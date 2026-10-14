HomePod mini 2 : prix, date de sortie et où le précommander

169 euros en France, livraisons le 30 octobre. Siri AI absente au lancement.

Apple a dévoilé le 13 octobre 2026 le HomePod mini 2. En France, l’enceinte est affichée à 169 euros sur le site d’Apple. Les précommandes sont ouvertes, avec des livraisons et une vente en magasin à partir du vendredi 30 octobre.

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Prix en France : 169 euros.

Précommandes : ouvertes depuis le 13 octobre, dans plus de 23 pays et régions.

Livraisons et magasins : vendredi 30 octobre 2026 .

. Coloris : rose, vert, bleu, blanc et minuit.

Prérequis : HomePod Software 27.2.

Où la précommander ?

Apple propose la précommande sur son site officiel. Nous ajouterons ici les offres des revendeurs et les éventuelles promotions dès qu’elles seront disponibles.

Ce qui change par rapport à la première génération

Le HomePod mini 2 passe à la puce Apple S10, qui alimente un « audio computationnel » ajustant en temps réel la dynamique, le volume et le rendu acoustique.

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Le dessus de l’enceinte s’illumine désormais en suivant la musique (Sound Glow), et l’appareil sert de hub pour la maison connectée : serrures, stores, thermostats, lumières et détection des alarmes de fumée et de monoxyde de carbone. Il fonctionne aussi avec la gamme Apple Home Collection.

Faut-il le précommander ou attendre ?

Un point mérite d’être pesé avant d’acheter : la nouvelle Siri AI n’est pas disponible au lancement en France. Apple la promet par mise à jour logicielle, d’abord en anglais, et elle n’est pas disponible dans l’Union européenne sur iOS et iPadOS pour le moment. La commande vocale de Sound Glow exige en outre un iPhone compatible Apple Intelligence.

Si ces fonctions comptent pour vous, il n’y a pas d’urgence à précommander. Pour la musique, le multiroom ou le contrôle de la maison, l’enceinte est disponible dès le 30 octobre.