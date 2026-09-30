Google ne semble pas vouloir bouleverser le design de son prochain smartphone milieu de gamme. Des rendus partagés par Android Headlines, dévoileraient ce qui pourrait être le Pixel 11a. Et à première vue, il faudra un œil attentif pour le distinguer de ses prédécesseurs.

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Le futur modèle conserverait en effet l’essentiel du design des Pixel 10a et Pixel 9a, avec notamment des bordures d’écran toujours assez épaisses. Seul le bloc photo arrière évoluerait légèrement, avec une forme ovale qui serait davantage arrondie.

Un design qui évolue à peine

Les rendus montrent un smartphone qui reprend quasiment à l’identique les lignes de la génération précédente. Le Pixel 11a conserverait notamment des bordures d’écran relativement imposantes, un choix qui contraste fortement avec le design plus moderne attendu sur le reste de la gamme Pixel 11.

Le changement le plus visible concernerait le module photo arrière. Celui-ci adopterait une forme légèrement plus arrondie, mais l’ensemble resterait immédiatement identifiable comme un smartphone Pixel de série A.

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Cette continuité pourrait permettre à Google de conserver une identité visuelle cohérente sur cette gamme plus abordable, mais elle risque également de donner au Pixel 11a une apparence moins moderne que les modèles plus haut de gamme.

Un Tensor G6 pour compenser le manque de nouveautés

Toutefois, le Pixel 11a pourrait bénéficier d’une évolution matérielle importante. Selon une précédente fuite relayée par Mystic Leaks, Google préparerait le passage au Tensor G6. Ce changement serait particulièrement notable puisque les Pixel 9a et Pixel 10a utiliseraient encore le Tensor G4.

Si cette information se confirme, Google pourrait donc miser davantage sur les composants internes que sur le design pour distinguer cette nouvelle génération.

Pour les utilisateurs qui accordent davantage d’importance aux performances, à l’intelligence artificielle et à la durée de vie logicielle qu’au design, cette évolution pourrait ainsi constituer le principal intérêt du Pixel 11a.

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Quatre coloris seraient prévus

Android Headlines évoque également quatre coloris pour le Pixel 11a : noir, argent, vert et violet. Les nuances exactes ne sont toutefois pas encore connues. Les caractéristiques complètes, le prix et les autres détails techniques restent également à confirmer.

Comme toujours avec ces rendus issus de fuites, le design présenté aujourd’hui peut encore évoluer avant l’annonce officielle.

Un Pixel 11a encore très proche du Pixel 10a

À ce stade, le Pixel 11a semble donc miser sur une formule particulièrement conservatrice. Google conserverait une grande partie du design des précédentes générations tout en préparant une mise à niveau du processeur.

Le résultat pourrait être un smartphone qui ressemble davantage à une évolution technique du Pixel 10a qu’à une véritable nouvelle génération esthétique. Il faudra surtout attendre les caractéristiques officielles pour déterminer si le Tensor G6 et les éventuelles autres améliorations suffiront à justifier cette nouvelle génération.

Google devrait présenter officiellement son nouveau modèle de série A selon le calendrier habituel de cette gamme, mais la date exacte de lancement, le prix et les spécifications complètes restent à confirmer.