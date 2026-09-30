Firefox s’offre une nouvelle identité visuelle. Mozilla déploie une importante refonte de son navigateur avec Project Nova, qui apporte une interface plus arrondie, de nouvelles couleurs et une présentation désormais plus cohérente entre les versions desktop et mobile.

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Les changements concernent notamment les onglets, la barre d’adresse, les icônes et les thèmes. Mozilla assure que cette évolution esthétique n’aura aucun impact sur les performances du navigateur.

Des onglets plus ronds et une interface modernisée

La transformation est particulièrement visible dès l’ouverture de Firefox. Les différents éléments de l’interface adoptent des formes plus arrondies, avec notamment des onglets au style plus « bulle » et une barre d’adresse aux angles davantage arrondis. Mozilla rafraîchit également les couleurs et les icônes afin de donner au navigateur une apparence plus contemporaine.

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L’objectif est surtout d’harmoniser l’expérience. Firefox sur bureau et Firefox mobile partagent désormais une même philosophie visuelle, ce qui doit rendre l’utilisation du navigateur plus cohérente lorsque l’on passe d’un appareil à l’autre.

Cette nouvelle interface rapproche également visuellement Firefox de certains de ses concurrents, notamment Chrome, qui utilise depuis plusieurs années des éléments d’interface largement arrondis.

Plus de personnalisation

Project Nova ne se limite pas à modifier l’apparence par défaut. Mozilla ajoute également davantage de possibilités de personnalisation avec de nouveaux thèmes et fonds d’écran. Plusieurs palettes de couleurs sont proposées, avec notamment une douzaine de teintes disponibles en versions claire et sombre.

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L’utilisateur peut ainsi davantage adapter Firefox à ses préférences sans devoir installer des extensions ou modifier manuellement l’interface. Mozilla avait déjà présenté une partie de ces nouvelles options de personnalisation en mai, avant le déploiement de la refonte complète.

Le retour du mode Compact

Firefox 157 apporte également le retour d’une fonctionnalité réclamée par les utilisateurs : le mode Compact. Ce mode réduit la taille des onglets et de la barre d’outils afin de laisser davantage d’espace à la page web elle-même. Mozilla propose également une option de compactage automatique, particulièrement intéressante sur les petits écrans. Firefox peut ainsi adapter l’interface lorsque l’espace disponible est limité.

Le retour de ce mode montre que Mozilla cherche à moderniser l’apparence de Firefox sans nécessairement augmenter l’espace occupé par ses différents contrôles.

Une nouvelle étape pour Firefox

Mozilla présente Project Nova comme un véritable renouvellement de Firefox, après plusieurs évolutions importantes apportées au navigateur au cours des derniers mois. Firefox a notamment reçu des widgets sur sa page d’accueil, la fonction Split View, un VPN intégré ainsi que des contrôles permettant de désactiver certaines fonctions liées à l’intelligence artificielle.

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Mozilla n’abandonne d’ailleurs pas l’IA. Le navigateur dispose également depuis cette année du mode Smart Window, qui vise à permettre à Firefox de rivaliser avec les nouvelles fonctionnalités d’IA intégrées dans certains navigateurs concurrents.

Cette refonte intervient donc dans une période où Mozilla cherche à faire évoluer Firefox aussi bien sur le plan fonctionnel que visuel.

Firefox devient plus coloré

Avec Project Nova, Firefox adopte finalement une interface plus expressive, plus arrondie et davantage personnalisable. Le changement est visible immédiatement, mais Mozilla conserve les fondamentaux du navigateur. L’objectif n’est pas de transformer complètement l’expérience, mais de moderniser son apparence et d’unifier les interfaces desktop et mobile.

Et pour les utilisateurs qui préfèrent une interface plus compacte, Firefox 157 réintroduit justement une option permettant de réduire l’espace occupé par les onglets et la barre d’outils.