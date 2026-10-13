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Toutes les annonces d’Apple pour son « Welcome Home » consacré à la maison connectée

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Toutes les annonces d’Apple pour son « Welcome Home » consacré à la maison connectée
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Le live, minute par minute

  1. 15:06
    HomeView

    Apple HomeView : écran de 7 pouces, puce A18 et Siri AI, à 299 $

    Apple dévoile HomeView, un appareil pour la maison qui réunit divertissement, communication et pilotage de la maison, autour d’un écran Liquid Retina de 7 pouces monté sur une base en dôme, avec une puce A18.

    Il reconnaît jusqu’à six personnes (chacune avec son écran d’accueil), gère FaceTime avec Center Stage, affiche jusqu’à neuf flux de caméras et commande caméras, thermostat, lumières, serrures et stores. Une version murale est proposée (supports à partir de 59,95 $).

    Prix : 299 $ aux États-Unis, disponibilité le 13 novembre (Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour). Il ne sera pas vendu dans l’Union européenne : Apple explique que Siri AI n’y est pas disponible sur iOS.

    À lireApple HomeView : le hub à écran de 7 pouces d’Apple, 299 dollars, absent d’Europe
  2. 15:05
    Apple TV

    Apple TV 4K : puce A19, décodeur AV1 et Siri AI

    La nouvelle Apple TV 4K passe à la puce A19 : jusqu’à 50 % de CPU en plus et un GPU jusqu’à 2 fois plus rapide que la génération précédente, avec un décodeur AV1 dédié.

    Elle embarque trois microphones longue portée, le Wi-Fi et Thread, et fait office de hub domestique. Siri AI (tvOS 27.2) arrive en bêta, en anglais, dans huit pays, avec un iPhone ou un iPad compatible Apple Intelligence ; elle n’est pas disponible au lancement dans l’Union européenne.

    Prix : 299 $ aux États-Unis. Précommandes dès aujourd’hui (États-Unis et 29 autres pays ou régions), disponibilité le vendredi 13 novembre.

    À lireApple TV 4K (2026) : puce A19, Siri AI et Siri Remote localisable à 349 euros
  3. 15:04
    Apple Home

    Apple Home Collection : caméras, sonnette, serrure et thermostats signés LG et Schneider Home

    Apple présente Apple Home Collection, une gamme d’accessoires pour la maison connectée composée de produits LG et Schneider Home :

    • LG : sonnette vidéo (249,95 $), Floodlight Cam (399,95 $), caméras Outdoor (299,95 $) et Indoor (199,95 $), serrure Smart Deadbolt (349,95 $), thermostat (199,95 $) et capteur de température (39,95 $) ;
    • Schneider Home : thermostat (199,95 $) et capteur de pièce (39,95 $).

    Tous les appareils prennent en charge Thread ; la serrure, les thermostats et les capteurs sont compatibles Matter. Un hub domestique est requis pour certaines fonctions (HomeView, HomePod, HomePod mini ou Apple TV 4K). L’historique vidéo de 10 jours passe par un forfait iCloud+.

    Disponibilité à partir de décembre, certains accessoires seulement début 2027. Les pays indiqués sont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni selon les produits : la France n’est pas citée.

    À lireApple Home Collection : caméras, sonnette, serrure et thermostats signés LG et Schneider
  4. 15:03
    HomePod

    HomePod mini 2 : puce S10, « Sound Glow » et 149 $

    Apple dévoile le HomePod mini 2, animé par la puce Apple S10, avec un son à 360 degrés utilisable seul, en paire stéréo ou en multiroom.

    Nouveauté visible : Sound Glow, la partie supérieure s’illumine et pulse au rythme de la musique avec des couleurs tirées de la pochette de l’album (le contrôle vocal de cette fonction demande un iPhone compatible Apple Intelligence). Avec une Apple TV 4K et quatre enceintes, il permet un son surround 4 canaux calibré automatiquement.

    Prix : 149 $ aux États-Unis, en rose, vert, bleu, blanc et minuit. Précommandes dès aujourd’hui (États-Unis et plus de 23 autres pays ou régions), disponibilité le vendredi 30 octobre. Siri AI arrivera par une mise à jour logicielle, en anglais, dans huit pays dont la France ne fait pas partie.

    À lireHomePod mini 2 : puce S10, Siri AI et cinq couleurs, dès 169 euros

Apple donne rendez-vous à la presse le 13 octobre à New York pour un événement baptisé « Welcome Home ». Ce slogan laisse entrevoir une présentation consacrée à la maison connectée, un domaine dans lequel l’entreprise pourrait bientôt lancer plusieurs nouveaux produits pour renforcer son écosystème domotique.

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Parmi les nouveautés les plus attendues figure un hub domestique équipé d’un écran, qui pourrait devenir le centre de contrôle des appareils connectés de la maison. Selon Bloomberg, cet appareil intégrerait la nouvelle version de Siri dotée d’intelligence artificielle, avec l’objectif de faciliter le contrôle des accessoires HomeKit et les interactions avec les services Apple.

Un HomePod mini et une nouvelle Apple TV en préparation

Apple pourrait également renouveler plusieurs produits existants. Des images obtenues par MacRumors présenteraient une nouvelle version du HomePod mini, avec de nouveaux coloris, ainsi qu’une Apple TV 4K conservant un design proche de celui du modèle actuel.

Ces évolutions permettraient à Apple de renforcer sa gamme domotique sans nécessairement bouleverser les appareils déjà commercialisés. Le HomePod mini resterait notamment un point d’entrée pour contrôler les accessoires compatibles avec l’écosystème de la marque.

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Une sonnette vidéo et un thermostat signés Apple ?

D’autres produits seraient en préparation dans le cadre d’une collaboration avec LG. Bloomberg a notamment évoqué une sonnette vidéo connectée et un thermostat intelligent. Des rendus ayant récemment circulé en ligne semblent également montrer certains de ces appareils, mais leur lancement n’a pas été officiellement confirmé.

Ces produits pourraient permettre à Apple de couvrir davantage d’usages domestiques, au-delà des enceintes et des boîtiers multimédias. Une sonnette vidéo, un thermostat et un hub centralisé constitueraient notamment une base plus complète pour piloter la sécurité et le confort du logement.

L’événement du 13 octobre devrait donc permettre d’en savoir davantage sur les ambitions d’Apple dans la maison connectée. L’enjeu principal sera de découvrir comment la nouvelle génération de Siri et l’intelligence artificielle s’intégreront à cet écosystème, ainsi que les produits qui accompagneront cette évolution.

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