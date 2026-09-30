Samsung dévoile la Galaxy SmartTag 3, sa nouvelle balise Bluetooth de localisation. Pour cette troisième génération, le constructeur mise sur un format plus compact, une autonomie améliorée et plusieurs fonctions de suivi supplémentaires.

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Mais la principale évolution est ailleurs : Samsung élargit enfin la compatibilité de son tracker à iOS, permettant notamment de partager les informations de localisation avec des proches utilisant un iPhone.

Un design 35 % plus compact

La Galaxy SmartTag 3 adopte un design squircle, proche de celui du SmartTag original. Toutefois, Samsung a supprimé l’ouverture permettant d’accrocher directement la balise à un anneau de clés ou à un mousqueton. Pour fixer le tracker à des clés ou à un autre objet, il faudra donc passer par l’un des étuis de protection proposés par Samsung.

Le nouveau modèle conserve par ailleurs une certification IP67, destinée à le protéger contre la poussière et l’eau. Le changement de format est particulièrement marqué : la SmartTag 3 est 35 % plus petite et 33 % plus légère que la SmartTag 2.

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Samsung annonce également une meilleure efficacité énergétique, avec une consommation réduite de 10 %.

Jusqu’à 790 jours d’autonomie

La Galaxy SmartTag 3 utilise toujours une pile bouton CR2032 remplaçable. Samsung annonce jusqu’à 550 jours d’utilisation normale, soit environ un an et demi. En activant le mode d’économie d’énergie, l’autonomie peut atteindre 790 jours.

Cette amélioration permet à la SmartTag 3 de conserver une autonomie particulièrement longue tout en réduisant les contraintes liées au remplacement de la pile.

Enfin compatible avec iOS

C’est probablement la nouveauté la plus importante de cette génération. Alors que les précédentes Galaxy SmartTag étaient principalement destinées aux smartphones Samsung, la Galaxy SmartTag 3 prend désormais en charge iOS. Samsung ne semble toutefois pas chercher à convaincre directement les utilisateurs d’AirTag de remplacer leur tracker. L’objectif affiché est plutôt de faciliter le partage des informations de localisation avec des proches.

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Un propriétaire de SmartTag 3 pourra ainsi partager les informations de suivi avec des membres de sa famille, des amis ou, par exemple, une personne chargée de promener son chien.

Samsung présente donc davantage cette compatibilité comme un outil de collaboration autour du suivi que comme une tentative de concurrencer directement l’AirTag sur son propre terrain.

Samsung doit encore confirmer si d’autres smartphones Android que les appareils Galaxy seront également compatibles.

De nouvelles fonctions pour retrouver ses objets

La Galaxy SmartTag 3 enrichit également ses fonctions de localisation. Il est notamment possible de configurer des alertes lorsqu’un tracker entre ou sort d’une zone géographique définie. Les alertes de détection de mouvement peuvent également être déclenchées à partir de déplacements plus faibles qu’auparavant.

Samsung ajoute par ailleurs un historique de localisation, permettant de suivre les déplacements d’une balise au fil du temps.

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Le système de localisation repose toujours sur le Galaxy Find Network de Samsung, et non sur le Find Hub de Google.

UWB et Bluetooth 6.0 pour une localisation plus précise

Lorsque l’utilisateur se trouve à moins d’environ 60 mètres du Galaxy SmartTag 3, les smartphones compatibles peuvent exploiter simultanément l’Ultra Wideband (UWB) et le Channel Sounding de Bluetooth 6.0. Cette combinaison doit permettre d’améliorer la précision de la détection lorsque l’on cherche physiquement un objet à proximité.

Il faudra toutefois disposer d’un smartphone compatible pour profiter de ces fonctions avancées.

Un prix inchangé

La Galaxy SmartTag 3 sera proposée en noir et blanc. Le lancement débutera en Corée du Sud le 7 octobre, avant une commercialisation aux États-Unis au début du mois de novembre. Aux États-Unis, Samsung annonce un prix de 29,99 dollars pour une balise et 99,99 dollars pour un pack de quatre. À l’heure où j’écris ces lignes nous n’avons pas encore le prix en France.

Le tarif reste donc identique à celui de la SmartTag 2 et se situe également au même niveau que les dernières générations d’Apple AirTag et de Google Pixel Tag.

Avec son format réduit, son autonomie pouvant atteindre plus de deux ans en mode économie d’énergie et surtout sa compatibilité iOS, la Galaxy SmartTag 3 marque une évolution assez nette de la stratégie de Samsung. Le tracker devient moins dépendant de l’écosystème Galaxy, tout en conservant le réseau de localisation maison du constructeur.