau ou neutraliser excessivement une ambiance chaude.

Un capteur ou système dédié à l’analyse spectrale peut aider le traitement principal à maintenir un rendu plus cohérent avec la scène réelle.

C’est précisément sur ce terrain qu’Hasselblad peut jouer un rôle important, en apportant son expertise sur la restitution des couleurs plutôt qu’un simple logo sur le module photo.

LUMO veut mieux préserver la lumière et les contrastes

OPPO ajoute également un nouveau moteur appelé LUMO native light and shadow engine. Le système est conçu pour préserver davantage la relation naturelle entre lumière et ombre, notamment dans les scènes à fort contraste. La marque cite en particulier les portraits en contre-jour, où les smartphones ont tendance soit à surexposer l’arrière-plan, soit à éclaircir artificiellement le visage au point de rendre l’image peu réaliste.

LUMO doit trouver un compromis plus naturel.

Cette orientation est particulièrement pertinente aujourd’hui. Les smartphones savent depuis longtemps produire une image « techniquement correcte » dans presque toutes les situations, mais la difficulté est désormais de conserver le caractère visuel de la scène.

La prochaine étape de la photographie computationnelle pourrait donc être de moins se faire remarquer.

Un grand module photo horizontal au design assumé

OPPO a également publié un premier aperçu du design arrière de la série. Le téléphone adopte un large bloc photo horizontal, avec des coins arrondis et une organisation en plusieurs niveaux. Trois ouvertures sont visibles dans la partie principale, tandis qu’un quatrième élément circulaire est placé séparément sur la droite. Cette architecture confirme que la photographie occupera une place physique importante dans le design.

Les capteurs haute définition et les longues focales périscopiques nécessitent davantage d’espace, ce qui pousse les fabricants à agrandir encore les modules arrière.

OPPO semble ici assumer pleinement cette contrainte plutôt que chercher à masquer les optiques dans un petit bloc.

La téléphoto macro pourrait devenir un argument important

La prise en charge de la macro via le téléobjectif mérite une attention particulière. Cette technique est souvent plus intéressante qu’une macro réalisée avec l’ultra grand-angle. Elle permet de conserver davantage de distance avec le sujet, ce qui évite de créer une ombre avec le téléphone et facilite la photographie d’insectes ou de petits objets.

La perspective est également plus naturelle, avec moins de distorsion qu’un objectif très grand-angle.

Si OPPO associe cette fonction à un grand capteur 200 mégapixels, le Find X10 Pro Max pourrait devenir particulièrement polyvalent sur les focales intermédiaires. Le défi sera surtout de maintenir une bonne mise au point à courte distance malgré la conception périscopique.

Des puces Dimensity différentes selon les modèles

Les Find X10 et Find X10 Pro Max ont également été repérés sur Geekbench. Les premiers résultats indiquent que les deux smartphones utiliseront des puces différentes de la famille Dimensity 9, ce qui suggère une segmentation plus marquée entre les modèles.

OPPO n’a pas encore communiqué tous les détails, mais cette différence pourrait permettre au Pro Max de disposer d’un SoC plus puissant, notamment pour le traitement photo et vidéo.

C’est un point important avec une telle configuration. Traiter plusieurs flux issus de capteurs 200 mégapixels nécessite une puissance significative, surtout lorsque HDR, fusion multi-images, réduction de bruit et traitements IA sont appliqués simultanément.

Le processeur d’image et le NPU seront donc presque aussi importants que les capteurs eux-mêmes.

OPPO cherche moins à gagner la course aux mégapixels qu’à maîtriser leur rendu

Le chiffre de trois capteurs 200 mégapixels attirera forcément l’attention. Mais, le message de OPPO semble paradoxalement aller dans une autre direction. La marque insiste davantage sur la couleur, les ombres, la peau et le naturel du rendu que sur la simple définition.

C’est probablement la bonne stratégie.

La photographie mobile est arrivée à un niveau où augmenter encore le nombre de pixels apporte des gains de plus en plus difficiles à percevoir sans une excellente optique et un traitement maîtrisé. Le véritable avantage compétitif se situe désormais dans la cohérence entre les différentes focales, la stabilité de la colorimétrie et la capacité à produire une image convaincante sans qu’elle semble reconstruite artificiellement.

Un lancement attendu en septembre en Chine

La série Oppo Find X10 doit être lancée dans le courant du mois de septembre en Chine. Le constructeur devrait alors détailler la configuration exacte des différents modèles, les capteurs utilisés et les performances de sa nouvelle plateforme Hasselblad.

Il faudra notamment vérifier si le Find X10 Pro Max conserve bien la configuration à trois capteurs 200 mégapixels évoquée actuellement. Si c’est le cas, OPPO proposera l’un des systèmes photo les plus ambitieux jamais intégrés à un smartphone.

Mais l’intérêt de cette génération se jouera moins dans la fiche technique que dans la capacité à tenir la promesse annoncée : produire des images très détaillées sans sacrifier le naturel.

Dans une industrie où l’IA sait désormais embellir presque n’importe quelle scène, la vraie sophistication consiste peut-être justement à savoir quand ne pas en faire trop.