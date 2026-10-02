Apple semble vouloir repenser la caméra de sécurité domestique avec une approche pour le moins inhabituelle. Selon les informations de Mark Gurman, le groupe travaillerait sur une caméra capable d’analyser ce qui se passe dans une maison grâce à l’intelligence artificielle, tout en étant conçue pour ne pas enregistrer de vidéo.

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Cette caméra ferait partie d’un nouvel écosystème dédié à la maison connectée, développé parallèlement au hub domestique d’Apple. Le projet porterait le nom de code J450 et serait présenté comme un produit compagnon du futur écran intelligent J490.

Une caméra qui ne serait pas vraiment une caméra

Dans le premier épisode du podcast Power On, Mark Gurman explique qu’Apple développerait de petites caméras destinées à être installées dans différentes pièces de la maison. Leur design prendrait la forme d’un petit cylindre métallique, tandis que leur capteur fonctionnerait avec une fréquence d’image très faible.

La particularité est surtout ailleurs : ces appareils ne seraient pas conçus pour fournir un flux vidéo classique. Selon Gurman, aucune séquence vidéo ne serait enregistrée. Le capteur analyserait simplement l’environnement et transmettrait des informations sous forme de descriptions textuelles.

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Concrètement, l’utilisateur pourrait recevoir une notification indiquant qu’une personne est entrée dans une pièce, qu’un mouvement a été détecté ou qu’un événement particulier s’est produit. En revanche, il ne pourrait pas ouvrir une vidéo pour vérifier ce qui s’est passé.

L’IA directement au cœur du dispositif

Cette approche reposerait sur une technologie d’analyse d’image directement intégrée au capteur. Gurman indique qu’Apple utiliserait une technologie similaire à celle qui serait envisagée pour de futurs AirPods équipés de caméras, un projet déjà évoqué par plusieurs rumeurs.

L’idée serait notamment de traiter les données localement grâce à l’IA, plutôt que de transmettre des images vers un serveur ou de conserver des enregistrements dans le cloud. Des capteurs comme le Sony IMX500, qui intègrent des capacités de traitement directement au niveau du capteur, illustrent le type de technologie qui pourrait permettre cette approche.

Cette architecture aurait un avantage évident en matière de confidentialité : il n’y aurait pas de bibliothèque de vidéos à stocker ou à protéger. Le dispositif pourrait néanmoins exploiter les informations visuelles nécessaires à la compréhension de l’environnement.

Une reconnaissance faciale sans vidéo exploitable

La caméra pourrait également intégrer des fonctions de reconnaissance faciale. L’objectif serait notamment de déterminer qui entre dans une pièce ou de différencier différents événements détectés dans le logement. Mais là encore, le traitement serait orienté vers l’information plutôt que vers l’image. Selon Gurman, l’utilisateur ne récupérerait que des descriptions textuelles, sans possibilité de consulter les images ayant servi à l’analyse.

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Cette philosophie rappelle d’ailleurs une fonction déjà présente dans l’écosystème Apple Home. Le réglage « Détecter une activité » de HomeKit Secure Video permet de désactiver la diffusion et l’enregistrement vidéo tout en continuant à exploiter la caméra pour détecter des mouvements.

Le projet J450 irait cependant beaucoup plus loin en faisant de cette absence de vidéo une caractéristique fondamentale du produit, plutôt qu’un simple réglage de confidentialité.

Apple mise sur la confidentialité pour la maison connectée

Cette caméra pourrait ainsi constituer l’une des briques les plus originales du futur écosystème domotique d’Apple. Plutôt que de proposer une caméra de surveillance traditionnelle avec stockage local ou cloud, Apple chercherait à utiliser l’IA pour transformer les images en informations exploitables sans conserver les images elles-mêmes.

L’approche pourrait également répondre à l’une des principales réserves liées aux caméras connectées : installer plusieurs appareils capables d’observer en permanence son domicile implique de faire confiance à leur fabricant pour le stockage, la transmission et la sécurisation de ces images.

Il reste toutefois une inconnue importante : le niveau réel de compréhension de ces caméras. Une caméra qui ne conserve pas de vidéo est rassurante sur le papier, mais sa valeur dépendra directement de la précision des événements qu’elle est capable d’identifier.

Pour l’instant, le J450 reste un produit non annoncé par Apple et les informations disponibles proviennent de rumeurs. Si le projet se concrétise, Apple pourrait néanmoins proposer une vision assez différente de la caméra de sécurité traditionnelle : moins de surveillance vidéo, davantage d’intelligence locale et des notifications réduites à l’essentiel.