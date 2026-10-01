Avec la série Mate 90, Huawei ne dévoile pas seulement une nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Le constructeur chinois introduit également quatre nouvelles variantes de ses puces Kirin, avec les Kirin 9030, 9035, 9050 et 9050 Pro.

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Huawei répartit ces SoC en deux catégories : les Kirin 9030 et 9035, présentés comme ses puces flagship, et les Kirin 9050 et 9050 Pro, qui inaugurent la nouvelle architecture baptisée LogicFolding.

Yu Chengdong, directeur exécutif de Huawei et président du comité d’investissement produit, décrit cette génération comme l’association du « Kirin le plus puissant » et de la version la plus innovante de HarmonyOS pour le Mate le plus puissant jamais conçu par l’entreprise.

Une famille Kirin qui s’est considérablement développée

Huawei rappelle également l’évolution de ses puces mobiles, avec une succession de générations qui remonte au Kirin 960. La liste communiquée par l’entreprise comprend le Kirin 960, le Kirin 970, le Kirin 980, le Kirin 990, le Kirin 9000, le Kirin 9000s, le Kirin 9010, le Kirin 9020, le Kirin 9030, le Kirin 9035, le Kirin 9050 et le Kirin 9050 Pro.

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La série Mate 90 marque donc une nouvelle étape dans cette évolution, avec une segmentation plus claire entre les puces flagship classiques et les nouveaux modèles LogicFolding.

Kirin 9030 : jusqu’à 54 % de gain GPU

Le Kirin 9030 appartient à la catégorie des puces flagship. Huawei explique avoir utilisé une intégration verticale du logiciel, du matériel, de la puce et du cloud afin d’améliorer les performances globales.

Par rapport au Kirin 9020, le constructeur annonce une progression de 13 % des performances CPU, de 54 % pour le GPU et de 13 % pour le NPU. Huawei estime ainsi que l’amélioration globale atteint 27 % grâce à cette approche combinant les différents niveaux de son écosystème.

Cette évolution est particulièrement intéressante pour les usages liés à l’intelligence artificielle, puisque le NPU constitue désormais un élément central des nouvelles fonctions proposées dans HarmonyOS.

Kirin 9035 : un bond de 51 % pour le NPU

Le Kirin 9035 reprend cette philosophie d’intégration verticale. Huawei annonce ici une progression de 11 % du CPU, de 10 % du GPU et surtout de 51 % du NPU.

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Ce dernier chiffre montre la priorité accordée aux traitements IA. Les smartphones de la gamme Mate 90 exploitent en effet davantage de fonctions locales reposant sur l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de photographie computationnelle, d’assistance contextuelle ou de traitement de données.

Le Kirin 9035 équipe notamment le Mate 90 Pro, tandis que le Kirin 9030 est positionné sur d’autres modèles de la gamme.

Kirin 9050 : l’arrivée de LogicFolding

Les Kirin 9050 et 9050 Pro constituent la véritable nouveauté de cette génération. Huawei les classe dans la catégorie LogicFolding T, une nouvelle famille de puces présentée comme plus avancée que les Kirin flagship traditionnels. Huawei indique que cette architecture embarque 238 millions de transistors, avec une densité de transistors supérieure de 28 %.

Par rapport au Kirin 9030, le gain global annoncé atteint 31 %. La puce dispose de 9 cœurs CPU et 16 threads, avec prise en charge de l’Hyper-Threading.

Selon Huawei, cette architecture permet d’obtenir +23 % en performances multicœurs,+40 % en performances de rendu GPU et +140 % en performances NPU.

C’est surtout ce dernier chiffre qui attire l’attention. Une progression annoncée de 140 % du NPU illustre la place prise par l’intelligence artificielle dans la stratégie de Huawei pour ses nouveaux smartphones.

Le Kirin 9050 Pro devient le nouveau sommet de la gamme

Le Kirin 9050 Pro constitue la déclinaison la plus haut de gamme de cette nouvelle famille LogicFolding. Huawei le positionne au sommet de sa gamme de puces mobiles et l’utilise notamment dans les modèles les plus ambitieux de la série Mate 90.

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L’entreprise le présente comme la puce mobile la plus puissante qu’elle ait développée pour ses smartphones flagship à ce jour.

Il faut toutefois garder à l’esprit que les pourcentages communiqués ici sont des chiffres annoncés par Huawei. Ils décrivent des gains selon les méthodes de mesure retenues par le constructeur et ne constituent pas nécessairement une comparaison indépendante avec les autres SoC haut de gamme du marché.

Huawei veut accélérer encore en 2027

La présentation de la série Mate 90 ne constitue visiblement qu’une étape pour Huawei. Yu Chengdong a présenté cette génération comme un symbole des progrès de l’industrie chinoise des semi-conducteurs et de l’écosystème logiciel national. Surtout, le dirigeant a laissé entendre que Huawei avait déjà de nouvelles ambitions pour l’année prochaine.

La stratégie est désormais particulièrement lisible : développer simultanément les puces Kirin, HarmonyOS et les fonctions IA afin de contrôler une part toujours plus importante de la chaîne technologique.

Avec les Kirin 9030 et 9035 d’un côté, puis les Kirin 9050 et 9050 Pro de l’autre, Huawei cherche ainsi à construire une hiérarchie claire entre ses différentes architectures tout en renforçant les performances dédiées à l’intelligence artificielle.

La série Mate 90 devient donc aussi une vitrine du développement des technologies maison de Huawei. Et si les chiffres de performances annoncés restent à confirmer par des tests indépendants, le saut revendiqué sur le NPU montre clairement où se situe désormais l’une des principales batailles entre fabricants de smartphones : le traitement local de l’IA.