OnePlus poursuit progressivement la présentation de son prochain smartphone haut de gamme avant son lancement attendu en octobre en Chine. Après avoir dévoilé son design général, ses coloris et ses configurations de mémoire, le constructeur apporte désormais de nouveaux détails sur l’ergonomie du OnePlus 16, avec un écran plat aux bordures extrêmement fines et une touche physique capable d’accueillir jusqu’à neuf raccourcis différents.

Ces choix montrent une évolution intéressante de la stratégie de OnePlus : au-delà de la puissance et de l’écran 165 Hz déjà confirmés, la marque veut travailler davantage sur les interactions quotidiennes avec son smartphone. Une manière de différencier un flagship dans un marché où les performances brutes deviennent de moins en moins suffisantes pour distinguer deux appareils premium.

Un écran plat entouré de bordures extrêmement fines

Li Jie Louis, président de OnePlus Chine, indique que le OnePlus 16 a été développé autour de trois priorités : performances, esthétique et ergonomie. La face avant adoptera ainsi des bordures extrêmement fines sur les quatre côtés, avec l’objectif d’obtenir une surface d’affichage plus immersive et visuellement homogène. OnePlus conserve parallèlement une dalle plate plutôt que de revenir à un écran fortement incurvé sur les côtés.

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Ce choix est accompagné de coins présentant un rayon de courbure plus important. La marque cherche ainsi à conserver les avantages pratiques d’un écran plat tout en donnant au châssis une forme moins anguleuse lorsqu’il repose dans la main.

Cette évolution doit notamment améliorer le confort pendant les longues périodes de défilement, mais aussi lorsque le smartphone est tenu horizontalement pour jouer ou regarder du contenu. Sur un appareil de grande taille, quelques millimètres et la forme des angles peuvent effectivement avoir davantage d’impact sur l’ergonomie qu’une simple réduction de l’épaisseur.

OnePlus semble donc vouloir trouver un compromis entre deux tendances du marché premium : des façades toujours plus proches du véritable bord à bord et le retour d’écrans plats, généralement plus simples à utiliser et moins exposés aux interactions involontaires sur les extrémités.

Une touche physique personnalisable avec jusqu’à neuf fonctions

Le changement le plus intéressant dans l’utilisation quotidienne pourrait toutefois se trouver sur la tranche du smartphone. Le OnePlus 16 intégrera une touche de raccourci personnalisable, à laquelle l’utilisateur pourra attribuer jusqu’à neuf fonctions. OnePlus cite notamment la possibilité de couper rapidement le son, d’allumer la lampe torche ou de démarrer un enregistrement.

L’objectif consiste à réduire le nombre d’interactions nécessaires pour accéder à des actions utilisées régulièrement. Au lieu de déverrouiller le smartphone, ouvrir le panneau de réglages rapides ou rechercher une application, certaines commandes pourront être déclenchées directement depuis le bouton physique.

Cette approche prend particulièrement son sens lors d’une utilisation à une main. Une touche correctement positionnée peut rester accessible sans modifier la prise en main, là où certaines fonctions logicielles demandent plusieurs gestes à l’écran.

Le véritable intérêt dépendra cependant de la liberté offerte par OnePlus. Neuf fonctions prédéfinies ne donneraient pas le même niveau de personnalisation qu’un système permettant d’associer différents types d’appui — simple, double ou prolongé — à des applications, automatisations ou fonctions système. Les détails précis de cette implémentation devraient être clarifiés lors de la présentation complète du téléphone.

Métal, nouveau bloc photo et trois coloris déjà officialisés

OnePlus confirme également une construction résolument premium. Le bloc photo utilisera du métal, tout comme le cadre central du smartphone, afin de renforcer la continuité visuelle entre les différentes parties du châssis. Les premières images officielles ont déjà permis de découvrir un important changement à l’arrière. Le OnePlus 16 abandonne l’organisation circulaire caractéristique de plusieurs générations précédentes pour adopter un bloc photo métallique plus rectangulaire aux angles arrondis.

Trois finitions ont par ailleurs été annoncées pour le marché chinois : Tomorrow Starlight, Dark Forest et Martian Masterpiece. La première se distingue particulièrement par un système lumineux intégré à l’arrière, capable de produire différents effets visuels.

Le constructeur a également déjà communiqué ses principales configurations mémoire. Le OnePlus 16 sera proposé avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, ainsi qu’avec 16 Go de RAM associés à 512 Go ou 1 To de stockage.

Cette gamme confirme son positionnement haut de gamme tout en restant relativement simple. Contrairement à certains flagships chinois multipliant les combinaisons de mémoire, OnePlus semble privilégier quatre configurations couvrant progressivement les besoins en stockage sans complexifier excessivement son catalogue.

ColorOS 17 et 165 Hz à l’échelle du système

L’écran constituera également l’un des piliers techniques du OnePlus 16. OnePlus a déjà confirmé que son nouveau flagship sera le premier modèle de la marque livré avec ColorOS 17 en Chine et qu’il prendra en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz à l’échelle du système. Cette précision est importante. Les smartphones capables d’atteindre des fréquences très élevées réservent parfois ces valeurs à quelques jeux compatibles, tandis que le reste de l’interface fonctionne à une fréquence inférieure. OnePlus veut ici exploiter les 165 Hz beaucoup plus largement dans l’expérience logicielle.

Des informations non encore officialisées évoquent parallèlement une dalle BOE capable de monter jusqu’à 185 Hz dans certains jeux optimisés. Cette valeur reste toutefois à considérer comme une fuite tant que OnePlus n’a pas détaillé les modes de fonctionnement de son écran.

L’intérêt d’une fréquence aussi élevée ne se limite d’ailleurs pas au chiffre affiché sur la fiche technique. Passer de 120 à 165 Hz produit une différence beaucoup moins spectaculaire que le passage historique de 60 à 120 Hz, tout en augmentant potentiellement la consommation énergétique. Le véritable défi sera donc de gérer dynamiquement la fréquence afin de réserver les valeurs maximales aux situations où elles apportent réellement quelque chose.

La combinaison entre écran plat, coins plus arrondis et bordures réduites montre également que OnePlus ne cherche pas uniquement à gagner la bataille des caractéristiques. Le constructeur travaille simultanément sur la manière dont cet écran s’intègre physiquement au smartphone.

OnePlus cherche à différencier son flagship autrement que par la puissance

Cette nouvelle série d’annonces permet surtout de mieux comprendre la philosophie du OnePlus 16. La marque s’est historiquement construite autour des performances, et cette dimension restera évidemment centrale sur son prochain flagship. Mais le marché Android haut de gamme offre désormais une telle puissance que quelques points supplémentaires dans un benchmark ne suffisent plus à créer une différence perceptible au quotidien.

OnePlus semble donc élargir son approche. Le taux de rafraîchissement élevé travaille sur la sensation de fluidité, les angles arrondis sur le confort, la touche personnalisable sur la rapidité d’accès aux fonctions et le nouveau design métallique sur l’identité du produit.

Cette recherche de différenciation par l’usage pourrait devenir plus importante encore avec la multiplication des smartphones équipés des mêmes plateformes Snapdragon et de configurations de mémoire similaires. Lorsque plusieurs appareils partagent des performances proches, ce sont les petits détails d’interaction, le logiciel, l’autonomie, la photographie et la qualité de fabrication qui déterminent davantage l’expérience.

OnePlus doit encore dévoiler plusieurs éléments essentiels du OnePlus 16 avant sa présentation attendue en octobre, notamment les caractéristiques définitives de son appareil photo et les détails complets de sa plateforme matérielle. Les informations précédentes évoquent également une batterie particulièrement importante et une nouvelle génération de Snapdragon, mais tous ces éléments devront être distingués des caractéristiques officiellement confirmées.

Le OnePlus 16 commence ainsi à dessiner un flagship moins obsédé par la seule puissance brute. Avec son écran 165 Hz, ses bordures réduites et surtout sa nouvelle touche personnalisable, OnePlus semble vouloir transformer les petits gestes du quotidien en véritables arguments de différenciation — un terrain probablement plus pertinent que jamais sur un marché où presque tous les smartphones premium sont déjà extrêmement rapides.