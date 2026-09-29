Huawei n’a pas encore officiellement présenté sa nouvelle gamme Mate 90, mais il est déjà possible de l’apercevoir dans certaines boutiques de la marque. À quelques jours du lancement prévu le 1er octobre, Huawei a commencé à installer les appareils de démonstration dans ses magasins physiques en Chine.

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Cette présence permet déjà d’avoir un aperçu concret du design des différents modèles. Plusieurs visiteurs ont ainsi photographié les smartphones et publié des vidéos de prise en main ou de déballage sur les réseaux sociaux.

Un design en métal et verre

Les premières images réelles confirment une conception mêlant métal et verre, avec un design bicolore particulièrement visible au dos. Huawei reprend notamment une approche déjà aperçue sur certains modèles précédents, avec un imposant module photo circulaire au centre de la partie supérieure.

La finition du dos alterne également plusieurs textures : la partie supérieure adopte une apparence brillante, tandis que la partie inférieure semble davantage mate. Des lignes striées traversent également la zone supérieure du dos et donnent au smartphone une signature visuelle différente des générations précédentes.

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Cette approche avait déjà été évoquée à travers les premiers rendus du Mate 90 Pro Max, mais les images prises en magasin permettent désormais de mieux apprécier les proportions et les différentes finitions.

Du vert, de l’orange et plusieurs coloris

Huawei devrait proposer une palette particulièrement large pour les Mate 90. Les différentes images montrent notamment des versions vertes, noires, grises, blanches et orange, ainsi qu’une finition dorée ou bronze. Les teintes Olive Green et orange semblent particulièrement mises en avant par Huawei.

Le constructeur cherche ainsi à proposer des finitions allant d’un aspect relativement sobre à des coloris beaucoup plus visibles.

Le travail sur les textures contribue également à différencier les appareils. Le contraste entre la partie supérieure brillante et la partie inférieure mate permet de donner davantage de relief au dos.

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Le Mate 90 RS joue la carte du luxe

Le Mate 90 RS Ultimate Design adopte une approche légèrement différente. Le modèle haut de gamme serait proposé en blanc, noir et rouge, avec une finition davantage orientée vers le segment premium et luxueux.

Toutefois, Huawei conserve la philosophie générale de la gamme, tout en travaillant davantage l’apparence du module photo et les matériaux afin de distinguer le RS Ultimate des autres Mate 90.

Cette version devrait donc se démarquer autant par son design que par son positionnement tarifaire.

Les précommandes commencent hors ligne

Huawei n’a pas encore ouvert les précommandes en ligne pour la série Mate 90. En revanche, les consommateurs peuvent déjà réserver les smartphones dans les boutiques physiques de la marque. Les magasins disposent pour l’instant principalement d’unités de démonstration, permettant aux clients de découvrir les appareils avant leur présentation officielle.

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Il est donc déjà possible de réserver son Mate 90 dans certains points de vente, alors que le lancement officiel n’interviendra que le 1er octobre.

Cette stratégie permet à Huawei de créer une première dynamique autour de sa nouvelle gamme avant même son événement de lancement. Les images réelles qui commencent à circuler donnent surtout un premier aperçu de la volonté de la marque de renforcer l’identité visuelle de ses Mate 90.