OPPO, OnePlus et Realme ont dévoilé le calendrier de déploiement de ColorOS 17, basé sur Android 17, avec une première vague de mises à jour prévue dès le 29 octobre 2026. À la suite d’une réorganisation logicielle entre les trois marques, plusieurs smartphones OnePlus et Realme recevront également ColorOS 17, plutôt que les futures versions OxygenOS 17 et Realme UI 8 initialement attendues.

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Les OPPO Find X10, dont le lancement international est programmé le 21 octobre, inaugureront cette nouvelle version à l’échelle mondiale. Une semaine plus tard, le déploiement commencera sur des appareils déjà commercialisés, avant de s’étendre progressivement à de nombreuses gammes de smartphones et de tablettes jusqu’au premier trimestre 2027.

Les dates communiquées correspondent à un calendrier prévisionnel. Comme souvent pour les mises à jour Android, la disponibilité effective pourra varier selon le modèle, le marché et les éventuels problèmes détectés pendant le déploiement.

ColorOS 17 : un déploiement dès le 29 octobre

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Le déploiement mondial débutera le 29 octobre 2026 sur plusieurs appareils haut de gamme. Le lendemain, une deuxième vague élargira la liste des modèles compatibles. Les autres appareils seront concernés en novembre, en décembre ou au cours du premier trimestre 2027.

La principale particularité de cette mise à jour concerne OnePlus et Realme. À la suite de la réorganisation annoncée en juillet, les deux marques doivent rejoindre la feuille de route de ColorOS 17, au lieu de recevoir respectivement OxygenOS 17 et Realme UI 8.

Cette évolution rapproche les trois marques sur le plan logiciel. Elle ne signifie pas nécessairement que tous les appareils proposeront une expérience strictement identique, mais elle marque un changement important dans la stratégie logicielle du groupe.

OPPO : quels smartphones recevront ColorOS 17 ?

Chez OPPO, les premiers appareils concernés seront les Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro et Find X9, à partir du 29 octobre.

La liste s’élargira dès le 30 octobre aux Find N5, Find X8 Pro et Find X8, ainsi qu’à plusieurs modèles Reno16.

Période prévue Appareils OPPO concernés 29 octobre 2026 Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro, Find X9 30 octobre 2026 Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G, Reno16 F 5G Novembre 2026 Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G, Reno15 F 5G, Reno15c 5G, Reno15 A, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 5G Diwali Edition, Reno14 FS 5G, Reno14 F 5G, Reno14 F Dark Side Limited Edition, K14x 5G, K14 5G, K13x 5G, F33 5G, F31 5G, F29 5G Décembre 2026 Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 A, Reno13 F 5G, Reno13 F, K13 Turbo Pro 5G, K13 Turbo 5G, K13 5G, Pad 5, Pad 5 Matte Display Edition, Pad 3 Pro, Pad 3, Pad 3 Matte Display Edition 1er trimestre 2027 Find N2 Flip, Reno12 Pro 5G, Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition, Reno12 5G, F33 Pro 5G, F31 Pro+ 5G, F31 Pro 5G, F29 Pro 5G, Pad SE, Pad SE Matte Display Edition

Cette feuille de route couvre plusieurs générations de smartphones, des modèles haut de gamme Find aux gammes Reno, K et F. Elle inclut également plusieurs tablettes, ce qui étend le déploiement au-delà des seuls smartphones.

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OnePlus : ColorOS 17 arrive sur les modèles récents

OnePlus commencera également son déploiement le 29 octobre, avec le OnePlus 15 et la OnePlus Pad 4. Les OnePlus 15R, OnePlus 13 et OnePlus 13s suivront dès le lendemain.

Les générations précédentes seront concernées à partir de novembre, tandis que certains modèles Nord et plusieurs tablettes devront attendre décembre ou le premier trimestre 2027.

Période prévue Appareils OnePlus concernés 29 octobre 2026 OnePlus 15, OnePlus Pad 4 30 octobre 2026 OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s Novembre 2026 OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Nord 6, OnePlus Nord CE 6, OnePlus Pad 3 Décembre 2026 OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition, OnePlus 11, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 6 Lite, OnePlus Nord CE 5, OnePlus Pad 2, OnePlus Pad Go 2 1er trimestre 2027 OnePlus Nord 4, OnePlus N6, OnePlus N6x, OnePlus N6 Lite, OnePlus Pad Lite

Le changement le plus notable reste l’abandon annoncé de la trajectoire OxygenOS au profit de ColorOS 17 pour les appareils concernés. Les utilisateurs devront donc surveiller les communications officielles de OnePlus pour connaître les éventuelles différences d’interface ou de fonctionnalités selon les régions.

realme : une mise à jour progressive jusqu’en 2027

realme suivra un calendrier similaire. Les premiers modèles à recevoir ColorOS 17 seront les Realme GT 8 Pro et GT 8 Pro Dream Edition, le 29 octobre. Les GT 7 Pro et Realme 16 Pro+ 5G ainsi que le Realme 16 Pro 5G suivront le lendemain.

La marque prévoit ensuite d’étendre la mise à jour aux gammes GT, numérotées, P et Narzo.

Période prévue Appareils Realme concernés 29 octobre 2026 Realme GT 8 Pro, Realme GT 8 Pro Dream Edition 30 octobre 2026 Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro+ 5G, Realme 16 Pro 5G Novembre 2026 Realme GT 7, Realme GT 7 Dream Edition, Realme GT 7T, Realme 16 5G, Realme 16 Lite 5G, Realme 15 Pro 5G, Realme 15 5G, Realme 15x 5G, Realme 15T 5G, Realme P4 Pro 5G, Realme P4 5G, Realme Narzo 90 5G, Realme Narzo 90x 5G Décembre 2026 Realme GT 6, Realme GT 6T, Realme 16T 5G, Realme 16x 5G, Realme 14 Pro+ 5G, Realme 14 Pro 5G, Realme 14 5G, Realme 14T 5G, Realme 14x 5G, Realme P4s 5G, Realme P4x 5G, Realme P4R 5G, Realme P4 Power 5G, Realme P3 Pro 5G, Realme P3 5G, Realme P3 Ultra 5G, Realme P3 Lite 5G, Realme P3x 5G, Realme Narzo Power 5G, Realme Narzo 100x 5G, Realme Narzo 80 Pro 5G, Realme Narzo 80 Lite 5G, Realme Narzo 80x 5G 1er trimestre 2027 Realme P4 Lite, Realme P3 Lite, Realme Narzo 80 Lite, Realme Note 80, Realme Note 80s, Realme Note 70, Realme Note 70s, Realme Note 70T

Cette liste montre que Realme prévoit d’étendre ColorOS 17 à un grand nombre d’appareils, y compris des modèles de milieu et d’entrée de gamme. La disponibilité réelle dépendra néanmoins du calendrier de déploiement retenu pour chaque marché.

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Le déploiement d’une mise à jour majeure ne signifie pas que tous les utilisateurs recevront la notification le jour annoncé. Les mises à jour sont généralement distribuées par vagues, et leur disponibilité peut être retardée si des problèmes de stabilité ou des bugs importants sont détectés.

Pour vérifier si ColorOS 17 est disponible, il suffit de se rendre dans les paramètres du smartphone, puis dans la rubrique consacrée aux mises à jour logicielles. Il est également préférable de disposer d’une connexion Wi-Fi stable et d’une batterie suffisamment chargée.

Le téléchargement peut représenter plusieurs gigaoctets. Prévoir environ 10 Go d’espace libre constitue une précaution utile avant l’installation, même si l’espace réellement nécessaire dépendra du modèle et du paquet de mise à jour.

ColorOS 17 marque une nouvelle étape dans la stratégie logicielle de OPPO, OnePlus et Realme. Le calendrier est désormais détaillé, mais les utilisateurs devront encore patienter jusqu’à la disponibilité effective de la mise à jour sur leur appareil.