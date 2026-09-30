MediaTek prépare déjà le terrain pour les smartphones haut de gamme de 2027 avec son Dimensity 9600 Pro, une puce gravée en 2 nm qui inaugure plusieurs évolutions importantes. Elle est notamment présentée comme la première plateforme mobile compatible avec la mémoire LPDDR6 et le stockage UFS 5.0, tout en intégrant une nouvelle architecture de rendu graphique neuronal destinée à renforcer les performances et les fonctions d’intelligence artificielle directement sur l’appareil.

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Et les premiers smartphones n’ont pas tardé à arriver. Les vivo X500 Pro, vivo X500 Pro Max et OPPO Find X10 Pro Max utilisent déjà cette plateforme en Chine, donnant un premier aperçu de la prochaine génération de smartphones premium.

vivo X500 Pro

Le vivo X500 Pro est le premier smartphone annoncé avec le Dimensity 9600 Pro. Présenté en Chine le 21 septembre, il doit bénéficier d’un lancement international le 28 octobre 2026.

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vivo mise également beaucoup sur la photographie, avec un partenariat avec Zeiss. Le smartphone embarque un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique 3,5x et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. La caméra frontale atteint elle aussi 50 mégapixels.

Le vivo X500 Pro intègre une batterie de 6 510 mAh, accompagnée d’une recharge filaire de 90 W et d’une recharge sans fil inversée de 40 W.

L’écran est un LTPO AMOLED de 6,36 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le smartphone propose également le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et cinq mises à jour majeures du système d’exploitation annoncées par vivo.

vivo X500 Pro Max

Le vivo X500 Pro Max reprend la même plateforme MediaTek, mais pousse davantage les caractéristiques du smartphone haut de gamme. Son écran LTPO AMOLED passe à 6,85 pouces, toujours avec une fréquence de 144 Hz. La principale différence se situe au niveau du téléobjectif : le modèle Pro Max remplace le périscope de 64 mégapixels par un impressionnant capteur de 200 mégapixels.

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Le reste du système photo conserve un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, tandis que la caméra frontale reste à 50 mégapixels.

La batterie monte surtout à 8 000 mAh, avec une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil de 40 W. Comme le vivo X500 Pro, le Pro Max doit faire ses débuts internationaux le 28 octobre.

OPPO Find X10 Pro Max

OPPO a suivi dès le lendemain avec son Find X10 Pro Max, présenté en Chine le 22 septembre. Le smartphone est lui aussi propulsé par le Dimensity 9600 Pro et devrait arriver sur les marchés internationaux, même si Oppo n’a pas encore communiqué de date précise.

Le constructeur adopte une approche particulièrement ambitieuse pour la photographie : les trois caméras arrière utilisent chacune un capteur de 200 mégapixels. L’ensemble comprend un capteur principal, un téléobjectif périscopique avec zoom optique 3x et un ultra grand-angle. À l’avant, OPPO utilise un capteur de 50 mégapixels.

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La capacité de la batterie varie selon les marchés. Le modèle chinois dispose de 7 150 mAh, tandis que la version internationale est annoncée avec une batterie de 8 000 mAh. La recharge atteint 80 W en filaire, 50 W sans fil et 10 W en recharge sans fil inversée.

Le smartphone dispose également d’un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces à 144 Hz, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.2, de l’USB-C 3.2 et d’un lecteur d’empreintes ultrasonique.

Une nouvelle génération de smartphones sous Dimensity

Le Dimensity 9600 Pro arrive donc particulièrement rapidement dans les smartphones. En quelques jours seulement, trois modèles haut de gamme ont déjà adopté la nouvelle plateforme MediaTek. Au-delà des performances brutes, la puce mise sur plusieurs évolutions qui pourraient devenir importantes en 2027. Le support de la LPDDR6 et de l’UFS 5.0 doit notamment améliorer les débits mémoire et stockage, tandis que les capacités de traitement neuronal sont destinées à accélérer les fonctions d’IA exécutées localement.

Cette génération devrait également permettre aux constructeurs de poursuivre la course aux batteries de très grande capacité. Les trois premiers smartphones équipés dépassent déjà les 6 500 mAh, avec des modèles atteignant 8 000 mAh.

La photographie reste également un terrain de démonstration privilégié, avec des téléobjectifs de 200 mégapixels chez vivo et une configuration arrière entièrement composée de capteurs de 200 mégapixels chez OPPO.

Le Dimensity 9600 Pro pourrait donc rapidement devenir l’une des plateformes emblématiques des smartphones Android premium de la prochaine génération. Avec trois appareils déjà annoncés et plusieurs constructeurs susceptibles de suivre, 2027 pourrait être l’année où MediaTek accélère encore sa présence sur le très haut de gamme.