Huawei pourrait pousser encore plus loin la photographie mobile avec le Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, un modèle de la future série Huawei Mate 90. Selon plusieurs fuites en provenance de Chine, le futur flagship serait compatible avec un module photo externe baptisé Huawei Ruiying Z10, équipé de son propre capteur 1 pouce et d’un véritable zoom optique motorisé 10x.

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L’accessoire irait ainsi beaucoup plus loin que les traditionnels convertisseurs optiques pour smartphones. Associé au téléobjectif périscopique de 200 mégapixels attendu sur le Mate 90 Pro Max, il pourrait transformer le smartphone en système photographique modulaire particulièrement ambitieux pour les longues focales.

Ruiying Z10 : un véritable module photo plutôt qu’un simple téléconvertisseur

Les informations proviennent des leakers Bald Panda et Smart Pikachu sur Weibo. D’après leurs indications, le Mate 90 Pro Max Collector’s Edition pourrait fonctionner avec un accessoire externe appelé Huawei Ruiying Z10.

Sa fiche technique supposée est particulièrement inhabituelle pour un accessoire destiné à un smartphone. Le module intégrerait un capteur de type 1 pouce, associé à une optique couvrant une distance focale physique de 9,1 à 91 mm.

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En équivalent plein format, Huawei proposerait ainsi une plage d’environ 24 à 240 mm, correspondant à un véritable zoom optique 10x. Un moteur PZ assurerait le déplacement des éléments optiques afin de modifier progressivement la focale, plutôt que de s’appuyer uniquement sur le recadrage numérique ou sur plusieurs modules photo fixes.

Le Ruiying Z10 disposerait également d’une ouverture variable f/2,0 à f/4,5 et intégrerait un système optique Red Maple. Si ces caractéristiques se confirment, l’accessoire fonctionnerait donc presque comme un appareil photo compact greffé au smartphone.

C’est précisément ce qui distinguerait cette solution des téléobjectifs additionnels déjà proposés dans l’univers mobile. Un convertisseur classique utilise généralement le capteur et l’objectif existants du téléphone en ajoutant une lentille devant eux. Le Ruiying Z10 disposerait au contraire de son propre capteur et de sa propre chaîne optique.

Un capteur 1 pouce et un 24-240 mm changeraient radicalement l’approche

L’utilisation d’un capteur 1 pouce constituerait probablement l’élément le plus intéressant du dispositif. Cette surface reste considérablement plus importante que celle de la plupart des capteurs utilisés derrière les téléobjectifs de smartphones, où l’espace disponible impose généralement des compromis importants.

Huawei pourrait ainsi chercher à améliorer la quantité de lumière capturée lorsque l’utilisateur photographie à longue distance. C’est précisément dans ces conditions que les smartphones atteignent rapidement leurs limites, en particulier lorsque la luminosité baisse ou que le zoom numérique devient nécessaire.

La plage équivalente de 24 à 240 mm apporterait également une polyvalence inhabituelle. Elle permettrait théoriquement au même module de passer d’un cadrage relativement large à un téléobjectif 10x sans dépendre d’une succession de caméras aux caractéristiques différentes.

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L’ouverture variable de f/2,0 à f/4,5 permettrait de son côté d’adapter l’optique à la focale utilisée. Une ouverture lumineuse à l’extrémité basse du zoom pourrait faciliter les prises de vue lorsque la lumière manque, tandis que le système pourrait progressivement ajuster son ouverture en se rapprochant des 240 mm.

Il reste néanmoins de nombreuses inconnues. Les dimensions, le poids, le mécanisme de fixation, l’alimentation électrique ou encore la manière dont le module communiquera avec le Mate 90 Pro Max ne sont pas précisés. Son prix et sa disponibilité éventuelle en dehors de la Collector’s Edition restent également inconnus.

Le Mate 90 Pro Max aurait déjà un téléobjectif de 200 mégapixels

Le plus surprenant est que Huawei ne semble pas vouloir utiliser cet accessoire pour compenser un système photo limité. Le Mate 90 Pro Max Collector’s Edition serait lui-même équipé d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Les fuites évoquent un capteur de 1/1,28 pouce, une taille particulièrement généreuse pour un téléobjectif de smartphone. Il serait accompagné d’un appareil photo principal de 50 mégapixels reposant lui aussi sur un capteur de 1/1,28 pouce, avec ouverture variable et traitement antireflet infrarouge.

Le Ruiying Z10 viendrait donc se positionner au-dessus d’un système photo déjà très ambitieux. L’utilisateur pourrait conserver les caméras intégrées pour la majorité des prises de vue et installer le module externe lorsqu’il souhaite disposer d’une véritable plage de zoom optique étendue.

Cette approche rappelle davantage la logique d’un système photographique que celle d’un smartphone traditionnel. Le téléphone resterait compact dans son utilisation quotidienne, tandis qu’un accessoire spécialisé pourrait être ajouté pour les voyages, les événements sportifs, les concerts ou la photographie animalière.

Huawei ne serait d’ailleurs pas le seul constructeur chinois à explorer cette direction. Les accessoires photo deviennent progressivement un nouveau terrain de différenciation sur les smartphones premium, notamment lorsque les contraintes physiques empêchent d’intégrer des optiques toujours plus imposantes directement dans le châssis.

Kirin 9050 Pro, batterie de 6 800 mAh et écran double couche attendus

Le reste de la fiche technique supposée du Mate 90 Pro Max Collector’s Edition confirme son positionnement très haut de gamme. Huawei devrait notamment utiliser un Kirin 9050 Pro, accompagné de 16 Go de mémoire vive. Une batterie de 6 800 mAh est également évoquée, avec une recharge filaire pouvant atteindre 100 W. Ces caractéristiques restent pour le moment issues de fuites et devront être confirmées lors de la présentation officielle.

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À l’avant, Huawei préparerait un écran OLED double couche affichant une définition 1,5K. La dalle utiliserait une technologie LTPO capable de faire varier dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 144 Hz.

Certaines informations évoquent également une luminosité maximale pouvant atteindre la zone des 10 000 nits. Comme toujours avec ce type de valeur extrême, il faudra toutefois attendre les détails officiels pour connaître les conditions exactes dans lesquelles ce pic peut être atteint et la surface de l’écran concernée.

La série Huawei Mate 90 est attendue en Chine le 29 septembre, mais le constructeur n’a pas encore confirmé l’ensemble des caractéristiques de cette Collector’s Edition ni l’existence commerciale du Ruiying Z10. Les informations concernant l’accessoire doivent donc encore être considérées comme des rumeurs.

Huawei pourrait brouiller la frontière entre smartphone et appareil photo compact

Si le Ruiying Z10 se confirme, son intérêt dépassera largement la course traditionnelle aux mégapixels. Huawei chercherait surtout à contourner une contrainte fondamentale du smartphone : il est extrêmement difficile d’intégrer un grand capteur et un véritable zoom optique de grande amplitude dans quelques millimètres d’épaisseur.

Externaliser une partie du système photographique change complètement l’équation. Le constructeur peut utiliser un capteur plus grand, augmenter la distance entre les éléments optiques et intégrer un mécanisme de zoom motorisé sans transformer en permanence le téléphone en appareil particulièrement épais.

Le compromis est évident : il faut transporter et installer un accessoire supplémentaire. Cette solution ne remplacera donc probablement pas les caméras intégrées pour les photographies quotidiennes. Elle peut en revanche séduire les utilisateurs qui privilégient la photographie et acceptent un système plus encombrant lorsqu’ils ont besoin de performances supérieures.

Cette stratégie pourrait aussi ouvrir une nouvelle voie aux constructeurs premium. Après plusieurs années consacrées à multiplier les capteurs et à améliorer la photographie computationnelle, les fabricants commencent à se heurter aux limites physiques du format smartphone. Les modules externes permettent d’aller plus loin sans imposer ces contraintes à tous les utilisateurs.

Avec un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels dans le téléphone et, potentiellement, un capteur 1 pouce accompagné d’un véritable 24-240 mm à l’extérieur, Huawei ne chercherait plus seulement à fabriquer un meilleur photophone. Le Mate 90 Pro Max pourrait devenir le point de départ d’un véritable système photographique modulaire construit autour du smartphone.