iQOO vient officiellement de présenter son nouveau smartphone haut de gamme, l’iQOO 16, avec une fiche technique clairement orientée vers les performances et le gaming. La marque mise notamment sur un écran 2K à 165 Hz, une nouvelle plateforme Snapdragon, un système de refroidissement massif et une batterie de 8 400 mAh.

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Le constructeur ne se contente pas d’augmenter les performances brutes. L’iQOO 16 cherche également à améliorer l’efficacité énergétique de son écran, la stabilité des performances sur les longues sessions de jeu et les capacités graphiques grâce à une puce dédiée.

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Un écran Samsung 2K à 165 Hz

L’iQOO 16 adopte un écran Samsung Everest de 6,85 pouces, basé sur une dalle LTPO AMOLED affichant 3 168 × 1 440 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement variable peut atteindre 165 Hz, avec une prise en charge annoncée sur les 100 principales applications du quotidien et plus de 50 jeux.

La dalle utilise le matériau lumineux Samsung M16 associé à la technologie 2K LEAD 2.0. Selon iQOO, cette combinaison permettrait de réduire de 31 % la consommation énergétique par rapport à un écran 1,5K de taille comparable.

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La luminosité atteint jusqu’à 2 800 nits en mode HBM, tandis que le pic local peut grimper jusqu’à 10 000 nits. L’écran bénéficie également du HDR10+, du Dolby Vision et d’une couverture DCI-P3.

Pour le confort visuel, iQOO annonce une émission lumineuse non polarisée, une gradation DC à pleine luminosité et un PWM haute fréquence pouvant atteindre 3 300 Hz. Un système spécifique de protection contre l’éblouissement est également prévu pour le jeu.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 et refroidissement massif

Le smartphone est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, gravé en 2 nm, accompagné d’un GPU Adreno 850 et de la puce gaming Q4. iQOO annonce un score d’environ 5,57 millions de points sur AnTuTu, un chiffre qui devra naturellement être considéré comme une mesure constructeur et non comme une référence universelle des performances réelles.

Pour maintenir ces performances dans la durée, l’iQOO 16 intègre une chambre à vapeur 3D de 8 500 mm², positionnée au plus près des zones les plus chaudes. Elle est complétée par trois couches de graphite représentant une surface totale de 29 453 mm².

Le système Monster Hyper-Core Engine et son nouveau planificateur Hyper-Core sont chargés de gérer dynamiquement la charge afin de maintenir un équilibre entre performances, température et consommation.

Une puce Q4 dédiée au gaming

iQOO renforce également la partie graphique avec sa puce Q4 gaming. Celle-ci prend en charge le ray tracing sur l’ensemble de la scène ainsi que le moteur de super-rendu QNSS. Selon iQOO, le smartphone peut combiner une résolution 2K avec une interpolation à 165 images par seconde dans six jeux mobiles majeurs. Le constructeur annonce également des profils de rendu QNSS natifs pour 11 jeux, du super-échantillonnage 2K pour 13 titres et des modes 165 Hz sur plusieurs centaines de jeux.

Le constructeur ajoute enfin une chaîne de traitement permettant une caméra de streaming en 8K et un assistant dédié à la diffusion en direct.

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Trois capteurs de 50 mégapixels

À l’arrière, l’iQOO 16 dispose d’un triple appareil photo. Le capteur principal de 50 mégapixels utilise un format 1/1,3 pouce, avec une ouverture f/1,68 et une stabilisation optique. iQOO affirme que ce capteur bénéficie d’une captation de lumière en hausse de 79 % par rapport à la génération précédente haut de gamme de la marque.

Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, offrant un zoom optique 3x. Ce dernier repose sur un capteur Sony de 1/1,95 pouce et bénéficie lui aussi de l’OIS.

Le traitement photographique repose sur le moteur NICE 3.0 Optical Reconstruction Engine et le logiciel Super Light and Shadow HDR. Plusieurs profils colorimétriques sont disponibles, dont Original Color, Chasing Light et Rich Color.

L’iQOO 16 prend également en charge les photos Live en 4K Ultra HD, avec la possibilité de personnaliser leur image de couverture et leur style.

Une batterie de 8 400 mAh

L’autonomie constitue l’un des autres points forts du smartphone. L’iQOO 16 embarque une imposante batterie Blue Ocean de 8 400 mAh. La recharge filaire atteint 100 W, tandis que la recharge sans fil monte à 40 W. Pour les longues sessions de jeu, iQOO propose également une alimentation directe permettant de contourner la batterie lorsque le smartphone est fortement sollicité.

Cette technologie doit notamment réduire la chaleur générée par les cycles de charge et décharge simultanés pendant les sessions de gaming.

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OriginOS 7 et multitâche renforcé

L’iQOO 16 fonctionne sous Android 17 avec OriginOS 7. Le système intègre notamment Atomic Workbench, qui permet d’afficher jusqu’à cinq applications simultanément sur un même écran. Little V Dynamic Components permet de son côté de créer automatiquement certaines tâches et de personnaliser des éléments du bureau.

Le smartphone dispose par ailleurs d’un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D intégré à l’écran, de haut-parleurs stéréo et d’un système audio Hi-Fi.

Un design décliné en trois versions

L’iQOO 16 est proposé en trois coloris : Light Chaser, Racing Track et Legend. Le bloc photo adopte un design flottant sous une surface en verre, avec trois objectifs disposés selon un motif triangulaire. Le châssis présente des angles arrondis et un cadre légèrement incurvé qui rejoint le panneau arrière.

Le smartphone mesure 163,75 × 76,90 mm. Son épaisseur varie de 8,3 à 8,55 mm selon la finition, tandis que son poids s’établit entre 222,5 et 229,8 grammes.

L’ensemble bénéficie d’une certification IP68 + IP69 et prend en charge la 5 G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC et l’USB-C 3,2 Gen 1.

Prix et disponibilité

L’iQOO 16 est déjà commercialisé en Chine avec quatre configurations :

12 Go + 256 Go : 5 999 yuans

12 Go + 512 Go : 6 799 yuans

16 Go + 512 Go : 7 499 yuans

16 Go + 1 To : 8 499 yuans

Les tarifs communiqués correspondent au marché chinois et ne permettent pas de déduire directement un éventuel prix européen.

Avec son écran 2K 165 Hz, son Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, sa puce Q4 dédiée au gaming, son refroidissement de 8 500 mm² et surtout sa batterie de 8 400 mAh, l’iQOO 16 assume clairement son positionnement de smartphone très haut de gamme orienté performances. Reste désormais à savoir si et quand cette configuration arrivera sur les marchés internationaux.