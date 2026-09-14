Le futur OnePlus 16 pourrait devenir l’un des smartphones les plus difficiles à acheter officiellement en dehors de Chine. Alors que les premières rumeurs laissaient encore espérer une commercialisation en Inde, de nouvelles informations indiquent que OnePlus pourrait finalement réserver son prochain flagship numéroté à son marché domestique.

La marque adopterait alors une stratégie beaucoup plus segmentée : le OnePlus 16 resterait en Chine, tandis que l’Inde recevrait plutôt un OnePlus 16R comme modèle haut de gamme principal, accompagné des futures gammes Nord et N sur les segments plus accessibles.

Le OnePlus 16 pourrait ne jamais sortir officiellement en Inde

Le leaker Yogesh Brar affirme que OnePlus envisagerait une nouvelle organisation de sa gamme indienne en 2027. Dans ce scénario, le OnePlus 16 ne serait pas lancé localement et laisserait sa place au OnePlus 16R.

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L’information reste à prendre avec précaution, puisqu’aucune confirmation officielle n’a encore été donnée par OnePlus. Elle n’est toutefois pas isolée : un autre informateur, Debayan Roy, avait déjà évoqué il y a plusieurs semaines l’absence du OnePlus 16 sur le marché indien.

Si les deux informations se vérifient, le prochain flagship numéroté de la marque deviendrait donc essentiellement un produit réservé à la Chine. Ce serait un changement majeur pour OnePlus, l’Inde ayant longtemps occupé une place centrale dans sa stratégie internationale.

Le repositionnement serait d’autant plus notable que la marque s’est déjà retirée de plusieurs marchés occidentaux. Une absence en Inde réduirait fortement la portée internationale du OnePlus 16 et marquerait une rupture nette avec les années où les flagships de la marque étaient pensés comme des concurrents directs des Galaxy S, Pixel et iPhone.

Le OnePlus 16R deviendrait le véritable flagship indien

Dans cette nouvelle organisation, le OnePlus 16R prendrait une importance beaucoup plus grande qu’auparavant. Historiquement, la gamme R occupe une position intermédiaire. Elle récupère une partie de l’ADN du flagship principal, mais avec un processeur, une photographie ou certains matériaux légèrement moins ambitieux afin de contenir les coûts. En contrepartie, OnePlus y installe souvent une batterie plus importante.

Le OnePlus 15R illustre déjà cette logique avec une capacité de 7 400 mAh, légèrement supérieure aux 7 300 mAh du OnePlus 15.

Si le 16R devient réellement le modèle le plus haut de gamme vendu en Inde, cette gamme changerait toutefois de statut. Elle ne serait plus seulement l’alternative plus accessible au flagship, mais le produit chargé de représenter OnePlus sur l’un de ses marchés historiques les plus importants.

Cette évolution pourrait aussi s’accompagner d’un positionnement plus ambitieux en photographie, en finition ou en performances afin de réduire l’écart avec le OnePlus 16 chinois.

Un futur modèle probablement dérivé de la gamme Ace

OnePlus pourrait conserver sa stratégie habituelle pour construire ce 16R. Depuis plusieurs générations, les modèles R vendus à l’international sont étroitement dérivés de smartphones Ace commercialisés en Chine. Le OnePlus 13R reprenait ainsi l’essentiel du OnePlus Ace 5, tandis que le OnePlus 15R reposait sur l’Ace 6T. Dans cette logique, le futur OnePlus 16R pourrait être basé sur un appareil de la famille Ace 7.

Le problème est qu’aucune information solide n’a encore émergé concernant cette future série chinoise. Impossible donc de déterminer pour l’instant quel processeur, quel ensemble photo ou quelle capacité de batterie pourrait finalement arriver sur le marché indien.

Cette absence d’informations illustre aussi la difficulté à anticiper la nouvelle stratégie de OnePlus. Si le 16R devient le véritable sommet de gamme en Inde, la marque pourrait décider de le rapprocher davantage du OnePlus 16 que lors des générations précédentes.

Le OnePlus 16 s’annonce pourtant particulièrement ambitieux

La possible limitation géographique est d’autant plus frustrante que les premières fuites décrivent un appareil très ambitieux. Le OnePlus 16 utiliserait un écran pouvant atteindre 165 Hz, associé à un matériau luminescent X4 développé sur mesure avec BOE. Ce nouveau panneau devrait notamment améliorer la luminosité tout en conservant l’orientation très gaming adoptée par les dernières générations.

La photographie évoluerait également fortement. Plusieurs fuites évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 50 mégapixels chacun.

Sous le capot, OnePlus miserait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, attendu comme l’une des plateformes mobiles les plus puissantes de Qualcomm. Certaines informations parlent également de composants dédiés à l’affichage, au réseau et au tactile afin de réduire la latence en jeu. La batterie pourrait enfin atteindre 9 000 mAh, un chiffre spectaculaire pour un flagship traditionnel et cohérent avec la stratégie récente de OnePlus autour de l’autonomie.

Toutes ces caractéristiques restent pour l’instant issues de fuites, et la fiche technique finale pourrait encore évoluer avant l’annonce officielle.

Une stratégie qui ressemble de plus en plus à un recentrage

Au-delà du produit lui-même, cette rumeur raconte surtout l’évolution de OnePlus. La marque s’est construite sur une promesse extrêmement internationale : proposer un flagship performant, relativement accessible et disponible bien au-delà de la Chine. Le concept de « flagship killer » reposait autant sur le prix que sur cette capacité à affronter directement Samsung, Apple ou Google sur leurs propres marchés.

Une commercialisation uniquement chinoise du OnePlus 16 inverserait cette logique.

OnePlus pourrait alors devenir une marque à deux vitesses : des smartphones numérotés très ambitieux réservés à la Chine, et des gammes R, Nord ou N adaptées aux besoins et aux contraintes tarifaires des autres marchés. Cette organisation peut avoir du sens industriellement. Elle permet de concentrer les composants les plus coûteux sur le marché domestique, où OPPO et OnePlus disposent d’un réseau commercial plus solide, tout en conservant des produits plus compétitifs ailleurs.

Mais elle réduit aussi fortement la visibilité mondiale des flagships de la marque.

Le OnePlus 16 pourrait devenir un flagship vitrine plutôt qu’un produit mondial

Si cette stratégie se confirme, le OnePlus 16 ne jouerait plus exactement le même rôle que ses prédécesseurs. Il deviendrait davantage une vitrine technologique destinée au marché chinois : écran 165 Hz, énorme batterie, nouveau Snapdragon et photographie 200 mégapixels, tandis que le reste du monde recevrait des appareils plus pragmatiques et potentiellement mieux adaptés aux prix locaux.

Ce scénario pourrait être rentable, mais il pose une question importante pour l’identité de OnePlus.

Une marque qui s’est longtemps construite en défiant les géants mondiaux peut-elle conserver la même influence si ses meilleurs smartphones deviennent progressivement difficiles, voire impossibles, à acheter en dehors de Chine ? Le OnePlus 16 pourrait être l’un de ses flagships les plus impressionnants — tout en étant paradoxalement celui que le moins d’utilisateurs internationaux pourront réellement acheter.