Lors de l’IFA 2026, Anker renouvelle ses écouteurs ouverts avec les Soundcore AeroClip 2, une nouvelle génération qui cherche moins à bouleverser le format qu’à corriger ses principaux points faibles : confort sur la durée, qualité des appels et intégration avec les appareils Apple. Le constructeur ajoute également du Bluetooth 6.0, du LDAC et une nouvelle puce maison dédiée à l’intelligence artificielle.

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Attendus autour de 180 euros à l’international, les Soundcore AeroClip 2 se placent clairement sur le haut du marché des écouteurs open-ear à clip. Anker prépare par ailleurs une version Pro encore plus ambitieuse, avec enregistrement local et prise de notes assistée par IA.

Un arceau en silicone 35 % plus souple

Les Soundcore AeroClip 2 conservent le principe de fixation en forme de C qui caractérise cette famille. L’écouteur vient se placer autour de l’oreille plutôt que dans le conduit auditif, ce qui permet de conserver une bonne perception des sons extérieurs.

Anker affirme avoir retravaillé le pont en silicone à haute élasticité afin de le rendre 35 % plus souple que sur la génération précédente. Le matériau serait également capable de résister à plus de 10 000 déformations sans perdre sa forme, un point important sur un produit dont le maintien dépend directement de la tension exercée autour de l’oreille.

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Chaque écouteur mesure environ 26,4 x 21,2 x 24,8 mm. Avec leur boîtier de charge, l’ensemble affiche un poids de 53,2 grammes, ce qui reste suffisamment compact pour un accessoire destiné à être transporté quotidiennement.

Quatre coloris sont prévus : Hot Red, Moonlight White, Sunny Blue et Obsidian Black.

Un transducteur de 12 mm et du LDAC

La partie audio repose sur un transducteur de 12 mm à double circuit magnétique, associé à une architecture acoustique ouverte. Contrairement à des écouteurs intra-auriculaires, les Soundcore AeroClip 2 ne créent pas de joint dans le conduit auditif. Cette conception améliore le confort et la conscience de l’environnement, mais rend également la restitution des basses plus complexe puisque le son se disperse davantage.

Anker cherche à compenser cette contrainte avec son nouveau haut-parleur tout en ajoutant la prise en charge du LDAC, en complément des codecs AAC et SBC. Le codec de Sony permet d’augmenter le débit audio lorsque la source et les conditions de connexion le permettent, même si son bénéfice réel dépendra naturellement de la qualité acoustique du produit et du fichier écouté.

La présence du LDAC renforce surtout le positionnement premium des AeroClip 2, sur une catégorie qui n’est plus seulement pensée pour le sport ou les appels.

Une nouvelle puce IA pour améliorer les conversations

Anker introduit également une puce maison baptisée Thus AI. Le constructeur lui attribue une puissance de calcul maximale jusqu’à 150 fois supérieure à celle de la génération précédente. Un tel chiffre reste difficile à interpréter sans davantage de détails sur l’architecture ou les charges comparées, mais l’objectif annoncé est beaucoup plus concret : améliorer la captation de la voix pendant les appels.

Les AeroClip 2 utilisent pour cela un ensemble combinant six microphones et différents capteurs. Plutôt que de se limiter à supprimer le bruit ambiant, le système essaie de mieux isoler la voix de l’utilisateur afin qu’elle reste intelligible dans des environnements chargés.

C’est un enjeu particulièrement important pour les écouteurs ouverts. Comme ils laissent volontairement passer l’environnement sonore, les algorithmes doivent distinguer efficacement la parole du bruit environnant sans pouvoir compter sur l’isolation passive que procurent des écouteurs intra-auriculaires.

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Bluetooth 6.0 et connexion multipoint

La connectivité passe au Bluetooth 6.0, avec prise en charge de la connexion simultanée à deux appareils. Le multipoint permet par exemple de conserver les écouteurs reliés à un ordinateur et à un smartphone, puis de basculer d’une source à l’autre sans refaire l’appairage. Cette fonction est devenue particulièrement utile pour des écouteurs orientés vers un usage quotidien mêlant travail, appels et divertissement.

Anker met également en avant une meilleure intégration avec l’écosystème Apple grâce à la certification MFi. Les Soundcore AeroClip 2 prennent en charge Siri et doivent faciliter les transitions entre iPhone, iPad et Mac.

La marque évoque aussi des fonctions de traduction en temps réel lorsqu’ils sont utilisés avec un iPhone compatible. Leur intérêt dépendra toutefois de l’application et des services associés, les écouteurs servant surtout d’interface audio pour restituer et capter la conversation.

Jusqu’à 32 heures avec le boîtier

Anker annonce environ 8 heures d’autonomie sur les écouteurs seuls, auxquelles viennent s’ajouter plusieurs recharges grâce au boîtier pour atteindre jusqu’à 32 heures au total. La charge rapide permettrait de récupérer environ 4 heures d’écoute en 10 minutes, ce qui peut être particulièrement pratique avant un trajet ou une séance d’entraînement.

Le boîtier accepte aussi bien la recharge USB-C que la recharge sans fil, une fonction encore loin d’être systématique dans cette catégorie.

Les écouteurs bénéficient par ailleurs d’une certification IP57 contre la poussière et l’eau. Ils devraient ainsi pouvoir supporter sans difficulté la transpiration, la pluie ou un usage sportif régulier, sans pour autant être considérés comme des écouteurs destinés à la natation.

L’intégration Apple devient un véritable argument

L’insistance d’Anker sur Apple n’est pas anodine. Le marché des écouteurs reste fortement dominé par les écosystèmes. Les AirPods bénéficient d’une intégration privilégiée avec les appareils Apple, tandis que Samsung ou Google utilisent une stratégie similaire autour de leurs propres smartphones.

Pour une marque indépendante comme Anker, le défi consiste donc à proposer suffisamment de fonctions transversales pour éviter que l’utilisateur perde trop de confort en quittant les écouteurs du constructeur de son téléphone.

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La certification MFi, Siri et les fonctions de traduction permettent aux AeroClip 2 de se rapprocher de cette expérience sans être enfermés dans un seul univers. Le Bluetooth multipoint et LDAC rappellent parallèlement que le produit reste compatible avec Android et d’autres appareils.

Cette neutralité peut devenir un avantage pour ceux qui utilisent plusieurs plateformes au quotidien.

Une version AeroClip 2 Pro déjà prévue

Anker prépare également une déclinaison Soundcore AeroClip 2 Pro, qui devrait aller plus loin dans l’exploitation de l’IA. Cette version doit notamment intégrer des fonctions d’enregistrement directement sur l’appareil ainsi qu’un système de prise de notes assisté par intelligence artificielle.

Les détails techniques et le prix n’ont pas encore été communiqués, mais cette évolution montre la direction suivie par le constructeur : transformer progressivement les écouteurs en interface de captation permanente, capable non seulement de diffuser de la musique ou gérer des appels, mais aussi d’enregistrer et organiser certaines informations.

Une telle évolution soulèvera naturellement des questions autour de la confidentialité et de la signalisation de l’enregistrement, selon la manière dont Anker implémentera ces fonctions.

Anker pousse les écouteurs ouverts vers le premium

En Chine, les Soundcore AeroClip 2 sont annoncés à 1 199 yuans, avec une offre de lancement à 999 yuans. Leur disponibilité internationale est attendue autour du 22 septembre pour environ 180 euros.

À ce tarif, ils ne jouent plus le rôle de simple alternative confortable aux écouteurs traditionnels. Anker cherche clairement à faire du format clip un produit premium à part entière, avec codec haute qualité, recharge sans fil, multipoint et traitement IA des appels.

Le véritable test restera évidemment le confort. Sur des écouteurs que l’on porte parfois plusieurs heures, quelques grammes de pression mal répartie peuvent compter davantage qu’un nouveau codec ou qu’une puissance de calcul annoncée.

Si le pont plus souple tient ses promesses et que le traitement vocal progresse réellement, les Soundcore AeroClip 2 pourraient toutefois montrer que les écouteurs ouverts ne sont plus seulement une niche pour sportifs. Ils deviennent progressivement une troisième voie entre les intra-auriculaires isolants et les casques traditionnels, avec le confort comme principal argument et l’IA chargée d’en réduire les compromis.