BlogNT change de visage. Pas un coup de peinture : le site tourne désormais sur un thème écrit sur mesure, remplaçant un habillage acheté sur étagère il y a des années et alourdi depuis par les surcouches successives. L’objectif tient en une phrase — rendre la lecture de l’actualité tech plus claire, plus rapide et plus utile.

Voici ce qui change concrètement, et ce que ça ne change pas.

BlogNT devient BlogNT Media

Le changement le plus immédiat est dans le nom. BlogNT devient BlogNT Media, et ce n’est pas qu’une question d’habillage : c’est la reconnaissance de ce que le site est devenu. Un blog, c’était le point de départ en 2010. Aujourd’hui il y a des tests, des directs, des guides d’achat, des podcasts — un média.

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Le nom s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, avec un logo entièrement redessiné. Son élément central est une tranche diagonale — le « \ » qui sépare BlogNT de Media. Détail que j’aime bien et qui dit assez le soin apporté : ce n’est pas le caractère de la police, mais un tracé dessiné, à une pente précise de 18,43°. La même inclinaison se retrouve dans l’icône, où elle découpe réellement la tuile plutôt que d’être posée dessus.

Le mot MEDIA, lui, est traité en bande : capitales espacées d’un cinquième de cadratin, ce qui l’étire sous le nom au lieu de le laisser flotter à côté. Et le bleu du wordmark n’est pas plat mais dégradé, du clair vers le profond — une nuance qu’on ne remarque pas consciemment, mais qui empêche le logo de paraître éteint sur fond blanc.

Deux autres décisions accompagnent le logo. Le site adopte une seule police, Plus Jakarta Sans, pour tout ce qui se lit — avec une police à chasse fixe réservée aux données et aux chiffres, là où l’alignement compte. Et le bleu de marque a été unifié sur une valeur unique, plus vive et plus lisible, du plus petit label jusqu’aux grands aplats. Avant, il en circulait plusieurs qui se ressemblaient sans se valoir.

Une marque, plusieurs verticales

Le nom au singulier cache une intention : BlogNT Media est la maison, pas l’unique enseigne. L’identité a été conçue pour se décliner :

BlogNT Media — le site que vous lisez, en bleu ;

— le site que vous lisez, en bleu ; BlogNT Podcast — sa couleur est déjà réservée dans le système ;

— sa couleur est déjà réservée dans le système ; BlogNT Vidéo — et ce qui suivra.

La règle est écrite noir sur blanc dans le code du thème : une verticale, une couleur dédiée, le bleu restant celui de l’expérience web principale. Autrement dit, l’architecture est posée avant les contenus. Si un format prend, il aura sa place et son identité sans qu’on ait à tout redessiner.

Une page d’accueil qui a un rythme

Fini le mur d’articles. La nouvelle page d’accueil est construite comme un journal, pas comme un flux : elle raconte une journée d’actualité au lieu d’empiler des liens.

Elle enchaîne une dizaine de bandes qui ont chacune un rôle — un fil temps réel tout en haut, un hero pour l’histoire du jour, puis le fil du jour, le verdict du jour, les bancs d’essai, un décryptage en long format, les guides et comparatifs, un radar de ce qui se prépare, les directs en cours, la newsletter, et enfin les grandes rubriques.

Pour que l’œil respire, les bandes alternent fonds clairs et fonds sombres. Les moments forts — le hero, le décryptage, la newsletter — passent sur l’encre marine ; le reste reste lumineux.

Un article ne ressemble plus à tous les autres

C’est le changement le plus visible. Jusqu’ici, un test de smartphone, un direct depuis un salon et un guide d’achat s’affichaient de la même façon : un titre, une image, du texte. Le nouveau thème reconnaît 19 formats éditoriaux distincts, chacun avec sa propre mise en page.

Les formats qui changent le plus la lecture

Test — le verdict est donné d’emblée, avec une note détaillée par critère, les points forts et les réserves séparés, et les liens d’achat regroupés. Plus besoin de parcourir 2 000 mots pour savoir si l’objet vaut son prix : l’article répond d’abord, puis argumente.

Comprendre — pour les sujets qui demandent une mise à niveau. La définition vient en premier, en une phrase, avant le contexte et les implications. Utile quand un sigle débarque dans l’actualité et que personne n’ose avouer qu’il ne le connaît pas.

— pour les sujets qui demandent une mise à niveau. La définition vient en premier, en une phrase, avant le contexte et les implications. Utile quand un sigle débarque dans l’actualité et que personne n’ose avouer qu’il ne le connaît pas. Direct — une chronologie qui se met à jour pendant l’événement, les entrées les plus récentes en haut, horodatées. Et quand aucun direct n’est en cours, la page ne montre plus une coquille vide mais un état « hors antenne » assumé.

Guide d’achat et classements — des tableaux triables : vous reclassez par prix, par note ou par critère sans recharger la page, et le tri est calculé côté serveur pour rester fiable.

Comparatif — deux produits en vis-à-vis, critère par critère, avec un verdict qui tranche plutôt que de ménager tout le monde.

— deux produits en vis-à-vis, critère par critère, avec un verdict qui tranche plutôt que de ménager tout le monde. Récapitulatif — pour les rumeurs et les fuites, avec un indicateur de fiabilité par information : solide, à prendre avec des pincettes, ou à vérifier. Une rumeur n’a pas le même poids selon sa source, autant le dire.

S’y ajoutent le palmarès, le tutoriel, l’interview, l’enquête, la galerie, le podcast, le quiz, les bons plans, la prise en main, l’analyse et la brève.

La forme sert le fond. C’est toute la refonte en une phrase. Vos yeux savent reconnaître un test d’un récapitulatif de rumeurs avant même que vous ayez lu la première ligne.

Dix-neuf grammaires, mais un seul système : aucune n’invente ses propres fonds, toutes puisent dans les mêmes surfaces éditoriales — clair, papier chaud, encre sombre, photo voilée, teinte d’accent.

Une note qui veut toujours dire la même chose

Nos tests affichent une note sur 10. Le vrai changement n’est pas la note elle-même, c’est qu’elle est désormais calculée et affichée par un barème unique, sans exception, avec la même échelle de couleur du vert au bordeaux.

Cinq paliers : excellent à partir de 8,5 — exceptionnel au-delà de 9 —, très bon à partir de 8, bon à partir de 7, moyen à partir de 5,5, faible en dessous.

Détail qui a l’air anodin et ne l’est pas : une note s’écrit avec une virgule et une décimale — 8,7, jamais « 8.7 » ni « 8 ». Un 8,4 et un 8,6 ne racontent pas la même chose, et arrondir revenait à vous cacher l’écart.

Retrouver ce qui vous intéresse, sans créer de compte

C’est le parti pris dont je suis le plus content, et le plus à contre-courant : la personnalisation ne demande aucune inscription. Pas de formulaire, pas de mot de passe, pas d’e-mail à donner, pas de bandeau qui vous harcèle pour créer un profil.

Garder un article sous la main — un clic, et il rejoint votre liste pour plus tard ;

— un clic, et il rejoint votre liste pour plus tard ; Suivre une rubrique — les sujets suivis remontent dans un espace « Mes sujets » qui vous est propre ;

— les sujets suivis remontent dans un espace « Mes sujets » qui vous est propre ; Reprendre une lecture — le site se souvient de l’article que vous n’avez pas fini ;

— le site se souvient de l’article que vous n’avez pas fini ; Votre historique reste consultable, sans que personne d’autre y ait accès.

Comment ça marche ? Tout vit dans votre navigateur, sur votre appareil. Rien ne part sur un serveur, rien n’est associé à une identité, rien n’alimente un profil publicitaire.

La contrepartie est réelle et je préfère l’annoncer : ces préférences ne vous suivent pas d’un appareil à l’autre, et un nettoyage des données de navigation les efface. C’est le prix de l’absence de compte. Il m’a semblé plus honnête que l’inverse.

Le mobile n’est plus une version réduite

Sur téléphone, le site adopte une navigation qui lui est propre — et surtout deux logiques distinctes selon ce que vous faites.

Quand vous parcourez — accueil, rubriques, recherche, articles gardés — une barre de navigation basse vous garde à un pouce de l’essentiel. Quand vous lisez un article, cette barre s’efface au profit d’une barre d’action dédiée : garder, partager, agir. Deux contextes, deux outils, jamais les deux en même temps à se disputer le bas de l’écran.

S’y ajoutent un panneau de rubriques dépliable et des listes repensées pour l’écran étroit plutôt que comprimées depuis le bureau.

Les articles longs bénéficient d’un sommaire repliable, et certains formats se réorganisent complètement : le récapitulatif passe en colonne unique avec sa chronologie en frise, et ses sources se replient au lieu d’allonger la page.

Chercher autrement que par mots-clés

La recherche accepte désormais des filtres par format (je veux un test, pas une brève), par sujet et par marque. Les filtres restent accessibles pendant que vous faites défiler les résultats.

Au-delà de la recherche, chaque marque et chaque thématique disposent de leur propre page de référence, avec l’historique des articles et les sujets liés. Un annuaire des marques les rassemble toutes, avec un filtre par nom et par rubrique.

Des blocs qui rendent les articles plus vivants

Sondages — vous pouvez voter directement dans un article, sans quitter la page ni vous inscrire ;

— vous pouvez voter directement dans un article, sans quitter la page ni vous inscrire ; FAQ dépliables — les questions fréquentes en fin d’article, repliées par défaut, et reconnues par les moteurs de recherche ;

— les questions fréquentes en fin d’article, repliées par défaut, et reconnues par les moteurs de recherche ; Stories — un format plein écran pour parcourir un sujet rapidement, pensé pour le mobile.

Ce qui ne se voit pas, mais se ressent

Mode sombre sur l’ensemble du site, y compris dans les blocs les plus travaillés — pas seulement un fond noir appliqué à la va-vite ;

sur l’ensemble du site, y compris dans les blocs les plus travaillés — pas seulement un fond noir appliqué à la va-vite ; Accessibilité — les contrastes ont été repris page par page pour atteindre le niveau AA, la navigation au clavier fonctionne partout et les éléments actifs restent visibles quand on les atteint sans souris ;

— les contrastes ont été repris page par page pour atteindre le niveau AA, la navigation au clavier fonctionne partout et les éléments actifs restent visibles quand on les atteint sans souris ; Performance — la feuille de style envoyée est débarrassée de tout ce que la page n’utilise pas, et le strict nécessaire à l’affichage part en premier pour que le texte apparaisse sans attendre le reste ;

— la feuille de style envoyée est débarrassée de tout ce que la page n’utilise pas, et le strict nécessaire à l’affichage part en premier pour que le texte apparaisse sans attendre le reste ; Newsletter — une inscription hebdomadaire, envoyée le lundi matin.

Et la suite

Ce thème n’est pas figé, et cette mise en ligne n’est pas une fin. Certaines briques sont posées mais volontairement discrètes, d’autres arriveront selon ce qui s’avère utile.

Si quelque chose vous semble cassé, illisible ou simplement perfectible, la page contact est là pour ça. Plusieurs détails ont déjà été corrigés grâce à des retours de lecteurs avant même cette mise en ligne — c’est de loin le moyen le plus efficace d’améliorer le site.

Une précision qui a son importance : ce thème a été développé avec l’aide d’outils d’IA, d’abord OpenAI Codex puis Claude Code. C’est un sujet en soi — y compris pour ce qu’il révèle des limites de l’exercice — et je le raconte en détail, chiffres du dépôt à l’appui, dans un second article.