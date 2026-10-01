Huawei pousse encore plus loin la photographie mobile avec le Ruiying Z10, un module photo externe conçu pour accompagner le Mate 90 Pro Max et certaines versions haut de gamme de la série Mate 90.

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L’accessoire transforme le smartphone en véritable appareil photo hybride en intégrant son propre capteur, ses propres optiques et son système de mise au point. Au programme : capteur RYYB de 1 pouce et 50 mégapixels, zoom optique continu 10x et focale allant de 24 à 240 mm.

Le tarif est à la hauteur de cette approche : le Ruiying Z10 est proposé à 5 999 yuans, soit environ 750 euros selon le taux de change, hors éventuels frais et taxes.

Un véritable objectif qui vient se fixer au smartphone

Le Ruiying Z10 ne se présente pas comme une simple lentille additionnelle. Huawei y intègre l’ensemble des composants nécessaires à la prise de vue. Le module utilise un système de fixation baptisé HyperClick. Il suffit de l’aligner autour du bloc photo du smartphone pour qu’il se fixe, avec un fonctionnement qui rappelle celui d’un objectif monté sur un appareil photo.

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Le module embarque son propre capteur, ses optiques et son moteur de mise au point. Le smartphone devient ainsi essentiellement l’interface et la plateforme de traitement pour cet ensemble photographique externe.

Un capteur RYYB de 1 pouce et 50 mégapixels

Au cœur du Ruiying Z10 se trouve un capteur RYYB de 1 pouce affichant 50 mégapixels. Cette combinaison vise à offrir davantage de possibilités en photographie, notamment lorsque la luminosité diminue. Huawei associe ce grand capteur à une plage focale particulièrement large allant de 24 à 240 mm, avec un zoom optique continu 10x.

La plage couvre ainsi plusieurs usages :

24 mm pour le grand-angle et le portrait

35 mm pour la photographie documentaire

50 mm pour les scènes du quotidien

85 mm pour le portrait

135 mm pour les gros plans

240 mm pour les sujets éloignés

L’intérêt principal du système réside dans son zoom continu. Contrairement à un smartphone qui bascule généralement entre plusieurs focales fixes, le Ruiying Z10 peut effectuer une transition progressive de 1x à 10x.

Une architecture optique particulièrement complexe

Huawei a conçu l’objectif autour de 19 lentilles réparties en six groupes. L’ensemble comprend notamment trois lentilles à très faible dispersion avec un nombre d’Abbe supérieur à 90, cinq lentilles à faible dispersion avec un nombre d’Abbe supérieur à 80 et neuf lentilles asphériques fabriquées avec une précision annoncée inférieure au micromètre.

Cette architecture vise à limiter les aberrations optiques et à maintenir une qualité d’image élevée sur toute la plage de zoom.

Huawei affirme que ses propres mesures MTF montrent que le Ruiying Z10 dépasse, aux focales minimale et maximale, les performances MTF de certains objectifs professionnels 18-200 mm considérés comme leaders du marché.

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Cette comparaison provient toutefois des mesures communiquées par Huawei et devra être vérifiée par des essais indépendants.

Ouverture variable et stabilisation optique

Le Ruiying Z10 bénéficie d’une ouverture variable de f/2.0 à f/4.5. Le module intègre également une stabilisation optique OIS, un moteur autofocus et une bague de zoom multifonction. Huawei cherche ainsi à reproduire plusieurs éléments caractéristiques d’un objectif photographique traditionnel directement autour du smartphone.

Le système comprend également un capteur laser dédié à l’autofocus et un capteur anti-scintillement, tandis qu’une caméra Red Maple de troisième génération participe au traitement des couleurs.

Une chaîne d’image largement intégrée

Le Ruiying Z10 fonctionne avec la quatrième génération de l’ISP de Huawei, qui assure le traitement conjoint des images avec le smartphone. Le module dispose également de capacités de traitement ISP et de stockage d’images, tandis que les composants essentiels — optiques, capteur et moteur de mise au point — sont directement intégrés dans l’accessoire.

Cette architecture explique en partie le volume du Ruiying Z10. Huawei ne cherche pas à produire une coque photo compacte, mais à intégrer autour du smartphone un système optique beaucoup plus proche d’un véritable appareil photo.

Le zoom continu aussi pour la vidéo

Le Ruiying Z10 ne se limite pas aux photographies. Huawei met également en avant l’enregistrement vidéo avec zoom continu de 1x à 10x, avec une transition progressive entre les focales. Le constructeur promet des images stables et détaillées, y compris dans des conditions de faible luminosité.

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L’écosystème XMAGE apporte de son côté une nouvelle gestion des couleurs, des styles inspirés des appareils photo traditionnels et une interface dédiée au module.

Le système est donc pensé comme une extension complète de l’expérience photo du Mate 90, plutôt que comme un simple accessoire ponctuel.

Un accessoire à 5 999 yuans

Huawei propose le Ruiying Z10 en deux versions, compatibles avec le Mate 90 Pro Max et le Mate 90 RS Ultimate Design. Le prix est fixé à 5 999 yuans. Ce tarif positionne clairement le Ruiying Z10 comme un accessoire destiné aux utilisateurs passionnés de photographie plutôt qu’à ceux qui cherchent simplement à améliorer ponctuellement le zoom de leur smartphone.

Avec son capteur 1 pouce, son zoom optique continu 10x, sa focale 24-240 mm, son ouverture variable et ses 19 lentilles, Huawei adopte surtout une stratégie inhabituelle : au lieu de continuer à miniaturiser toujours davantage les composants photo dans le smartphone, la marque accepte de lui ajouter un véritable bloc optique externe.

Reste à déterminer si la qualité obtenue justifiera l’encombrement et le prix de cet ensemble. Sur le papier, en tout cas, le Ruiying Z10 constitue l’une des propositions les plus radicales vues récemment pour rapprocher un smartphone d’un appareil photo traditionnel.