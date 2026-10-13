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Le 13 octobre 2026, Apple a présenté Apple Home Collection, une gamme d’accessoires domotiques conçue avec LG Electronics et Schneider Electric : caméras d’intérieur et d’extérieur, sonnette vidéo, serrure, thermostats et capteurs de température et d’humidité.

L’installation commence par un contact NFC avec l’iPhone, et tout se gère dans l’app Maison, sans autre application ni compte.

La plupart des produits arrivent à partir de décembre 2026 sur l’Apple Store, les autres début 2027 (Apple ne précise pas lesquels). Les prix ci-dessous sont américains : aucun tarif en euros n’a été donné.

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Caméras et sonnette LG : tarifs

Quatre caméras enregistrent jusqu’à 2,5K et reconnaissent personnes, visages familiers, animaux, véhicules et colis. Elles se vendent aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni :

LG Video Doorbell (filaire) : 249,95 dollars — double caméra (2,5K en façade, Full HD vers le bas), projecteur et carillon relayé par HomeView, HomePod ou HomePod mini.

LG Floodlight Cam : 399,95 dollars — projecteurs adaptatifs et vision nocturne en couleur.

LG Outdoor Cam (secteur) : 299,95 dollars — vision nocturne en couleur, angle réglable, installation soi-même.

LG Indoor Cam (secteur) : 199,95 dollars — s’incline pour surveiller la pièce, puis revient en position de repos au retour du premier occupant.

Serrure et thermostats

La LG Smart Deadbolt Lock (349,95 dollars, États-Unis et Canada) déverrouille la porte à l’approche grâce à l’ultra large bande, avec un iPhone ou une Apple Watch porteur d’une clé maison. Elle propose aussi un clavier à code, une clé de secours cachée, la détection d’ouverture ou d’effraction, et le partage d’accès invité.

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Elle est compatible Matter, prend en charge Aliro, et ses fonctions principales marchent sans connexion Internet.

Côté climat : LG Smart Thermostat (199,95 dollars), Schneider Home Smart Thermostat (199,95 dollars), et deux capteurs de pièce à 39,95 dollars (LG Temperature Sensor et Schneider Home Room Sensor). Des accessoires s’achètent à part : adaptateurs C-wire à 24,95 dollars et plaque de finition à 14,95 dollars.

La fonction Adaptive Temperature ajuste le chauffage selon la présence, sans programmation manuelle, et Clean Energy Guidance décale la consommation vers des périodes plus propres et moins chères (États-Unis continentaux, selon le contrat d’énergie).

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iCloud+ plutôt qu’un abonnement caméra

L’historique d’événements est stocké chiffré dans iCloud+iCloud+ est la version payante d'iCloud : de 0,99 € à 59,99 € par mois en France, elle ajoute de 50 Go à 12 To de stockage, le Relais privé, Masquer mon adresse e-mail, un domaine de messagerie personnalisé et l'enregistrement des caméras HomeKit, le tout partageable avec cinq proches. Lire la fiche pendant 10 jours, sans abonnement caméra dédié : l’offre à 50 Go couvre une caméra, celle à 200 Go jusqu’à cinq caméras, celle à 2 To un nombre illimité.

Les fonctions Apple Intelligence (description automatique des vidéos, recherche en langage naturel) exigent un forfait iCloud+ éligible et un iPhone ou iPad compatible. Les images sont chiffrées de bout en bout : ni Apple, ni LG, ni Schneider ne peuvent les lire. Un stockage intégré poursuit l’enregistrement en cas de coupure Wi-Fi.

Les pré-requis à connaître

Tous les produits utilisent Thread. Beaucoup de fonctions exigent un hub : Apple HomeView, HomePod mini 2, HomePod ou Apple TV 4K. L’installation professionnelle via ADT sera proposée dans les Apple Store américains, en supplément.