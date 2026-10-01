vivo poursuit son offensive sur le marché des smartphones pliables avec le vivo X Fold 6, désormais lancé sur les marchés internationaux après une première commercialisation en Chine. Le constructeur mise sur un format particulièrement fin, deux écrans haut de gamme et une fiche technique musclée pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil à la fois premium et orienté productivité.

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Le vivo X Fold 6 associe notamment une puce MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, jusqu’à 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie de 6 900 mAh. Vivo mise également sur une importante couche logicielle avec OriginOS 7 Fold et plusieurs fonctions d’intelligence artificielle.

Deux écrans AMOLED jusqu’à 120 Hz

Le vivo X Fold 6 dispose d’un écran interne LTPO AMOLED de 8,02 pouces, avec une définition de 2 504 × 2 312 pixels. Une fois fermé, l’utilisateur retrouve un écran externe de 6,51 pouces affichant 2 528 × 1 120 pixels.

Les deux dalles proposent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ainsi que la compatibilité Dolby Vision. Vivo annonce également une luminosité maximale pouvant atteindre 5 000 nits.

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L’objectif est clairement de proposer une expérience homogène entre l’écran externe et le grand écran intérieur, aussi bien pour la consultation de contenus que pour les usages professionnels.

Un Dimensity 9500 Super Edition et jusqu’à 1 To

Sous le capot, le vivo X Fold 6 embarque le MediaTek Dimensity 9500 Super Edition gravé en 3 nm. La configuration peut atteindre 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1, ce qui place le pliable de Vivo parmi les appareils les plus généreux de sa catégorie en matière de mémoire et de stockage.

Le smartphone fonctionne avec OriginOS 7 Fold, basé sur Android 17. vivo accompagne cette interface de plusieurs fonctions pensées pour exploiter le grand écran. On retrouve notamment Multi-Task Workbench, Multi-Split Screen et AI Cross-App Drag, qui permettent de travailler avec plusieurs applications ou de déplacer plus facilement du contenu d’une application à une autre.

vivo ajoute également plusieurs fonctions IA, dont AI Meeting Assistant, AI File Manager, AI Reader Mode et l’agent Jovi AI.

Le constructeur cherche ainsi à positionner son pliable comme un véritable outil de productivité, et pas uniquement comme un smartphone capable de se transformer en petite tablette.

Un bloc photo de 200 mégapixels signé ZEISS

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La photographie constitue un autre axe fort du vivo X Fold 6. Le smartphone embarque un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique OIS, associé à un traitement et un revêtement ZEISS T*. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Deux caméras frontales de 20 mégapixels sont également intégrées, une sur l’écran interne et une sur l’écran externe.

vivo met en avant plusieurs fonctionnalités photographiques et vidéo, dont l’enregistrement 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision ainsi que le 100x ZEISS HyperZoom.

Sur le papier, la configuration cherche donc à éviter l’un des compromis traditionnellement associés aux smartphones pliables : proposer un appareil polyvalent sans sacrifier totalement la partie photo.

Une finesse impressionnante une fois déplié

Le design constitue probablement l’un des éléments les plus remarquables du vivo X Fold 6. Dans sa version Prism Black, le smartphone ne mesure que 4,4 mm d’épaisseur une fois complètement déplié et pèse 228 grammes. La version Horizon Blue atteint quant à elle 4,8 mm et 235 grammes.

Malgré cette finesse, vivo intègre une batterie de 6 900 mAh, avec une recharge filaire 80 W et une recharge sans fil 40 W.

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Le smartphone bénéficie également de plusieurs certifications de résistance : IP58, IP59, IPX8 et IPX9, destinées à renforcer sa protection contre la poussière et différents niveaux d’exposition à l’eau.

Un pliable pensé pour les usages professionnels

Avec son grand écran, ses fonctions multitâches et ses outils d’intelligence artificielle, vivo semble vouloir cibler plus directement les utilisateurs professionnels. Les fonctions comme AI Meeting Assistant, AI File Manager et AI Reader Mode peuvent notamment s’inscrire dans des usages de réunion, de lecture de documents ou de gestion de fichiers.

L’intérêt du X Fold 6 dépendra toutefois largement de la manière dont ces fonctionnalités seront intégrées dans les usages quotidiens. Le matériel est particulièrement ambitieux, mais l’expérience logicielle sera déterminante pour justifier l’intérêt d’un appareil pliable aussi haut de gamme.

Prix et disponibilité encore inconnus

vivo a confirmé le lancement international du vivo X Fold 6, mais n’a pas encore communiqué son prix ni la liste précise des marchés concernés. Le constructeur indique que les tarifs et la disponibilité seront annoncés séparément selon chaque marché. Les configurations proposées pourront également varier.

Le vivo X Fold 6 sera disponible dans les coloris Prism Black et Horizon Blue.

Pour l’instant, il faudra donc patienter avant de savoir si vivo compte réellement commercialiser son nouveau pliable en France et à quel tarif. Mais avec ses deux écrans 120 Hz, son Dimensity 9500 Super Edition, son capteur photo de 200 mégapixels et surtout son format extrêmement fin, le vivo X Fold 6 affiche une fiche technique qui entend clairement jouer dans la cour des grands.