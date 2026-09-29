Huawei vient de confirmer la date de présentation de sa nouvelle gamme Mate 90. Les quatre nouveaux smartphones Mate 90 seront officiellement dévoilés jeudi 1er octobre, avec une campagne de teasing particulièrement courte pour un flagship de la marque.

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Le constructeur a également publié une première image officielle du Mate 90 Pro Max, confirmant une partie de son design. Le smartphone conservera notamment le grand module photo circulaire caractéristique de la génération précédente, tout en adoptant une finition bicolore avec une texture linéaire sur la partie supérieure.

Quatre Mate 90 au lancement

Huawei devrait présenter quatre modèles lors de son événement : le Mate 90, le Mate 90 Pro, le Mate 90 Pro Max et le Mate 90 RS Ultimate Design. Une cinquième déclinaison, baptisée Collector’s Edition, circule également dans les rumeurs. Son existence reste toutefois à confirmer et Huawei ne l’a pas incluse dans l’annonce officielle de la gamme.

Cette segmentation permettrait au constructeur de couvrir plusieurs niveaux de gamme, avec des différences importantes en matière de performances, de photographie et de design.

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Le Kirin 9050 Pro au cœur de la gamme

Les nouveaux Mate 90 devraient profiter de la dernière génération de puces développées par Huawei. Le Kirin 9050 Pro serait notamment construit autour des architectures Tau Law et FoldingLogic. Huawei annonce une progression importante des performances par rapport à la génération précédente, avec des performances qui pourraient être presque deux fois supérieures à celles de l’ancien Kirin.

La répartition exacte des différentes variantes de Kirin entre les Mate 90, Mate 90 Pro, Pro Max et RS reste néanmoins à confirmer officiellement.

Jusqu’à 10 000 nits pour l’écran

Les modèles Pro devraient conserver des formats d’écran proches de ceux de la génération précédente. Les versions les plus haut de gamme pourraient notamment embarquer une dalle OLED de 6,9 pouces. La principale évolution concernerait la luminosité. Huawei travaillerait sur une luminosité maximale pouvant atteindre 10 000 nits, un niveau particulièrement élevé destiné à améliorer la lisibilité de l’écran en plein soleil.

Les écrans adopteraient par ailleurs une conception totalement plate, avec des bordures particulièrement fines afin de maximiser la surface d’affichage.

Toutefois, il faudra attendre les caractéristiques officielles pour savoir si les 10 000 nits correspondent à une luminosité maximale théorique, à un pic HDR ou à une mesure utilisable dans certaines conditions.

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Huawei mise encore sur la photographie

La photographie devrait rester l’un des principaux arguments de la gamme Mate 90. Huawei préparerait un nouveau capteur principal de 50 mégapixels de grande taille, associé à une technologie d’ouverture variable. Cette combinaison devrait permettre d’adapter davantage la quantité de lumière captée en fonction des conditions de prise de vue.

Sur le modèle le plus haut de gamme, Huawei conserverait un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels. Le système photo bénéficierait également d’une nouvelle génération de la technologie XMAGE, avec des améliorations annoncées aussi bien pour la photographie que pour la vidéo.

Huawei évoque également une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment avec son traitement dédié aux tons rouges.

Trois trous dans l’écran

À l’avant, les modèles Pro devraient conserver une particularité déjà présente sur les précédents Mate : trois ouvertures dans l’écran. Elles permettraient d’intégrer la caméra selfie ainsi que les différents capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale et à la mesure de profondeur, notamment un capteur ToF.

Cette configuration distingue toujours les Mate haut de gamme de nombreux smartphones qui utilisent une simple caméra frontale intégrée dans un poinçon.

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Des batteries plus importantes et une recharge 100 W

Huawei devrait également augmenter la capacité des batteries par rapport à la génération précédente. Les nouveaux Mate 90 bénéficieraient d’une recharge filaire de 100 W, avec le chargeur fourni directement avec le smartphone. La capacité exacte des batteries n’est toutefois pas encore précisée dans les informations disponibles.

Cette évolution devrait permettre de compenser en partie la consommation potentiellement plus importante liée aux écrans très lumineux et aux performances accrues du nouveau Kirin.

Rendez-vous le 1er octobre

Huawei n’aura donc pas attendu longtemps avant de passer du teasing à la présentation officielle. Le 1er octobre permettra de confirmer les caractéristiques des quatre modèles, mais aussi de déterminer si la mystérieuse Collector’s Edition fera réellement partie de la gamme.

Entre le Kirin 9050 Pro, les écrans OLED très lumineux, le nouveau système photo XMAGE et les batteries plus importantes, la série Mate 90 s’annonce comme une évolution ambitieuse pour Huawei.

Les détails définitifs, notamment les prix et la disponibilité internationale, devraient être communiqués lors de l’événement.