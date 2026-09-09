OnePlus semble vouloir aller beaucoup plus loin que la simple course à la puissance brute avec son prochain flagship. Selon de nouvelles informations attribuées à Digital Chat Station, le OnePlus 16 intégrerait trois puces distinctes spécialement conçues pour le gaming, chacune dédiée à un maillon précis de l’expérience : affichage, réseau et tactile.

Cette architecture viendrait compléter, et non remplacer, le processeur principal. Le smartphone est par ailleurs attendu avec le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, ce qui laisse entrevoir une approche très agressive de la performance, où OnePlus chercherait surtout à réduire les latences que les joueurs ressentent réellement.

Trois puces spécialisées pour le gaming

Le OnePlus 16 serait le premier modèle de la marque à exploiter simultanément trois composants dédiés au jeu. La première, baptisée P4, serait consacrée à l’affichage et aurait pour objectif de réduire le temps de réponse de l’écran. La seconde, appelée G3, s’occuperait du réseau afin d’améliorer la stabilité de la connexion pendant les parties. Enfin, la puce T3 serait dédiée au tactile et chercherait à enregistrer les commandes plus rapidement.

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Sur le papier, le principe est simple : ne pas demander au SoC principal de tout gérer.

OnePlus répartirait certaines fonctions sensibles à la latence vers des circuits spécialisés, capables de traiter plus directement les informations liées à l’écran, aux interactions tactiles et à la connectivité.

Cette approche rappelle la manière dont certains smartphones gaming utilisent déjà des puces secondaires pour l’interpolation d’images ou la gestion de l’affichage. OnePlus pousserait toutefois le concept plus loin en séparant plusieurs fonctions critiques.

L’objectif est surtout de réduire la latence de bout en bout

Pour un joueur, la puissance du processeur n’est qu’une partie de l’expérience. Un smartphone peut afficher un excellent score dans les benchmarks tout en donnant une impression moins réactive si le tactile, l’écran ou le réseau introduisent quelques millisecondes supplémentaires à chaque étape.

C’est précisément ce que OnePlus semble vouloir corriger. Une pression sur l’écran doit être détectée, transmise au système, traitée par le jeu, convertie en image puis affichée. Sur un jeu compétitif rapide, chaque maillon peut ajouter un délai. En dédiant une puce au tactile et une autre à l’affichage, OnePlus pourrait théoriquement réduire ces latences intermédiaires. La G3 chercherait de son côté à limiter les variations réseau, qui restent l’un des principaux facteurs affectant les jeux multijoueurs.

La promesse est donc moins spectaculaire qu’un nouveau record de fréquence CPU, mais probablement plus pertinente dans un usage réel.

OnePlus aurait travaillé avec des studios de jeux FPS

La fuite indique également que OnePlus aurait collaboré avec plusieurs studios spécialisés dans les jeux FPS afin d’optimiser son système. Ce détail est important. Une architecture matérielle dédiée n’a d’intérêt que si les jeux sont capables de réellement l’exploiter. Travailler directement avec les développeurs peut permettre d’adapter la gestion du rafraîchissement, du tactile ou du réseau à des situations concrètes plutôt qu’à des scénarios de laboratoire.

Cela pourrait également aider OnePlus à optimiser certains titres populaires dès le lancement.

Les smartphones Android haut de gamme disposent désormais d’une puissance largement suffisante pour faire tourner la majorité des jeux. La différence se joue donc de plus en plus sur l’optimisation : stabilité du framerate, régularité des temps de réponse, température et constance des performances sur plusieurs dizaines de minutes.

C’est probablement sur ce terrain que OnePlus cherche à se différencier.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro resterait au centre de la plateforme

Les trois puces gaming ne remplaceraient évidemment pas le processeur principal. Le OnePlus 16 serait attendu parmi les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une puce encore non officialisée par Qualcomm à ce stade. Selon les premières fuites, elle serait fabriquée avec un procédé 2 nm de TSMC et utiliserait une nouvelle génération de cœurs Oryon capables de dépasser les 5 GHz.

Une augmentation de l’IPC est également évoquée, ce qui permettrait d’améliorer les performances à fréquence égale. Toutefois,.ces informations restent à prendre avec prudence tant que Qualcomm n’a pas présenté officiellement sa plateforme.

Si elles se confirment, OnePlus disposerait néanmoins d’un SoC extrêmement puissant auquel viendraient s’ajouter des composants spécialisés pour optimiser certaines fonctions précises. C’est une approche différente de celle qui consiste simplement à augmenter les fréquences ou à renforcer le refroidissement.

Un nouvel écran BOE pensé pour accompagner cette architecture

Le OnePlus 16 devrait également inaugurer une nouvelle génération de l’Oriental Screen, développée en partenariat avec BOE. De précédentes informations évoquaient notamment un écran pouvant atteindre 165 Hz, avec un rafraîchissement élevé exploitable de manière plus globale dans l’interface et les applications compatibles.

Cette caractéristique prend davantage de sens avec la puce P4. Un écran à très haute fréquence de rafraîchissement n’améliore réellement la sensation de fluidité que si toute la chaîne suit : rendu graphique, synchronisation, temps de réponse du panneau et traitement des commandes tactiles.

La combinaison d’un écran 165 Hz, d’une puce d’affichage dédiée et d’un composant tactile séparé pourrait donc permettre à OnePlus de construire une expérience plus cohérente qu’un simple argument marketing autour du nombre de hertz.

Il faudra toutefois vérifier si ce niveau de rafraîchissement reste accessible dans les jeux les plus exigeants et dans quelles conditions thermiques.

ColorOS 17 devra maintenir la fluidité en dehors des jeux

OnePlus travaillerait également sur la partie logicielle avec ColorOS 17, dont la présentation est attendue prochainement. OPPO et OnePlus auraient passé plusieurs mois à retravailler les animations et la gestion des ressources afin d’améliorer la sensation de fluidité.

Ce travail peut sembler secondaire face aux nouvelles puces, mais il est essentiel. Un smartphone conçu pour paraître extrêmement réactif dans les jeux ne peut pas se permettre une interface qui donne une impression moins cohérente dans les usages quotidiens. La fluidité perçue dépend énormément de la régularité des animations, du temps de lancement des applications et de la manière dont le système distribue les ressources.

OnePlus semble donc vouloir aligner matériel et logiciel autour d’un même objectif : réduire au maximum toute sensation de délai.

OnePlus transforme progressivement son flagship en smartphone gaming discret

Le plus intéressant dans cette fuite est peut-être le positionnement du produit..OnePlus ne commercialise pas ses flagships comme des smartphones gaming au sens traditionnel. Ils n’adoptent généralement ni ventilateur visible, ni design agressif, ni boutons physiques massifs. Pourtant, la marque intègre progressivement des technologies que l’on retrouve habituellement sur des appareils spécialisés.

Les trois puces P4, G3 et T3 iraient clairement dans cette direction. OnePlus pourrait ainsi chercher à proposer les performances d’un smartphone gaming sans en adopter les contraintes esthétiques ou ergonomiques. Cette stratégie peut être efficace sur le haut de gamme. La majorité des utilisateurs ne veulent pas nécessairement acheter un téléphone uniquement consacré au jeu, mais ils peuvent apprécier une meilleure réactivité, une connexion plus stable et un écran plus fluide dans tous les usages.

La frontière entre flagship premium et smartphone gaming devient donc de plus en plus floue.

La vraie question sera de mesurer ce que ces trois puces changent réellement

Pour l’instant, aucune de ces informations n’a été confirmée officiellement par OnePlus. Les noms P4, G3 et T3, leur fonctionnement exact et leur interaction avec le Snapdragon restent donc au stade de la fuite. Le constructeur devra surtout démontrer que cette architecture apporte un bénéfice mesurable. Ajouter trois puces spécialisées est impressionnant sur une fiche technique, mais leur intérêt dépendra du gain réel en latence, de leur consommation énergétique et du nombre de jeux capables de les exploiter.

Si OnePlus parvient à améliorer simultanément la réponse tactile, la stabilité réseau et l’affichage sans compromettre l’autonomie, le OnePlus 16 pourrait proposer une approche particulièrement cohérente du gaming mobile.

Avec cette génération, OnePlus semble vouloir déplacer la compétition : moins de records théoriques, davantage d’attention portée aux quelques millisecondes qui séparent une commande de ce que le joueur voit réellement à l’écran.