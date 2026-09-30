Apple pourrait enfin dévoiler son très attendu hub domotique intelligent, connu jusqu’ici comme le HomePad. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise préparerait une présentation le 13 octobre, accompagnée d’une nouvelle génération du HomePod mini et d’une Apple TV mise à jour.

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Les trois produits auraient un point commun : Siri et sa nouvelle architecture dopée à l’intelligence artificielle. Mais, c’est le hub domotique qui constituerait la véritable nouveauté, puisqu’il marquerait l’entrée d’Apple dans une nouvelle catégorie de produits pour la maison.

Un écran de 6 pouces au cœur de la maison

Le futur appareil serait équipé d’un écran de 6 pouces, avec un design pensé pour fonctionner aussi bien posé sur un meuble que fixé au mur. Selon les informations rapportées par Gurman, le boîtier serait à peu près aussi épais qu’un iPhone et adopterait des bordures rappelant celles des anciens iPad.

Apple proposerait ainsi un appareil capable de devenir une sorte de centre de contrôle de la maison, tout en servant d’interface pour les fonctions liées à Siri.

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Un design inspiré de l’iMac G4

Apple chercherait également à donner au produit une identité visuelle différente de celle d’un simple écran connecté. Le design évoquerait notamment l’iMac G4, avec une base métallique ronde accueillant les haut-parleurs et les microphones. Un bras métallique soutiendrait l’écran et permettrait de modifier son inclinaison.

Cette conception serait destinée à la version posée sur un meuble. Apple préparerait également une déclinaison conçue pour être fixée au mur, avec une base plus fine située sous l’écran pour accueillir les microphones et les haut-parleurs.

Le produit conserverait une finition en aluminium gris, correspondant aux choix esthétiques habituels d’Apple.

Pas de batterie, mais de l’USB-C

Le hub ne fonctionnerait pas sur batterie. Apple utiliserait donc une alimentation USB-C pour l’appareil. Ce choix confirme le positionnement du produit comme un équipement domestique destiné à rester installé au même endroit, plutôt qu’un appareil nomade comparable à un iPad.

L’absence de batterie permet également à Apple de concentrer le design autour de l’écran, des microphones et des haut-parleurs sans devoir intégrer une capacité énergétique supplémentaire.

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Un nouveau système pensé autour de Siri

L’interface logicielle serait particulièrement importante pour ce nouveau produit. Apple aurait développé un système pensé autour de la nouvelle version de Siri, avec une approche davantage inspirée de l’iPad. Les applications pourraient notamment utiliser des interfaces adaptées au format horizontal. L’application Messages disposerait par exemple d’une interface à deux panneaux, afin d’exploiter davantage la surface disponible.

Le hub pourrait également servir à contrôler les appareils connectés de la maison, passer des appels vidéo, écouter de la musique ou encore afficher des diaporamas photo.

Siri pourrait reconnaître les membres de la maison

Apple préparerait également des fonctions de reconnaissance vocale et faciale afin d’identifier les personnes utilisant le hub. Cette identification pourrait permettre d’adapter l’expérience en fonction de l’utilisateur, un élément particulièrement pertinent pour un appareil partagé entre les différents membres d’un foyer.

Le hub pourrait ainsi devenir une interface personnelle dans un appareil pourtant installé dans un espace commun.

Trois nouveaux produits pour mettre Siri à l’épreuve

Le hub domotique ne serait pas lancé seul. Apple préparerait également une nouvelle génération du HomePod mini et une Apple TV mise à jour. Les trois appareils auraient pour objectif commun de mettre en avant la nouvelle génération de Siri et ses capacités liées à l’intelligence artificielle.

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Le choix d’un événement commun serait donc particulièrement cohérent : Apple pourrait présenter non pas trois produits isolés, mais une nouvelle vision de la maison connectée autour de Siri.

Apple veut créer son propre écran connecté

Avec ce hub, Apple semble vouloir occuper un espace situé quelque part entre le HomePod, l’iPad et l’écran connecté traditionnel. L’écran permettrait d’accéder aux applications et aux contenus, tandis que les microphones, les haut-parleurs et Siri en feraient une interface permanente pour la maison.

La réussite du produit dépendra toutefois largement de l’utilité réelle de Siri. Apple doit désormais démontrer que son assistant peut faire davantage que répondre à des commandes simples et devenir un véritable intermédiaire entre l’utilisateur et les appareils de son domicile.

Si les informations de Bloomberg se confirment, le 13 octobre pourrait donc marquer une étape importante dans la stratégie d’Apple pour la maison connectée.