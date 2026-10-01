Huawei muscle encore son offensive sur la photographie mobile avec la série Mate 90 et notamment avec le Mate 90 Pro Max, présenté en Chine comme un nouveau fleuron largement orienté vers l’image. Le constructeur associe un capteur téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, un écran OLED double couche de 6,9 pouces et une batterie de 6 800 mAh.

Publicité

Mais la véritable originalité se trouve du côté de l’édition Collector’s Edition : le smartphone peut accueillir le module caméra Ruiying Z10, un système modulaire doté d’un capteur RYYB de 1 pouce et d’un zoom optique continu 10x. Huawei cherche ainsi à rapprocher le smartphone d’un véritable appareil photo dédié à la longue portée.

Un téléobjectif RYYB de 200 mégapixels

Le Mate 90 Pro Max place la photographie au centre de sa fiche technique. Le capteur principal affiche 50 mégapixels et repose sur un capteur de 1/1,28 pouce avec technologie RYYB, stabilisation optique OIS et surtout une ouverture variable en continu de f/1,4 à f/4,0.

Publicité

Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels et surtout d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, lui aussi associé à un capteur de 1/1,28 pouce, à la technologie RYYB et à la stabilisation optique. L’ensemble propose jusqu’à 4x de zoom optique, 8x en zoom présenté comme offrant une qualité optique et jusqu’à 100x en numérique.

Huawei ajoute également une caméra primaire couleur Red Maple de troisième génération, destinée à améliorer la restitution des couleurs.

Un module photo de 1 pouce pour aller encore plus loin

La Collector’s Edition pousse le concept beaucoup plus loin avec le module Ruiying Z10. Cet accessoire ajoute un capteur RYYB de 1 pouce et surtout un zoom optique continu 10x, avec une plage focale équivalente de 24 à 240 mm. Son ouverture varie de f/2,0 à f/4,5.

L’idée est assez inhabituelle dans l’univers des smartphones : plutôt que de multiplier les petits capteurs et focales fixes, Huawei propose ici un véritable module externe destiné aux utilisateurs qui recherchent davantage de possibilités en photographie longue portée.

Le Mate 90 Pro Max prend également en charge l’enregistrement vidéo en 4K. À l’avant, Huawei intègre une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels avec autofocus ainsi qu’un capteur de profondeur 3D.

Publicité

Un écran OLED de 6,9 pouces particulièrement lumineux

Le Mate 90 Pro Max dispose d’une dalle OLED double couche de 6,9 pouces, affichant 2 848 × 1 320 pixels. La technologie LTPO permet un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, tandis que la dalle bénéficie d’une gradation PWM haute fréquence à 1 440 Hz.

Huawei annonce surtout jusqu’à 12 000 nits de luminosité locale maximale, avec une couverture du gamut BT.2020.

La protection est assurée par du Kunlun Glass, tandis que la Collector’s Edition bénéficie d’une déclinaison Basalt Kunlun Glass.

Une batterie de 6 800 mAh et HarmonyOS 7

Pour alimenter l’ensemble, Huawei a intégré une batterie de 6 800 mAh, compatible avec une recharge filaire 100 W et une recharge sans fil 50 W. Les versions équipées de 16 Go de RAM utilisent la puce Kirin 9050 Pro et le smartphone fonctionne sous HarmonyOS 7.

La fiche technique comprend également le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, la technologie StarLight E2.0, le NFC et la compatibilité eSIM.

Le Mate 90 Pro Max bénéficie par ailleurs d’une certification IP68/IP69, renforçant sa résistance à la poussière et à l’eau.

Publicité

Des tarifs qui peuvent rapidement grimper

En Chine, le Huawei Mate 90 Pro Max débute à 9 499 yuans (1 250 euros) pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La configuration 16 Go + 512 Go atteint 9 999 yuans. La Collector’s Edition passe à 10 999 yuans en 16 Go + 512 Go et grimpe à 12 999 yuans pour 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Les coloris proposés comprennent Rose Gold, Jade Green, Crystal White et Obsidian Black.

Mais le véritable changement de prix intervient avec les accessoires photo. Le module Ruiying Z10 est vendu séparément 5 999 yuans, tandis que le kit photo complet du Pro Max atteint 19 499 yuans.

Huawei propose également un kit téléconvertisseur compact à 1 799 yuans, compatible avec le Pro Max et sa Collector’s Edition.

Huawei transforme son smartphone en appareil photo modulaire

Avec le Mate 90 Pro Max, Huawei ne cherche donc pas uniquement à proposer un nouveau smartphone haut de gamme. La marque expérimente une approche beaucoup plus radicale de la photographie mobile.

Le capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable, le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et le module externe de 1 pouce forment un ensemble particulièrement orienté vers la photo longue portée.

Reste une inconnue importante : la disponibilité internationale. Les informations fournies concernent pour l’instant le lancement en Chine et ne précisent pas de commercialisation mondiale du Mate 90 Pro Max ou du module Ruiying Z10.