Après avoir lancé la Luna Ultra avec son étonnant système à deux objectifs, Insta360 décline sa caméra stabilisée dans une version plus simple et moins chère. La nouvelle Luna Pro abandonne le téléobjectif, mais conserve l’essentiel du modèle Ultra tout en ajoutant une fonction particulièrement importante pour les créateurs : l’enregistrement vidéo vertical en 4K.

Cette capacité lui permet même de prendre un avantage très concret sur la Luna Ultra et sur les DJI Osmo Pocket 4 et Osmo Pocket 4P, encore limités à la 3K en orientation portrait. Pour Insta360, le message est clair : la Luna Pro vise directement les usages TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.

Une Luna Ultra simplifiée autour d’un seul objectif

La Luna Pro reprend en grande partie la formule de la Luna Ultra, mais dans une configuration plus minimaliste. Elle conserve le même capteur de type 1 pouce capable d’enregistrer en 8K, utilisé ici avec un unique objectif principal. Insta360 supprime donc le téléobjectif qui faisait l’originalité de la Luna Ultra, ce qui réduit à la fois la complexité, le poids et le prix de l’appareil.

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Le design général évolue peu. On retrouve toujours l’écran tactile OLED de 2 pouces détachable, qui peut également servir de télécommande lorsque la caméra est placée à distance.

La batterie reste elle aussi annoncée pour environ 4 heures d’utilisation, tandis que la fonction NFC permettant d’accélérer les transferts vers l’application mobile Insta360 est toujours présente. Sur la Luna Pro, l’étiquette NFC a simplement été déplacée vers la tête de caméra.

La Pro apparaît donc moins comme une véritable nouvelle génération que comme une déclinaison recentrée sur les usages les plus courants.

La vidéo verticale 4K devient son principal argument

La grande différence se trouve dans l’exploitation du capteur. La Luna Pro peut enregistrer des vidéos verticales en 4K à 30 images par seconde, en utilisant la définition élevée du capteur 8K pour recadrer proprement l’image au format portrait. Cela peut sembler être une évolution mineure, mais elle répond à une contrainte bien réelle pour les créateurs.

La Luna Ultra, tout comme les DJI Osmo Pocket 4 et Pocket 4P, est limitée à la 3K lorsque la caméra filme verticalement. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir un véritable fichier 4K portrait doivent donc parfois tourner physiquement l’ensemble du stabilisateur sur le côté, une solution peu élégante pour un appareil précisément conçu pour simplifier le tournage.

Avec la Luna Pro, Insta360 corrige directement ce problème.

Le choix paraît d’autant plus pertinent que les formats verticaux sont devenus incontournables sur les plateformes sociales. Une caméra compacte dédiée à la création de contenu doit aujourd’hui traiter le portrait comme un mode principal, et non comme un simple recadrage secondaire.

La Luna Ultra recevra elle aussi la 4K verticale

Toutefois, l’avantage de la Luna Pro ne devrait pas rester exclusif très longtemps. Insta360 a confirmé que la Luna Ultra recevra également l’enregistrement vertical en 4K grâce à une mise à jour logicielle. Le firmware est actuellement attendu pour le 20 septembre.

Cette décision montre que la limitation n’était pas véritablement matérielle. Les deux appareils utilisant le même capteur principal, Insta360 peut visiblement activer la fonction par logiciel sur son modèle Ultra. Cela évite surtout une situation étrange où la version la moins chère aurait conservé durablement une fonction absente du flagship.

Une fois cette mise à jour distribuée, le choix entre les deux modèles redeviendra donc plus classique : la Luna Pro pour ceux qui se satisfont d’un objectif unique, et la Luna Ultra pour ceux qui veulent davantage de polyvalence grâce au téléobjectif.

Un écran détachable qui reste l’un des points forts du concept

Insta360 conserve également l’une des idées les plus intéressantes de sa gamme Luna : l’écran amovible. Le petit écran OLED de 2 pouces peut être détaché du corps de la caméra et utilisé à distance comme télécommande. Cette conception permet de cadrer une scène même lorsque la caméra est placée hors de portée, sur un support ou à quelques mètres de l’utilisateur.

Pour les créateurs solo, cette flexibilité peut être plus importante que l’ajout d’un deuxième objectif. Elle facilite les plans face caméra, les prises de vue sur pied ou les compositions où l’utilisateur doit rester dans le champ sans pouvoir surveiller directement l’écran principal.

L’association entre stabilisation mécanique, capteur relativement grand et écran distant donne ainsi à la Luna Pro une position intermédiaire intéressante entre une caméra d’action, un smartphone sur gimbal et une petite caméra de vlog traditionnelle.

Un positionnement tarifaire agressif face à DJI

La Insta360 Luna Pro est commercialisée en France au prix de 529 euros, contre 729 euros pour la Luna Ultra. Elle reste donc légèrement plus chère que la DJI Osmo Pocket 4, affichée à 479 euros. L’écart reste suffisamment limité pour que les fonctionnalités puissent peser davantage que le prix seul.

Sur un marché où DJI domine depuis longtemps la catégorie des caméras compactes stabilisées, l’absence officielle de son principal rival aux États-Unis laisse davantage d’espace à un concurrent capable de proposer une expérience similaire avec quelques différences fonctionnelles bien ciblées.

Insta360 vise directement les créateurs mobiles

La Luna Pro illustre surtout la manière dont le marché des petites caméras évolue. Pendant longtemps, la priorité était de proposer la meilleure qualité d’image possible dans un format compact. Aujourd’hui, la question de la compatibilité avec les usages sociaux devient presque aussi importante. Pouvoir filmer directement en vertical, transférer rapidement les fichiers vers un smartphone et contrôler la caméra à distance répond à des besoins beaucoup plus concrets qu’une simple augmentation de définition.

Insta360 semble l’avoir compris en faisant de la 4K verticale le principal argument de la Luna Pro. Le retrait du téléobjectif peut être perçu comme une concession, mais il permet aussi de proposer un produit plus léger et moins coûteux, sans sacrifier le capteur principal ni l’autonomie.

La Luna Pro n’est donc pas la version la plus spectaculaire de la gamme, mais elle pourrait être la plus cohérente pour de nombreux créateurs : un seul objectif, un grand capteur, un écran détachable et, surtout, une vidéo verticale enfin traitée comme un format de premier ordre.