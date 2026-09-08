MediaTek prépare une nouvelle étape dans sa montée en gamme. Le constructeur taïwanais a confirmé la présentation de sa prochaine plateforme Dimensity haut de gamme pour le 15 septembre en Chine, avec une nouveauté symbolique : l’arrivée, pour la première fois dans cette famille, d’une déclinaison estampillée « Pro ».

Cette puce, attendue sous le nom de Dimensity 9600 Pro, pourrait surtout devenir le premier SoC mobile 2 nm de MediaTek. Au-delà de la finesse de gravure, la marque promet des progrès en efficacité énergétique, en rendu graphique assisté par IA et en vidéo, avec plusieurs smartphones premium de vivo et OPPO déjà pressentis pour l’adopter.

MediaTek introduit une déclinaison Pro dans la famille Dimensity

La présentation aura lieu le 15 septembre à 14 h 30, heure locale chinoise. MediaTek ne dévoile pas encore toutes les caractéristiques de sa nouvelle plateforme, mais son teaser insiste sur des améliorations conjointes du matériel et du logiciel.

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Le changement de nomenclature n’est pas anodin. Jusqu’à présent, MediaTek utilisait essentiellement la numérotation de ses Dimensity pour distinguer ses différentes générations et variantes. L’arrivée d’un suffixe « Pro » pourrait lui permettre de créer un niveau supplémentaire au sommet de sa gamme, à l’image de ce que Qualcomm fait désormais avec ses plateformes Snapdragon les plus ambitieuses.

Selon les premières informations, le catalogue serait ainsi séparé entre un Dimensity 9600 relativement conventionnel et un Dimensity 9600 Pro beaucoup plus agressif techniquement. Le premier resterait basé sur une gravure en 3 nm et constituerait une évolution du Dimensity 9500, tandis que le second passerait directement à une nouvelle génération de procédé de fabrication.

Le Dimensity 9600 Pro pourrait inaugurer le 2 nm chez MediaTek

Le Dimensity 9600 Pro serait fabriqué avec le procédé N2P de deuxième génération de TSMC, là où le Dimensity 9600 standard conserverait une gravure en 3 nm. Il convient encore de rester prudent sur ce point, MediaTek n’ayant pas détaillé officiellement le procédé utilisé. Si cette information se confirme le 15 septembre, le passage au 2 nm constituerait néanmoins l’une des évolutions les plus importantes de cette génération.

Une gravure plus avancée permet théoriquement d’améliorer le rapport entre performances et consommation. Le constructeur peut choisir d’exploiter ce gain pour augmenter les fréquences à enveloppe énergétique comparable, réduire la consommation à performances identiques ou chercher un compromis entre les deux.

Sur smartphone, c’est généralement cette dernière approche qui présente le plus d’intérêt. Les SoC haut de gamme disposent déjà d’une puissance considérable, mais maintenir cette puissance sans provoquer de chauffe excessive reste beaucoup plus difficile. L’efficacité du Dimensity 9600 Pro sous charge prolongée sera donc plus instructive que ses seuls résultats dans les benchmarks.

Une architecture CPU particulièrement agressive

Les premières fuites évoquent un processeur à huit cœurs organisé autour de trois niveaux de performances. Deux cœurs atteindraient 4,55 GHz, trois autres monteraient jusqu’à 4,35 GHz, tandis que les trois derniers fonctionneraient jusqu’à 3,10 GHz.

Une telle configuration montre que MediaTek chercherait à maintenir une forte capacité de calcul sur plusieurs cœurs simultanément plutôt qu’à concentrer toute la puissance sur un seul cœur principal.

Des résultats Geekbench attribués au futur vivo X500 Pro Max ont déjà circulé, avec plus de 4 000 points en monocoeur et plus de 13 000 points en multicoeurs. Ces chiffres sont impressionnants, mais restent à considérer comme préliminaires tant que le matériel commercial, les fréquences définitives et les conditions du test ne sont pas connus.

C’est particulièrement vrai sur les plateformes mobiles, où les performances dépendent fortement du refroidissement adopté par chaque constructeur. Un même SoC peut se comporter très différemment dans deux smartphones selon la taille de la chambre à vapeur, les limites thermiques imposées par le fabricant et son profil énergétique.

L’IA arrive directement dans le pipeline graphique

Le GPU pourrait être un Mali-G2-Ultra-NX MC12, mais MediaTek semble surtout vouloir communiquer sur la manière dont ses différentes unités de calcul travaillent ensemble. La marque évoque notamment un rendu graphique assisté par IA, accompagné d’une nouvelle génération de son StarSpeed Engine. Le ray tracing accéléré matériellement devrait également continuer à progresser.

L’enjeu dépasse désormais la puissance graphique brute. Les plateformes mobiles commencent à reprendre certaines techniques devenues centrales sur PC et consoles, notamment la reconstruction d’image et la génération d’images intermédiaires. Au lieu de demander au GPU de calculer intégralement chaque image à très haute définition, une partie du rendu peut être reconstruite ou améliorée grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique.

Cette approche peut permettre d’augmenter la fluidité tout en limitant la consommation, à condition que l’intégration soit suffisamment efficace et que les développeurs l’adoptent réellement.

C’est précisément sur ce terrain que la bataille entre MediaTek et Qualcomm devient intéressante. Les deux entreprises ne cherchent plus uniquement à proposer le GPU affichant le meilleur pic de performances : elles construisent progressivement des architectures où GPU, NPU et moteurs logiciels participent ensemble au rendu.

La vidéo 4K à 240 fps devient un nouvel argument

MediaTek met également l’accent sur la création vidéo. Le Dimensity 9600 Pro devrait notamment prendre en charge l’enregistrement 4K à 240 images par seconde, ouvrant la voie à des ralentis en très haute définition beaucoup plus poussés. D’autres outils destinés aux créateurs de contenus sont également annoncés, même si leurs détails restent encore à préciser.

Une telle capacité ne dépend toutefois jamais du SoC seul. Le capteur photo doit être capable de lire suffisamment rapidement les données, la mémoire doit absorber le débit, le stockage doit suivre et le système thermique doit maintenir l’ensemble sans provoquer une réduction brutale des performances.

La présence de cette fonction dans la plateforme MediaTek donne donc surtout aux fabricants la possibilité de l’exploiter. Ce n’est probablement pas un hasard si Vivo figure parmi les premiers partenaires attendus. La future série X500 met elle aussi fortement l’accent sur la vidéo, avec du 4K à 240 i/s annoncé parmi ses fonctions les plus ambitieuses.

vivo et OPPO seraient parmi les premiers clients

Plusieurs flagships chinois sont déjà associés au Dimensity 9600 Pro. Les vivo X500 Pro et X500 Pro Max devraient faire partie des premiers appareils équipés de la nouvelle plateforme. Le OPPO Find X10 Pro Max est également attendu avec cette puce.

Cette liste montre à quel point le positionnement de MediaTek a évolué.

Il y a encore quelques années, les puces Dimensity étaient principalement perçues comme une alternative intéressante à Qualcomm sur les smartphones abordables ou premium accessibles. La famille Dimensity 9000 a progressivement changé cette image en permettant à MediaTek de revenir dans les flagships Android les plus ambitieux.

Le Dimensity 9600 Pro pourrait pousser cette stratégie encore plus loin en visant directement les appareils utilisés comme vitrines technologiques par vivo et OPPO.

MediaTek veut désormais concurrencer Qualcomm sur toute la plateforme

Le véritable intérêt du Dimensity 9600 Pro ne résidera donc probablement pas dans une fréquence CPU ou un résultat Geekbench particulier. MediaTek semble chercher à construire une plateforme complète autour de plusieurs axes : efficacité énergétique du 2 nm, puissance CPU, rendu graphique assisté par IA, ray tracing et traitement vidéo avancé.

C’est aussi la direction prise par Qualcomm avec ses dernières générations Snapdragon. Les deux concurrents savent qu’un SoC moderne ne peut plus être évalué uniquement à travers son processeur central. Modem, GPU, NPU, ISP, mémoire et moteurs spécialisés ont désormais autant d’importance dans l’expérience finale.

La concurrence devrait être particulièrement intéressante sur l’efficacité. Les flagships Android ont atteint des niveaux de performances où quelques pour cent supplémentaires deviennent difficiles à percevoir au quotidien. En revanche, réduire la chauffe ou maintenir un jeu à fréquence stable pendant une heure reste immédiatement visible.

Le passage au 2 nm pourrait donner à MediaTek une nouvelle marge de manœuvre, mais seul le matériel commercial permettra de savoir comment cette marge sera utilisée.

Le 15 septembre permettra de mesurer l’ambition réelle du « Pro »

Le suffixe Pro crée forcément des attentes supplémentaires. S’il s’agit simplement d’un Dimensity 9600 fonctionnant à des fréquences plus élevées, la nouvelle nomenclature aura surtout une fonction marketing. Mais si MediaTek réserve réellement au modèle Pro le 2 nm, une architecture différente et des capacités graphiques ou multimédias exclusives, la séparation pourrait devenir beaucoup plus structurante pour sa gamme.

Les premiers éléments vont plutôt dans cette seconde direction.

Avec vivo et OPPO comme partenaires potentiels, MediaTek dispose également de constructeurs capables de pousser très loin la photographie, la vidéo et le refroidissement. Cela devrait offrir au Dimensity 9600 Pro des vitrines plus pertinentes qu’un simple benchmark.

La bataille des SoC mobiles ne se joue plus seulement sur celui qui atteint la fréquence la plus élevée. Elle se déplace vers celui qui peut maintenir ses performances, exploiter l’IA sans sacrifier l’autonomie et fournir aux constructeurs suffisamment de moteurs spécialisés pour différencier leurs smartphones. Le Dimensity 9600 Pro devra précisément démontrer que le nouveau « Pro » de MediaTek correspond à cette évolution.