OnePlus enrichit son catalogue audio avec les OnePlus Buds Clip, des écouteurs ouverts qui adoptent un format en pince autour de l’oreille. Leur particularité : chaque écouteur peut être porté indifféremment à gauche ou à droite. Des capteurs détectent la position de chaque élément et adaptent automatiquement les canaux audio, évitant ainsi d’avoir à vérifier leur orientation avant de les mettre.

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Le constructeur a déjà détaillé une bonne partie de la fiche technique, mais plusieurs informations essentielles manquent encore. OnePlus n’a communiqué ni prix mondial officiel ni calendrier précis pour une commercialisation à grande échelle.

Des écouteurs qui reconnaissent chaque oreille

Les OnePlus Buds Clip s’inscrivent dans la catégorie des écouteurs ouverts à fixation autour de l’oreille, un format également adopté par les Sony LinkBuds Clip. Leur conception permet de laisser le conduit auditif dégagé, afin de conserver davantage de contact avec les sons environnants.

Le système de détection automatique ne serait toutefois pas entièrement passif. OnePlus recommande d’incliner légèrement la tête après avoir placé les écouteurs pour améliorer la précision de la reconnaissance. Cette fonction reste opérationnelle lorsqu’un seul écouteur est utilisé.

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Chaque unité pèse 5,2 grammes et s’appuie sur une armature flexible en nickel-titane qui épouse le contour de l’oreille. OnePlus indique avoir conçu sa forme à partir de mesures portant sur plus de 3 500 oreilles. Le confort réel dépendra néanmoins de la morphologie de chaque utilisateur.

Deux haut-parleurs par écouteur et un réglage signé Dynaudio

Malgré leur format léger, les OnePlus Buds Clip disposent d’une architecture audio relativement ambitieuse. Chaque écouteur combine un haut-parleur de graves de 11 mm et un transducteur de 9 mm, avec un convertisseur numérique-analogique dédié à chaque transducteur. Le réglage sonore a été réalisé avec Dynaudio, partenaire déjà associé à d’autres produits audio de la marque.

Les appareils Android compatibles peuvent également exploiter le codec LHDC 5.0, conçu pour la transmission audio haute résolution. Les performances effectives dépendront toutefois du smartphone utilisé, de la source musicale et des conditions de connexion.

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Le format ouvert présente un défi bien connu : le son peut s’échapper et devenir audible pour les personnes à proximité. OnePlus affirme limiter ces fuites grâce à des ondes sonores inverses émises depuis l’évent arrière des écouteurs.

Pour les appels, six microphones et une puce dédiée gravée en 6 nm assurent le traitement du son. L’ensemble vise à filtrer les bruits environnants et à mieux isoler la voix de l’utilisateur.

Jusqu’à 40 heures d’autonomie avec le boîtier

OnePlus annonce jusqu’à 9,5 heures d’écoute avec une charge en AAC, et jusqu’à 40 heures en incluant le boîtier. Avec le codec LHDC, ces valeurs passent respectivement à huit et 36 heures. Il s’agit de chiffres annoncés par le constructeur, dont les résultats réels varieront selon le volume et les conditions d’utilisation.

Les OnePlus Buds Clip sont certifiés IP55, ce qui leur apporte une protection contre la poussière et les projections d’eau. Cette certification ne concerne toutefois pas le boîtier de recharge.

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La connectivité repose sur Bluetooth 6.1, avec la possibilité de connecter simultanément les écouteurs à deux appareils. Cette fonction peut faciliter le passage d’un ordinateur à un smartphone, par exemple pour écouter de la musique puis répondre à un appel.

Prix et disponibilité : encore peu de visibilité

Un revendeur agréé OnePlus à Hong Kong affiche les Buds Clip à 1 199 dollars hongkongais, soit environ 140 euros. Ce prix constitue un premier point de repère régional, mais ne doit pas être considéré comme le tarif officiel mondial.

OnePlus n’a pas encore annoncé de prix international ni de calendrier complet de commercialisation. Il est donc trop tôt pour évaluer leur positionnement face aux autres écouteurs ouverts du marché.

Avec les Buds Clip, OnePlus mise sur une utilisation simple, une conception légère et une architecture audio qui va au-delà de leur apparence minimaliste. La détection automatique de l’oreille et la connexion multipoint constituent des arguments pratiques, mais le prix officiel, le confort sur la durée et la maîtrise des fuites sonores seront déterminants pour juger leur intérêt.