Toutes les annonces d’Apple pour son « Welcome Home » consacré à la maison connectée

Apple donne rendez-vous à la presse le 13 octobre à New York pour un événement baptisé « Welcome Home ». Ce slogan laisse entrevoir une présentation consacrée à la maison connectée, un domaine dans lequel l’entreprise pourrait bientôt lancer plusieurs nouveaux produits pour renforcer son écosystème domotique.

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Parmi les nouveautés les plus attendues figure un hub domestique équipé d’un écran, qui pourrait devenir le centre de contrôle des appareils connectés de la maison. Selon Bloomberg, cet appareil intégrerait la nouvelle version de Siri dotée d’intelligence artificielle, avec l’objectif de faciliter le contrôle des accessoires HomeKit et les interactions avec les services Apple.

Un HomePod mini et une nouvelle Apple TV en préparation

Apple pourrait également renouveler plusieurs produits existants. Des images obtenues par MacRumors présenteraient une nouvelle version du HomePod mini, avec de nouveaux coloris, ainsi qu’une Apple TV 4K conservant un design proche de celui du modèle actuel.

Ces évolutions permettraient à Apple de renforcer sa gamme domotique sans nécessairement bouleverser les appareils déjà commercialisés. Le HomePod mini resterait notamment un point d’entrée pour contrôler les accessoires compatibles avec l’écosystème de la marque.

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Une sonnette vidéo et un thermostat signés Apple ?

D’autres produits seraient en préparation dans le cadre d’une collaboration avec LG. Bloomberg a notamment évoqué une sonnette vidéo connectée et un thermostat intelligent. Des rendus ayant récemment circulé en ligne semblent également montrer certains de ces appareils, mais leur lancement n’a pas été officiellement confirmé.

Ces produits pourraient permettre à Apple de couvrir davantage d’usages domestiques, au-delà des enceintes et des boîtiers multimédias. Une sonnette vidéo, un thermostat et un hub centralisé constitueraient notamment une base plus complète pour piloter la sécurité et le confort du logement.

L’événement du 13 octobre devrait donc permettre d’en savoir davantage sur les ambitions d’Apple dans la maison connectée. L’enjeu principal sera de découvrir comment la nouvelle génération de Siri et l’intelligence artificielle s’intégreront à cet écosystème, ainsi que les produits qui accompagneront cette évolution.