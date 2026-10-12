Apple s’apprête à dévoiler une nouvelle stratégie pour la maison connectée. Lors de son événement « Welcome Home », prévu le 13 octobre à New York, la firme devrait présenter un écran domestique intelligent, une nouvelle version du HomePod mini et un Apple TV actualisé.

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Un nouveau système baptisé homeOS pourrait également faire son apparition, avec l’ambition de réunir les principaux usages de la maison connectée dans une interface dédiée.

Les annonces restent à confirmer, mais les attentes sont importantes. Jusqu’ici, Apple s’appuyait principalement sur l’application Maison pour piloter les accessoires compatibles HomeKit. Un écran conçu spécifiquement pour cet usage permettrait à l’entreprise de proposer une expérience plus accessible, sans obliger les occupants à sortir leur iPhone à chaque interaction.

En revanche, le MacBook à écran tactile régulièrement évoqué dans les rumeurs ne serait pas au programme. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, ce produit serait plutôt attendu plus tard en octobre.

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Un écran connecté pour piloter toute la maison

Le produit le plus attendu serait un nouveau hub domestique, dont le nom commercial pourrait être HomePad, HomeView ou simplement Apple Home Hub. D’après les informations rapportées, il disposerait d’un écran tactile carré d’environ 6 pouces, utilisable posé sur une table ou fixé au mur.

La version de table pourrait reprendre certains codes du design de l’iMac G4, avec un écran monté sur un bras fixé à une base semi-sphérique. Cette conception permettrait de positionner l’écran à hauteur de regard, dans une cuisine, un salon ou une autre pièce de la maison.

Au-delà du contrôle des lumières, des thermostats et des serrures connectées, l’appareil pourrait adapter son interface à la personne qui l’utilise. Une reconnaissance vocale ou faciale permettrait notamment d’afficher les contacts, les rendez-vous et d’autres informations personnelles pertinentes. Une identification complémentaire depuis un iPhone serait également envisagée pour renforcer la confidentialité.

Si ces fonctionnalités se confirment, Apple chercherait à faire de son écran un véritable point de contrôle familial, capable de combiner commandes domotiques, informations personnelles et communication.

homeOS, le nouveau système d’Apple pour la maison

Ce hub pourrait fonctionner avec un système inédit appelé homeOS. Apple aurait déposé une marque par l’intermédiaire d’une société baptisée Home Operations Suite LLC, une méthode qui aurait déjà été utilisée pour protéger discrètement des noms de produits ou de services.

Selon les informations attribuées à Mark Gurman, l’interface reprendrait des éléments d’iOS, de tvOS et de watchOS, tout en étant adaptée aux interactions propres à un écran domestique. L’objectif serait de rendre les commandes essentielles immédiatement accessibles, sans reproduire simplement l’expérience d’un iPhone sur un écran plus grand.

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Le système pourrait intégrer des applications et des widgets familiers, notamment Apple Music, Podcasts, News, Rappels et Notes. Siri occuperait également une place importante, avec des fonctions d’assistance destinées à simplifier les commandes vocales et les interactions quotidiennes.

FaceTime ferait aussi partie des usages envisagés. Le hub pourrait ainsi servir à passer des appels vidéo depuis une pièce commune, tout en permettant de contrôler les équipements connectés. Il reste néanmoins à déterminer quelles fonctions seront disponibles dès le lancement et lesquelles dépendront d’évolutions logicielles ultérieures.

HomePod mini et Apple TV : une mise à jour avant tout technique

L’événement devrait également être l’occasion pour Apple de renouveler deux produits existants : le HomePod mini et l’Apple TV. D’après les rumeurs, les appareils conserveraient leur design actuel, mais bénéficieraient d’un processeur plus récent pour mieux prendre en charge les fonctions liées à Siri et aux évolutions de l’écosystème domestique.

Le HomePod mini n’a pas connu de renouvellement matériel majeur depuis sa présentation en octobre 2020. Pour cette nouvelle version, Apple pourrait notamment proposer de nouveaux coloris, dont le vert et le rose. Le format compact de l’enceinte serait donc conservé, sans changement esthétique important annoncé à ce stade.

L’Apple TV, dont la dernière mise à jour matérielle remonte à 2022, pourrait également gagner en réactivité. Le nouveau processeur améliorerait les performances de navigation et contribuerait à prendre en charge les nouvelles fonctionnalités logicielles. Les deux produits pourraient intégrer la puce N1 d’Apple, qui prendrait notamment en charge le Wi-Fi et le Bluetooth 6.

Ces évolutions resteraient relativement modestes sur le plan matériel. Leur intérêt dépendrait surtout de la manière dont Apple intégrera Siri et les nouveaux services domotiques à l’ensemble de ses appareils.

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LG pourrait dévoiler de nouveaux accessoires compatibles

Apple ne devrait pas se limiter à ses propres produits. Des accessoires conçus par des partenaires pourraient également être mis en avant pour illustrer les possibilités de son écosystème. LG ferait notamment partie des fabricants concernés, avec plusieurs équipements destinés à la maison connectée, comme des serrures intelligentes et des thermostats.

Des fuites évoquent aussi une fonction baptisée « Proximity Control ». Elle permettrait à un iPhone placé à proximité d’un accessoire compatible de faire apparaître une indication dans la Dynamic Island, afin de faciliter l’accès à ses commandes. Un mécanisme de configuration par simple contact NFC, même lorsque l’appareil n’est pas alimenté, serait également envisagé.

Ces fonctionnalités pourraient rendre l’installation et l’utilisation des accessoires plus simples, tout en renforçant l’intégration entre les appareils Apple et les équipements tiers. Leur fonctionnement exact, leur compatibilité et leur disponibilité restent cependant à confirmer.

L’enjeu est important pour Apple : un écosystème domotique ne peut pas reposer uniquement sur ses propres produits. Pour devenir un acteur majeur de la maison connectée, l’entreprise doit aussi faciliter l’intégration des équipements de fabricants partenaires et proposer une expérience cohérente d’une pièce à l’autre.

Apple veut donner une nouvelle dimension à la maison connectée

L’événement « Welcome Home » pourrait marquer une étape importante dans la stratégie domotique d’Apple. Un écran dédié, un système homeOS et des mises à jour du HomePod mini et de l’Apple TV permettraient de mieux structurer une offre qui repose aujourd’hui sur plusieurs appareils et sur l’application Maison.

Tout dépendra néanmoins de l’intégration entre le matériel, les logiciels et Siri. Un écran supplémentaire ne suffira pas à convaincre les utilisateurs si les commandes restent compliquées, si les accessoires sont difficiles à configurer ou si les fonctions intelligentes ne répondent pas aux attentes.

Apple devrait lever une partie de ces incertitudes le 13 octobre. En attendant les annonces officielles, le Home Hub et homeOS restent les nouveautés les plus ambitieuses attendues, tandis que les évolutions du HomePod mini et de l’Apple TV semblent davantage relever d’une mise à niveau technique.