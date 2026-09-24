Après avoir installé Muse sur les smartphones, les ordinateurs et bientôt ses lunettes connectées, Meta veut désormais lui donner une forme physique. Lors de Connect 2026, Mark Zuckerberg a dévoilé le Muse Charm, un petit appareil doté d’un écran qui permet d’accéder presque instantanément à l’agent IA personnel de l’entreprise.

Le produit tient dans la paume de la main et peut être transporté dans une poche ou accroché à un porte-clés. Encore en cours de finalisation, il devrait être prêt pour une commercialisation en décembre, à temps pour les fêtes de fin d’année. Avec lui, Meta expérimente une nouvelle manière de rendre son IA accessible en permanence, sans nécessairement porter des lunettes ou sortir son smartphone.

Mark Zuckerberg a gardé le Muse Charm pour le traditionnel moment « one more thing » de sa présentation. Le produit ressemble à un petit boîtier compact équipé d’un écran sur lequel apparaît Jolly, l’avatar numérique associé à Muse. L’idée est volontairement simple. Plutôt que d’ouvrir une application sur son smartphone pour retrouver l’agent, l’utilisateur peut sortir le Muse Charm de sa poche ou le garder accroché à un porte-clés et commencer directement une conversation.

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L’appareil embarque l’expérience Muse, y compris les fonctions vocales en temps réel et l’avatar animé. Zuckerberg affirme que Meta a réussi à intégrer cet ensemble dans un format suffisamment compact pour être transporté quotidiennement.

Cette approche donne au produit un côté presque Tamagotchi. L’écran n’est pas présenté comme une interface destinée à accueillir une multitude d’applications, mais essentiellement comme un moyen de matérialiser l’agent et sa personnalité. Le logiciel reste donc au centre de l’expérience, tandis que le matériel devient son point d’accès permanent.

Meta n’a cependant pas encore terminé le développement du produit. Zuckerberg a indiqué que ses équipes devaient finaliser l’agencement des composants internes avant le lancement. L’entreprise vise actuellement une disponibilité en décembre 2026, sans avoir encore communiqué de prix.

Un capteur d’empreintes pour parler à Muse sans déverrouiller son smartphone

L’un des éléments les plus intéressants du Muse Charm se trouve dans un coin de l’appareil : un capteur d’empreintes digitales. Une pression permet d’identifier l’utilisateur et de commencer immédiatement à communiquer avec Muse, sans déverrouiller un téléphone ni ouvrir une application. Ce raccourci résume assez bien la raison d’être du produit. Le Muse Charm n’essaie pas de remplacer le smartphone par un autre appareil miniature ; il cherche surtout à supprimer les quelques étapes qui séparent l’utilisateur de son agent IA.

Cette différence peut sembler minime, mais elle devient importante si Meta imagine des dizaines d’interactions quotidiennes avec Muse. Sortir son téléphone, le déverrouiller et lancer une application reste acceptable pour une requête occasionnelle. Cela devient beaucoup moins naturel si l’objectif est de parler régulièrement à un assistant censé accompagner l’utilisateur pendant toute la journée.

Le Muse Charm doit également permettre de montrer à l’agent ce qui se passe autour de l’utilisateur. Meta n’a pas encore détaillé toutes les caractéristiques matérielles nécessaires à cette fonction, mais Zuckerberg le présente comme une alternative rapide pour interagir avec Muse lorsque l’on ne porte pas les lunettes connectées de la marque.

Le capteur biométrique prend alors une importance supplémentaire. Plus Muse peut accéder aux comptes, aux applications et aux informations personnelles de son propriétaire, plus Meta doit disposer d’un moyen rapide de vérifier qui lui demande d’agir. Sur un appareil conçu pour être accroché à un porte-clés, cette authentification devient particulièrement pertinente.

Meta construit plusieurs portes d’entrée vers le même Muse

Le Muse Charm prend surtout son sens lorsqu’il est replacé dans la stratégie beaucoup plus large annoncée lors de Connect. Meta ne cherche pas à enfermer Muse dans un appareil particulier : l’agent doit au contraire pouvoir suivre l’utilisateur d’une interface à l’autre.

Sur Mac, Muse peut effectuer des tâches dans différentes applications et poursuivre son travail en arrière-plan. Sur les futures intégrations avec les lunettes Meta, il pourra être sollicité vocalement et bénéficier davantage du contexte entourant son utilisateur. Sur smartphone, il reste accessible comme un service logiciel plus traditionnel.

Le Charm ajoute une nouvelle option entre ces différents formats. Il s’adresse notamment aux moments où l’utilisateur ne porte pas de lunettes et ne souhaite pas manipuler son téléphone. Une pression sur le lecteur d’empreintes suffit alors théoriquement à reprendre la conversation avec le même agent.

Cette multiplication des points d’accès est probablement plus importante pour Meta que le succès commercial du Charm pris isolément. L’objectif semble être de rendre Muse indépendant du terminal : l’utilisateur conserve le même assistant, sa personnalité et son contexte, tandis que l’interface change selon la situation.

C’est une différence stratégique importante avec un wearable autonome. Le Muse Charm n’a pas besoin de concentrer toute la valeur du produit dans son propre matériel, puisque l’essentiel se trouve dans Muse et dans les services auxquels l’agent peut se connecter.

Un pari plus prudent sur les wearables IA

Le marché des petits appareils dédiés à l’intelligence artificielle a déjà produit plusieurs concepts cherchant à détacher l’IA du smartphone, avec des résultats suffisamment contrastés pour rendre cette catégorie difficile à définir. Meta adopte ici une approche légèrement différente : le Muse Charm n’est pas présenté comme le centre d’un nouvel écosystème, mais comme une extension physique d’un agent déjà disponible ailleurs.

Cette distinction pourrait réduire le risque. Si l’utilisateur préfère son téléphone, son ordinateur ou ses lunettes, Muse continue d’exister sur ces plateformes. Le Charm peut donc rester un accessoire spécialisé plutôt que devoir justifier à lui seul une nouvelle catégorie de produits électroniques.

Son petit écran pourrait également éviter certains problèmes rencontrés par les appareils IA entièrement dépourvus d’interface visuelle. Afficher Jolly donne un retour immédiat sur l’état de l’agent et contribue à créer une relation plus identifiable avec le logiciel, même si Meta n’a pas encore détaillé précisément tout ce que l’écran pourra afficher.

Le choix de personnifier Muse est d’ailleurs loin d’être anodin. Meta développe parallèlement des avatars capables d’interagir en temps réel avec leurs utilisateurs. En plaçant Jolly directement dans un petit objet physique, l’entreprise transforme progressivement son assistant abstrait en personnage numérique que l’on peut littéralement emporter avec soi.

Cela rappelle certaines idées explorées autrefois autour du métavers, mais avec un changement majeur : l’avatar n’a plus besoin d’un monde virtuel pour avoir une utilité. Il devient simplement le visage d’un agent capable d’agir dans le monde numérique de son propriétaire.

Le véritable produit reste Muse, pas le Charm

Beaucoup de questions restent toutefois sans réponse. Meta n’a pas encore annoncé le prix, l’autonomie, les caractéristiques détaillées de l’écran ou la configuration complète des capteurs. Le design interne lui-même est encore en cours de finalisation, ce qui invite à considérer le Muse Charm comme un produit annoncé plutôt que comme un appareil totalement achevé.

Son intérêt dépendra également de la vitesse avec laquelle Muse répond et de la continuité de l’expérience entre les différents appareils. Si sortir un smartphone reste plus rapide ou plus pratique, le Charm risque de devenir un accessoire supplémentaire à transporter. S’il permet réellement d’accéder instantanément à un agent disposant déjà du contexte nécessaire pour agir, son rôle devient beaucoup plus évident.

Meta bénéficie surtout d’un avantage stratégique : le groupe n’a pas besoin de faire du Charm l’unique incarnation de son intelligence artificielle. Les lunettes, le Mac, le smartphone et ce petit boîtier participent tous à la même ambition, celle de rendre Muse disponible quel que soit le contexte.

Le Muse Charm apparaît ainsi moins comme une tentative de réinventer le smartphone que comme un laboratoire matériel pour l’IA personnelle. Son format relativement simple permet à Meta d’expérimenter la manière dont les utilisateurs interagissent avec un agent lorsqu’il devient un objet physique que l’on garde constamment à portée de main.

Après avoir passé des années à chercher le prochain grand appareil informatique, Meta semble adopter une stratégie différente avec Muse : le futur de l’IA personnelle ne serait peut-être pas un terminal unique, mais un même agent capable de nous suivre partout, quel que soit l’écran — ou l’objet — utilisé pour lui parler.